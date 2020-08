Männedorf, Schweiz, 5. August 2020 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) und Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO), der Weltmarktführer im Bereich Dienstleistungen für die Wissenschaft, gaben heute eine Kooperation bekannt, mit der die Testkapazitäten für Covid-19 weltweit signifikant ausgeweitet werden können. Um der überall steigenden Nachfrage nach Covid-19-Tests nachzukommen, lanciert Thermo Fisher Scientific eine neue, hochautomatisierte Echtzeit-PCR-Lösung. Diese ist darauf ausgelegt, bis zu 6’000 Proben pro Tag zu analysieren. Das Hochdurchsatz-System ermöglicht es Laboratorien, ihre Testkapazitäten zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen. Damit unterstützt es die weltweiten Anstrengungen, die Bevölkerung wieder an den Arbeitsplatz oder in die Schulen zurückkehren zu lassen.

Das System umfasst Instrumente aus der Fluent Laboratory Workstation-Familie − die leistungsfähigste Plattform, über die Tecan im umfangreichen Produktportfolio an Liquid-Handling-Lösungen für die Laborautomation verfügt − sowie Introspect, eine Softwarelösung, um die Nutzung von Instrumenten und den Einsatz von Verbrauchsmaterialien zu analysieren.

Die Amplitude Solution von Thermo Fisher Scientific ist ein molekulardiagnostisches Testsystem, das die Applied Biosystems QuantStudio 7 PCR-Instrumente des Unternehmens und Liquid-Handling-Produkte von Tecan kombiniert. Die modulare Lösung erbringt Testresultate in einem vierstufigen Prozess mit minimalem Bedarf an manueller Arbeitszeit, Laborraum und Personalressourcen.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Thermo Fisher Scientific, um die Anstrengungen zum weiteren Ausbau der Kapazitäten für Covid-19-Tests mittels unserer Fluent-Workstation und der Introspect-Software zu unterstützen. In diesen aussergewöhnlichen Zeiten beteiligen wir uns mit Leidenschaft an den internationalen Bemühungen, das Ruder im Kampf gegen Covid-19 herumzureissen. Wir helfen Wissenschaftlern und Klinikern dabei, die Forschung zu beschleunigen, und wirken weltweit mit, um neue Behandlungsmethoden zu entdecken sowie die Testkapazitäten auszuweiten.»

«Erhöhte Testkapazitäten sind ein entscheidendes Planungselement für jede Gemeinde, wenn es darum geht, Schulen und Geschäfte wieder zu öffnen», erklärte Marc N. Casper, Chairman, President und CEO von Thermo Fisher Scientific. «Die derzeitigen Ansätze zur Erhöhung der Anzahl Tests erfordern beträchtliche Ressourcen und einen erheblichen Mitarbeiteraufwand. Dank unserer stärker automatisierten Lösung mit hoher Durchsatzrate werden Labors auf der ganzen Welt die Testkapazitäten erweitern und dafür sorgen können, dass Testresultate rascher zur Verfügung stehen.»

Die Amplitude Solution basiert auf dem Applied Biosystems TaqPath COVID-19 Combo Kit von Thermo Fisher. Es handelt sich um einen schnellen, hochsensitiven Multiplex-Diagnostiktest, der die Proben und Kontrollen zum qualitativen Nachweis der Nukleinsäure von SARS-CoV-2 umfasst, d. h. des Virus, das Covid-19 verursacht. Für die neue End-To-End-Lösung wird Thermo Fisher bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung zur Anwendung in Notfallsituationen (Emergency Use Authorization, EUA) beantragen. Das Unternehmen plant, weitere Zulassungsanträge auch bei anderen Regulierungsbehörden weltweit einzureichen.

Als Teil des Angebots für die Kunden der Amplitude Solution wird Thermo Fisher im Rahmen eines Liefervertrags eine im Voraus bestätigte und zuverlässige Lieferung von Reagenzien und Verbrauchsmaterialien gewährleisten. Unterstützt von dem rund um die Uhr von Thermo Fisher angebotenen dedizierten Kundendienst, kann die End-to-End-Lösung, inklusive Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Test-Kits, aus einer Hand bezogen werden.

Weitere Informationen über die Amplitude Solution sind verfügbar unter www.thermofisher.com/amplitude .

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2019 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 637 Mio. (USD 643 Mio.; EUR 574 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Über Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 25 Milliarden US-Dollar weltweit führend im Bereich Dienstleistungen für die Wissenschaft. Unsere Mission ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Ob unsere Kunden die Life-Science-Forschung beschleunigen, komplexe analytische Herausforderungen lösen, Diagnostik und Therapien für Patienten verbessern oder die Produktivität in ihren Laboren steigern wollen, wir sind hier, um sie zu unterstützen. Unser globales Team von mehr als 75’000 Mitarbeitern bietet eine einzigartige Kombination aus innovativen Technologien, Einkaufskomfort und pharmazeutischen Dienstleistungen durch unsere branchenführenden Marken, darunter Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services und Patheon. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.thermofisher.com.

