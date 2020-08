Les BPA* déclaré et ajusté pour le deuxième trimestre 2020 se sont établis respectivement à 0,98 $ et 1,12 $, contre respectivement 1,56 $ et 1,66 $ au deuxième trimestre 2019

En cumul annuel, les BPA déclaré et ajusté pour 2020 s'élèvent respectivement à 2,08 $ et 2,72 $, contre 3,04 $ et 3,19 $ pour la même période lors de l'exercice précédent.

La finalisation du rachat de PureCircle le 1er juillet élargit les solutions tendancielles et durables de la Société en matière de réduction du sucre avec des édulcorants à base de stévia et des saveurs naturelles.

La poursuite des solides progrès réalisés sur le programme Cost Smart permet à la Société de revoir à la hausse son objectif d'économies cumulatives, qui augmente de 20 millions $ pour atteindre 170 millions $ à l'horizon 2021.

WESTCHESTER, Illinois, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients pour l'industrie alimentaire, a publié aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre 2020. Les résultats, annoncés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis pour 2020 et 2019, comprennent des éléments qui sont exclus des mesures financières non définies par les PCGR présentées par la Société.

« En tant qu'entreprise essentielle de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, nous nous sommes rapidement adaptés afin de répondre à l'évolution des besoins de nos clients, suite aux fluctuations de la demande des consommateurs résultant des confinements et restrictions liés à la COVID-19 à travers le monde », a déclaré Jim Zallie , Président-directeur général d'Ingredion. « Au cours de ce trimestre, nous avons connu une baisse significative de la consommation hors domicile, qui a eu un impact sur la demande mondiale en ingrédients, principalement en avril et en mai. Depuis, nous avons constaté une amélioration séquentielle en juin et en juillet suite à l'assouplissement des restrictions et à l'augmentation de la mobilité des consommateurs », a-t-il ajouté.

« Nous concentrons nos efforts sur l'optimisation au regard de la nouvelle réalité, en travaillant virtuellement avec nos clients pour co-créer et saisir des opportunités de favoriser la simplification et l'efficacité au sein de notre activité. En conséquence, nous avons revu notre objectif d'économies Cost Smart à la hausse, en passant de 150 millions à 170 millions de dollars d'ici 2021. Nous avons également renforcé notre bilan et réduit nos coûts de financement futurs grâce à une offre de financement de billets de premier rang d'un montant d'un milliard de dollars », a poursuivi M. Zallie.

« Après la finalisation du rachat de PureCircle , un leader mondial du secteur des édulcorants naturels à base de stévia, nous avons continué à faire progresser nos stratégies à long terme afin de stimuler la croissance des produits spécialisés. En outre, nous avons amorcé un investissement d'expansion d'un montant de 85 millions de dollars en Chine, qui est l'un des marchés de l'amidon les plus importants et en plus forte croissance, afin de développer davantage notre plateforme d' agents texturants à base d'amidon . Nous continuerons à rechercher des opportunités de fusions et acquisitions, tout en restant disciplinés dans notre approche de l'allocation du capital ».

« En dépit des incertitudes qui se profilent, je suis convaincu que grâce au talent et au dévouement de nos employés, nous prenons les bonnes mesures afin d'innover pour nos clients, fournir des ingrédients et des solutions de qualité, et sortir de cette pandémie encore mieux positionnés pour réussir », a conclu Jim Zallie.

*Le bénéfice par action ajusté dilué (« BPA ajusté »), le bénéfice d'exploitation ajusté, le taux d'imposition effectif ajusté et le flux de trésorerie ajusté sont des mesures financières non définies par les PCGR. Consultez la section II des Informations financières complémentaires intitulée « Informations non conformes aux PCGR » suivant les États financiers consolidés résumés inclus dans le présent communiqué de presse pour un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures définies par les PCGR des États-Unis les plus directement comparables.

Bénéfice par action (BPA) dilué

2Q19 2Q20 YTD19 YTD20 Reported EPS $ 1.56 $ 0.98 $ 3.04 $ 2.08 Impairment/Restructuring Costs $ 0.10 $ 0.12 $ 0.15 $ 0.28 Acquisition/Integration Costs - $ 0.03 $ 0.01 $ 0.03 Discrete Tax Item - - $ (0.01 ) $ 0.32 Adjusted EPS** $ 1.66 $ 1.12 $ 3.19 $ 2.72

Facteurs estimatifs affectant le changement du BPA déclaré et ajusté

2Q20 YTD20 Margin (0.09 ) 0.02 Volume (0.35 ) (0.38 ) Foreign exchange (0.08 ) (0.13 ) Other income (0.03 ) (0.04 ) Total operating items (0.55 ) (0.53 ) Other non-operating income 0.01 0.03 Financing costs (0.03 ) 0.01 Shares outstanding - (0.01 ) Tax rate 0.03 0.03 Total non-operating items 0.01 0.06 Total items affecting EPS** (0.54 ) (0.47 )

