SANTA CLARA, Califórnia, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Crocus Technology Inc., principal fornecedora de sensores disruptivos XtremeSense™ (TMR) de Magnetorresistência Tunel, anunciou hoje o sensor CT310, um sensor angular bidimensional (2D) capaz de medições de alta resolução devido ao seu desempenho de baixo ruído. O CT310 é o produto sucessor da próxima geração do CT300 que foi lançado em 2018.



O CT310 foi desenvolvido com a tecnologia XtremeSense™ TMR 2D patenteada da Crocus, que permite um alto desempenho com um erro angular ultrabaixo, e excelente estabilidade em uma ampla gama magnética, de temperatura e tensão para atender às exigências exigentes do mercado. Consiste em duas redes completas de resistores de ponte com uma faixa de operação de 25 mT a 90 mT. Dentro desta faixa, ele mantém um erro angular inferior a 0,25° com compensação em uma ampla faixa de temperatura de -40°C a +150°C. O CT310 pode ser usado em configurações de fim de eixo ou lado de eixo com resposta de frequência muito alta e consumo de corrente inferior a 250 µA.

“O CT310, construído com a tecnologia XtremeSense TMR 2D da Crocus, é um sensor de posição angular robusto com desempenho que excede em muito os dispositivos dos concorrentes em termos de precisão, resolução, consumo de energia e confiabilidade diante de exposição à temperatura e grande exposição ao campo magnético”, disse Zack Deiri, Presidente e CEO da Crocus Technology. “A alta sensibilidade do CT310 (400mV/V) permite que os designers utilizem o dispositivo nos seus sistemas sem a necessidade de componentes externos, tais como amplificadores, reduzindo o custo geral da solução. Ele é altamente adequado para aplicações de codificador magnético, substituindo as tecnologias ópticas e mecânicas desatualizadas. O CT310 oferece soluções de detecção angular sem contato para aplicações como drones, controle de motor, robótica, produtos de linha branca e automotivos. A Crocus oferece uma placa de avaliação fácil de usar com saídas digitais e analógicas para simplificar e agilizar a avaliação do produto pelo cliente.”

O CT310 está disponível em wafer/KGD (Known-Good-Die), um pacote TSSOP de 8 derivações, e em um DFN de 8 derivações de perfil ultrabaixo e pequeno fator de forma, pacote de 2,00x2,00x0,45 mm. Amostras já estão disponíveis e estarão em plena produção em setembro de 2020.

Sobre a Crocus Technology

A Crocus Technology desenvolve e fabrica sensores magnéticos de última geração com base na sua tecnologia patenteada de sensores XtremeSense™ TMR. A tecnologia do sensor magnético disruptivo da Crocus traz avanços significativos para IoT e dispositivos inteligentes, aplicações eletrônicas industriais, de consumo, médicas e automotivas que exigem alta precisão, alta resolução, desempenho de temperatura estável e baixo consumo de energia. A Crocus está localizada em Santa Clara, Califórnia. Para mais informação, visite http://www.crocus-technology.com .

