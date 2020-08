COMUNICATO STAMPA 5 AGOSTO 2020

Italeaf: aggiornamento del calendario eventi societari, rinvio approvazione report finanziari

Italeaf SpA, holding di partecipazione, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare a una data da determinare in una successiva riunione l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi al 2019, nonché della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.

La decisione è stata assunta in ragione:

della deliberazione assunta in data 4 agosto 2020 dal Consiglio di Amministrazione della controllata algoWatt S.p.A. (già TerniEnergia), principale asset della holding, di rinviare l’approvazione del proprio progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno a data da determinare con successiva riunione del CDA entro l’ultima decade del mese di ottobre 2020; della volontà del management del Gruppo, coadiuvato dal proprio Advisor finanziario, di verificare gli impatti dell’emergenza COVID-19 sul processo di aggiornamento e finalizzazione del Piano di Risanamento e Rilancio già annunciato e sul relativo Accordo Finanziario.

Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell’innovazione e del cleantech.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, e a Milano. La società controlla la greentech solutions company algoWatt S.p.A., quotata sul MTA di Borsa Italiana, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech.

