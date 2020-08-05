华盛顿, Aug. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在项目经历了许多延误和一些非常艰难的谈判以保护其投资者之后，EB5 Capital很高兴地宣布，完成公司第17个EB-5合作项目300 M的交易并随后开工动土。300 M是一个拥有457个单元的多单元开发项目，在华盛顿特区NoMa街区拥有约1万平方英尺地面零售面积。



2019年4月，该工地的原开发商宣布不再继续进行项目建设，而是选择出售此块土地。停止开发该项目的决定将EB5 Capital的49名EB-5投资者、其资本以及各自的移民流程置于危险境地。

“如果有一个合作伙伴决定暂停开发与EB-5资金关联的工地计划，这对于成功移民到美国的客户来说是一个灾难性的前途，他们完全依赖这一投资创造的就业机会，” EB5 Capital总裁Brian Ostar表示。“有许多地区中心可能已经撤资，向客户道歉，并承担损失。”

经过严格的营销流程，该地块的买家数量在2019年末减少，LCOR于2020年2月胜出并获选。LCOR于2020年6月完成土地交易并与EB5 Capital达成合作伙伴关系。美国制商银行和桑坦德银行将为该建设融资并于7月到位。EB5 Capital将投资2450万美元优先股用于开发，这将是该公司在NoMa街区的第五个EB-5项目，所有项目都相距在步行范围内。

“这一经历考验了我们公司的决心和毅力，”EB5 Capital高级投资副总裁Jon Mullen表示。“回顾过去，出售土地和提供一个拥有良好业绩记录的新开发商伙伴是开始工程建设、为我们的客户和当地经济创造就业机会的双赢途径。”

关于EB5 Capital

EB5 Capital是EB-5投资移民行业的领先企业，从全球超过65个国家/地区的投资者募集超过7.5亿美元外资用于在美国各地投资创造就业机会的房地产项目。EB5 Capital拥有并经营着5个获得美国公民与移民服务局授权的区域中心，服务于14个州及哥伦比亚特区。凭借28个项目的投资组合，EB5 Capital保持着项目100%通过美国公民与移民服务局批准的批准率。若需更多信息，请访问http://www.eb5capital.com。

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