**Les totaux peuvent ne pas être exactement égaux à la somme en raison des arrondissages

Principaux résultats financiers

Au 30 juin 2020, la dette totale et les liquidités ainsi que les investissements à court terme étaient de 2,6 milliards $ et 1,0 milliard $, respectivement, contre 1,8 milliard $ et 268 millions $, respectivement, au 31 décembre 2019. L'augmentation de la dette totale, de la trésorerie et des investissements à court terme est principalement attribuable à la revente par la Société de billets de premier rang pour un montant de 1,0 milliard $ au deuxième trimestre 2020. Le 9 juillet 2020, la Société a appliqué le produit net de la nouvelle émission de dette afin de négocier la totalité des 400 millions $ de billets de premier rang en novembre 2020.

Les coûts de financement nets sont de 19 millions $, soit de 3 millions $ inférieurs au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente. Cette augmentation résulte des pertes sur change rapportées aux gains issus de la même période l'année précédente, en partie grevées par la baisse des intérêts débiteurs nets elle-même imputable à celle des taux d'intérêt.

Les taux d'imposition effectifs déclarés et ajustés pour le trimestre sont chacun de 28,7 %, comparés aux taux d'imposition effectifs déclarés et ajustés de 29,6 % chacun, à la même période de l'exercice précédent. La baisse des taux d'imposition déclarés et ajustés résulte d'une réduction du revenu incorporel mondial à faible imposition de la Société aux États-Unis.

La dépense en capital depuis le début de l'exercice est de 175 millions $, en hausse de 19 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le 1er juillet 2020, la Société a finalisé son acquisition précédemment annoncée de PureCircle pour un montant de règlement au comptant de 222 millions $.

Examen fonctionnel

Total Ingredion

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price/mix 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 1,550 -59 -183 41 1,349 -13 % -9 % Year-to-Date 3,086 -100 -178 84 2,892 -6 % -3 %

Bénéfice d'exploitation déclaré

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Business Drivers Acquisition/

Integration Restructuring /Impairment 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 168 -7 -44 -2 -2 113 -33 % -29 % Year-to-Date 329 -12 -38 -1 -12 266 -19 % -15 %

Bénéfice d'exploitation ajusté

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Business Drivers 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 178 -7 -44 127 -29 % -25 % Year-to-Date 344 -12 -38 294 -15 % -11 %

Chiffre d'affaires net

Le chiffre d'affaires net en cumul annuel du deuxième trimestre a diminué par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à celle des volumes de ventes en Amérique du Nord et du Sud. Hors effet de change, les ventes nettes ont respectivement diminué de 9 % et de 3 % pour le trimestre et depuis le début de l'année.

Bénéfice d'exploitation

Le bénéfice d'exploitation déclaré et ajusté pour le trimestre était de 113 millions $ et de 127 millions $, respectivement, soit une diminution de 33 % et de 29 %, respectivement, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette diminution est en grande partie attribuable à l'activité en Amérique du Nord et du Sud. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation déclaré et ajusté a baissé respectivement de 29 % et 25 %, comparativement à la même période de l'exercice précédent.

Le bénéfice d'exploitation déclaré et ajusté en cumul annuel était de 266 millions $ et de 294 millions $, respectivement, soit une diminution de 19 % et de 15 %, respectivement, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette diminution est en grande partie attribuable à l'activité en Amérique du Nord. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation déclaré et ajusté a baissé respectivement de 15 % et 11 %, comparativement à la même période de l'exercice précédent.

Le bénéfice d'exploitation déclaré pour le deuxième trimestre et depuis le début de l'année est inférieur au bénéfice d'exploitation ajusté de respectivement 14 millions $ et 28 millions $, en raison des fermetures de sites et des coûts de restructuration liés au programme Cost Smart.

Chiffre d'affaires net

Amérique du Nord

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price/mix 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 977 -4 -142 17 848 -13 % -13 % Year-to-Date 1,928 -5 -150 38 1,811 -6 % -6 %

Bénéfice d'exploitation par segment

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Business Drivers 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 139 -1 -37 101 -27 % -27 % Year-to-Date 264 -1 -37 226 -14 % -14 %

Bénéfice d'exploitation

Le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre a atteint 101 millions $, soit une baisse de 38 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation en cumul annuel a atteint 226 millions $, soit un recul de 38 millions $ par rapport à l'exercice précédent. Sur l'ensemble du trimestre et de l'année en cours, la baisse a été alimentée par un recul significatif de la consommation hors domicile aux États-Unis et au Canada, ainsi que par le confinement de la clientèle des brasseries au Mexique.

