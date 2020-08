Irving Shipbuilding a livré avec succès le NCSM Harry DeWolf à la Marine royale canadienne, le premier navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA) construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada.

Dans le cadre du contrat de soutien en service pour les NPEA et les NSI (AJISS), Thales se prépare activement à la livraison du NCSM Harry DeWolf afin d’assurer le succès opérationnel et la préparation aux missions de la Marine royale canadienne dès le début et pendant toute sa durée de vie au Canada.

OTTAWA, 05 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thales Canada félicite Irving Shipbuilding, la Marine royale canadienne et le ministère de la Défense nationale pour la livraison réussie du NCSM Harry DeWolf, le premier navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA) construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada.

En tant que fournisseur de soutien en service (SES) pour le NCSM Harry DeWolf et tous les prochains navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique et navires de soutien interarmées de la Marine royale canadienne, Thales s’appuiera sur plusieurs années de planification approfondie pour poursuivre son travail dans le cadre du contrat AJISS à bord du premier navire afin d’assurer la préparation aux missions dès maintenant et tout au long de la durée de vie opérationnelle de la flotte.

Chef de file mondial en matière de recherche et de développement technologique, Thales exploite l’ensemble de ses technologies numériques innovantes pour fournir des capacités de soutien en service à la Marine royale canadienne.

« La volonté de Thales de soutenir la nouvelle flotte de navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique de la Marine royale canadienne repose sur nos décennies d’expérience en matière de soutien en service dans le monde entier et sur notre expertise inégalée en matière de gestion de projets, d’ingénierie des systèmes et de logistique intégrée. Nous sommes fiers de créer des emplois, de soutenir la chaîne d’approvisionnement du secteur maritime canadien et de générer des avantages économiques importants pour les communautés à travers le Canada. »

- Mark Halinaty, président-directeur général, Thales Canada

Le gouvernement du Canada a attribué le contrat AJISS à Thales en 2017. En tant qu’entrepreneur principal, Thales soutiendra le programme pendant 35 ans et générera des retombées économiques de plus de 250 millions de dollars en recherche et développement au Canada, en incitant l’industrie et le monde universitaire à stimuler l’innovation et le développement des compétences dans des domaines tels que la maintenance préventive, la gestion du cycle de vie et l’analyse du soutien logistique.

À propos de Thales Canada



Chef de file canadien en recherche et technologie, Thales Canada allie plus de 50 ans d’expérience et le talent de plus de 2 500 personnes qualifiées d’un océan à l’autre. Générant un chiffre d’affaires de plus de 800 millions de dollars, Thales Canada offre des capacités de pointe dans les secteurs du transport ferroviaire urbain, de l’aviation civile, de l’identité et de la sécurité numériques, répondant ainsi aux besoins et aux exigences les plus complexes de ses clients dans tous les environnements d’exploitation.



À propos de Thales



Thales (Euronext Paris: HO) est un chef de fil mondial des hautes technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l’aéronautique, de l’aérospatiale, du transport, de l’identité et de la sécurité numériques, et de la défense. Comptant 83 000 employés répartis dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto sur une période de 12 mois).



Thales investit notamment dans les innovations numériques (connectivité, mégadonnées, intelligence artificielle et cybersécurité) et les technologies qui sont vitales pour les entreprises, les organisations et les États.