COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE :

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020

NANTES – 5 août 2020, 17h45 HAEC – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2020.

Le Rapport financier semestriel 2020 peut être consulté dans la rubrique « Information réglementée » sur le site internet du Groupe, accessible à l’adresse https://corporate.maisonsdumonde.com/fr.

Le Rapport financier semestriel 2020 inclut :

Le rapport d’activité semestriel ;

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés ;

Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle.

À propos Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 225 millions d’euros en 2019, et son EBITDA était de 259 millions d’euros. Au 31 décembre 2019, le Groupe exploitait un réseau de 376 magasins dans neuf pays – France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse –, et a généré 45% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2019. Cette plateforme, qui a représenté 25% des ventes du Groupe en 2019, est disponible dans les neuf pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 18 magasins.

corporate.maisonsdumonde.com



Contacts





Relations investisseurs



Relations presse Christopher Welton – +33 7 85 70 71 41 Clémentine Prat – +33 2 51 79 54 08 cwelton@maisonsdumonde.com

cprat@maisonsdumonde.com