Chiffre d'affaires

Amérique du Sud

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price/mix 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 226 -41 -26 23 182 -19 % -1 % Year-to-Date 454 -66 -13 44 419 -8 % 7 %

Bénéfice d'exploitation par segment

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Business Drivers 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 16 -4 1 13 -19 % 6 % Year-to-Date 34 -7 12 39 15 % 35 %

Bénéfice d'exploitation

Le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre était de 13 millions $, soit une diminution de 3 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce repli est imputable en grande partie aux effets défavorables sur les devises étrangères et aux commandes à domicile, qui ont eu un impact négatif sur le volume des ventes, un phénomène partiellement compensé par un mix tarifaire favorable. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 6 %.

Le bénéfice d'exploitation en cumul annuel s'est élevé à 39 millions $, soit une augmentation de 5 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison d'un mix tarifaire favorable, mais partiellement compensé par des effets défavorables sur les devises étrangères. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 35 %. Les résultats de l'Argentine sont comptabilisés en dollars américains dans le cadre d'une comptabilité d'hyperinflation.

Chiffre d'affaires net

Asie/Pacifique

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price/mix 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 203 -6 -8 -2 187 -8 % -5 % Year-to-Date 406 -12 -13 -5 376 -7 % -4 %

Bénéfice d'exploitation par segment

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Business Drivers 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 23 -1 - 22 -4 % - Year-to-Date 43 -1 - 42 -2 % -

Bénéfice d'exploitation

Le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre a atteint 22 millions $, soit un recul de 1 million $ par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation en cumul annuel a atteint 42 millions $, soit un recul de 1 million $ par rapport à l'exercice précédent. Pour le trimestre et depuis le début de l'année, cette baisse est largement attribuable à l'impact des commandes à domicile sur le volume des ventes, partiellement compensée par une amélioration des marges sur le tapioca et par des dépenses d'exploitation plus réduites. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment est resté stable sur le trimestre et depuis le début de l'exercice.

Chiffre d'affaires net

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price/mix 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 144 -9 -7 4 132 -8 % -2 % Year-to-Date 298 -18 -2 8 286 -4 % 2 %

Bénéfice d'exploitation par segment

$ in millions 2019

Net Sales FX Impact Business Drivers 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Second quarter 23 -1 -1 21 -9 % - Year-to-Date 47 -3 4 48 2 % 9 %

Bénéfice d'exploitation

Le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre était de 21 millions $, en baisse de 2 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette diminution est en grande partie imputable aux commandes à domicile, qui ont eu un impact sur la production et les ventes au Pakistan, le phénomène étant partiellement compensé par des mesures fortes sur la tarification et un volume élevé de ventes spécialisées en zone EMEA. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment est resté stable.

Le bénéfice d'exploitation en cumul annuel était de 48 millions $, soit une augmentation de 1 million $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse est en grande partie attribuable aux mesures de tarification prises pour le Pakistan et au volume élevé des ventes spécialisées en zone EMEA, un phénomène partiellement compensé par les effets des commandes à domicile au Pakistan sur la production et les volumes de vente, ainsi que par les effets négatifs sur les devises étrangères. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 9 %.

Dividendes

En mai 2020, la Société a maintenu le dividende trimestriel à 0,63 $ par action et a versé des dividendes à hauteur de 45 millions $ au deuxième trimestre, soit 87 millions $ en cumul sur l'exercice.

Perspectives pour 2020

En raison des incertitudes persistantes qui pèsent en raison des conséquences de la COVID-19, la Société ne peut raisonnablement, à ce stade, évaluer les résultats sur l'ensemble de l'exercice et les directives restent retirées.

La Société prévoit une poursuite des conséquences négatives de la COVID-19 sur le chiffre d'affaires net pour l'ensemble de nos segments d'exploitation au second semestre, la reprise des ventes étant généralement corrélée à l'assouplissement des restrictions et la mobilité accrue des consommateurs. Compte tenu des taux de contamination qui prédominent dans un grand nombre de pays, nous nous attendons à ce que la consommation hors domicile poursuive son déclin et conduise à une baisse du volume des ingrédients inclus dans les aliments et boissons consommés hors foyer. La demande en termes d'aliments consommés à domicile devrait, de notre avis, rester élevée et favoriser la progression des volumes d'ingrédients inclus dans les recettes de ces plats.

Pour l'ensemble de l'année, nous prévoyons un taux d'imposition déclaré de 29 à 32,7 % et un taux d'imposition effectif ajusté d'environ 26 à 27 %, en excluant PureCircle de ce calcul.

