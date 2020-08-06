加州圣克拉拉, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 颠覆性XtremeSense™隧道磁阻（TMR）传感器的领先供应商Crocus Technology Inc.今天宣布推出CT310传感器，这是一款具备低噪音性能从而能够完成高分辨率测量的二维（2D）角度传感器。CT310是2018年发布的CT300的更新换代产品。



CT310采用Crocus获得专利的XtremeSense™TMR 2D技术开发，可在较宽的磁性、温度和电压范围内凭借超低角度误差和出色的稳定性实现高性能，以满足市场的严苛要求。它包括两个全桥电阻器网络，运行范围为25mT至90mT。在这一范围内，该传感器可在-40°C至150°C的温度区间通过补偿确保角度误差小于0.25°。CT310可用于轴端或轴侧配置，具备特高频响应性能，电流消耗小于250µA。

“CT310采用Crocus的XtremeSense TMR 2D技术制造，是一款功能强大的角度位置传感器，在精度、分辨率、功耗以及温度范围和大磁场中的可靠性方面，其性能均远远超过竞争对手的设备，”Crocus Technology总裁兼首席执行官Zack Deiri表示。“CT310的高灵敏度（400mV/V）使设计人员能够在其系统中运用这一装置而无需采用放大器等外部元件，从而降低了整体解决方案成本。它非常适合用于磁编码器应用，替代过时的光学和机械技术。CT310可为无人机、电机控制、机器人、白色家电和汽车等应用提供非接触式角度感应解决方案。Crocus提供具有数字和模拟输出功能的简单易用的评估板，以简化和加快客户对产品的评估。”

CT310提供晶圆/KGD（已知合格芯片）8引脚TSSOP封装，以及超薄型小尺寸8引脚DFN2.00 x 2.00 x 0.45mm封装。现在已可提供样品，2020年9月将开始全面生产。

关于Crocus Technology

Crocus Technology开发和制造基于其专利XtremeSense™TMR传感器技术的先进磁性传感器。Crocus颠覆性的磁性传感器技术为物联网和智能设备、工业、消费、医疗和汽车电子等要求高精度、高分辨率、温度稳定性和低功耗的应用领域带来显著进步。Crocus总部位于加州圣克拉拉。如需了解更多信息，请访问 http://www.crocus-technology.com 。

©2020 Crocus Technology International Corp。 保留所有权利。Crocus Technology、XtremeSense及其组合是Crocus Technology Inc.和Crocus Technology SA的商标。其他名称仅供参考，可能是其各自所有者的商标

如需了解更多信息，请联系：