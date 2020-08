TIVOLY

Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques* exerçables** 31-juillet-20 1 107 990 1 929 372 1 922 334



•Ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des

droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l’article 223-11

du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif au calcul des

franchissements des seuils de nombre de droits de vote.

**A titre d’information, nombre calculé « net »des actions privées de droits de vote.

Le 05 Août 2020



www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la

commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la

fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers.

