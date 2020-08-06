加州聖克拉拉, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc. 作為破裂性 XtremeSense™ 隧道磁阻 (TMR) 傳感器的領先供應商，今天宣佈推出二維角位傳感器 - CT310 傳感器，可基於其低雜訊性能進行高解像度測量。CT310 是 2018 年發佈的 CT300 的新一代後繼產品。



CT310 採用 Crocus 的專利型 XtremeSense™ TMR 2D 技術開發，可在寬闊的磁場、溫度及電壓範圍內實現高性能、超低角度誤差及出色的穩定性，從而滿足嚴峻的市場需求。它由兩個全橋電阻器網絡組成，其操作範圍為 25 mT 至 90 mT。在此範圍下，它可保持小於 0.25° 的角位誤差，並在 -40°C 至 + 150°C 的大幅溫度範圍內作出補償。CT310 可用於軸端或軸端配置，備有非常高的頻率回應，且電流消耗少於 250 µA。

Crocus Technology 主席兼行政總裁 Zack Deiri 表示：「CT310 採用 Crocus 的 XtremeSense TMR 2D 技術構建，是強健的角位傳感器，其性能、精度、解像度、功耗，以及在高溫及強磁場下的可靠性均遠超競爭對手的裝置。CT310 的高靈敏度 (400mV/V) 容許設計師在其系統中使用該裝置，且無需放大器等外部組件，從而降低整體解決方案的成本。它非常適合替代過時的光學及機械技術的磁編碼器應用。CT310 為無人航拍機、電機控制、機械人、大型家電及汽車等應用提供非觸式角位感應解決方案。Crocus 提供一個易用的評估板，附有數碼及類比輸出，可以簡化及加快客戶對產品的評估。」

CT310 提供晶圓／良裸晶粒 (KGD)、8 引線 TSSOP 封裝，以及超薄小尺寸及小型 8 引線 DFN、2.00 x 2.00 x 0.45 毫米封裝。公司目前可提供樣本，並將於 2020 年 9 月全面投產。

關於 Crocus Technology

Crocus Technology 基於其專利型 XtremeSense™ TMR 感應器技術開發及製造先進的磁感應器。Crocus 的顛覆性磁感應器技術為要求高精度、高解像度、穩定溫度及低功耗的物聯網及智能裝置、工業、消費者、醫療及汽車電子應用帶來了明顯進步。Crocus 的總部設於加州聖克拉拉。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.crocus-technology.com 。

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