Les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année devraient se situer entre 290 et 310 millions $, dont plus de 100 millions $ injectés dans le soutien à la croissance.

À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), dont le siège est situé dans la banlieue de Chicago, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients et sert des clients dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d'affaires net annuel de près de 6 milliards $ en 2019, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d'autres matières végétales en ingrédients à valeur ajoutée et en solutions destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale, de la brasserie et de l'industrie. Avec des centres d'innovation Ingredion Idea Labs® répartis dans le monde entier et plus de 11 000 employés, la Société co-crée avec ses clients et atteint son objectif de libérer le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour plus d'informations et pour connaître les dernières actualités de la Société.

Énoncés prospectifs

La présente publication contient ou peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'il a été amendé, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été amendé. La Société souhaite que ces énoncés prospectifs soient couverts par les principes du « Safe Harbor » (règle-refuge) pour de tels énoncés.

Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société à l'égard des conséquences de la pandémie de COVID-19, de ses taux d'imposition effectifs et ses dépenses d'immobilisation engagées pour 2020, ainsi que toutes hypothèses, attentes ou convictions sous-jacentes à ce qui précède. Ces énoncés peuvent quelquefois être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « pouvoir », « devoir », « prévoir », « supposer », « croire », « planifier », « projeter », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « continuer », « pro forma », « prévision », « vue », « incitations »,« opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou autres expressions similaires ou leur forme négative. Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques dans le présent communiqué ou auxquels il y est fait référence, sont des « énoncés prospectifs ».

Ces énoncés sont fondés sur les circonstances ou les attentes actuelles, mais ils sont soumis à certains risques et incertitudes inhérents, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sont indépendants de notre volonté. Bien que nous estimions que nos attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, nous prévenons les investisseurs que nous ne pouvons garantir que nos attentes se révéleront exactes.

Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues par nos énoncés prospectifs en raison des risques et incertitudes suivants, entre autres : l'évolution des préférences de consommation, y compris celles relatives au sirop de maïs à haute teneur en fructose ; les effets de la conjoncture économique mondiale ainsi que les conditions politiques, économiques, d'entreprise et de marché qui affectent les clients et les consommateurs des différents pays et régions géographiques dans lesquels nous achetons nos matières premières ou fabriquons ou vendons nos produits, notamment de la conjoncture économique, monétaire et politique en Amérique du Sud et de la conjoncture économique et politique en Europe, ainsi que de leur incidence sur nos volumes de vente et le prix de nos produits, notre capacité à accéder au marché du crédit et notre capacité à recouvrer nos créances auprès de nos clients ; les changements défavorables dans les retours sur investissement générés par nos avoirs de retraite ; les performances financières futures des principaux secteurs que nous servons et desquels nous tirons une part importante de nos ventes, y compris les industries des aliments, des boissons, de l'alimentation animale et de la brasserie ; l'incertitude quant à l'acceptation des produits élaborés par la modification génétique et la biotechnologie ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services à des vitesses ou des qualités suffisantes pour répondre aux attentes ; les changements dans les politiques, les lois ou les réglementations des États-Unis et étrangères, et/ou les coûts de conformité légale ; une pression de la concurrence et/ou des clients accrue dans l'industrie du traitement du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits de base et de nos co-produits, notamment l'huile de maïs ; la disponibilité des matières premières, y compris la fécule de pomme de terre, le tapioca, la gomme arabique ainsi que les variétés spécifiques de maïs sur lesquelles reposent certains de nos produits, et notre capacité à répercuter sur les clients les hausses potentielles du coût du maïs et des autres matières premières ; les coûts et la disponibilité des matières premières et de l'énergie ; notre capacité à maîtriser les coûts, à respecter les budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à compléter les projets de maintenance et d'investissement prévus en respectant les délais et le budget, et à réaliser les économies attendues dans le cadre de notre programme Cost Smart ainsi qu'en ce qui concerne les frais de transport et d'expédition ; l'impact des marchés financiers et boursiers sur nos coûts d'emprunt, y compris à la suite de fluctuations des devises étrangères, les fluctuations des taux d'intérêt et de change et la volatilité du marché, ainsi que les risques associés à la couverture contre ces fluctuations ; les effets potentiels du changement climatique ; notre capacité à identifier et compléter avec succès des acquisitions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que notre capacité à intégrer avec succès les entreprises acquises, à mettre en œuvre et à entretenir des alliances stratégiques et à obtenir les synergies anticipées concernant l'ensemble de ce qui précède ; les difficultés opérationnelles dans nos usines de fabrication ou en ce qui concerne la fiabilité des chaudières ; les risques liés à la sécurité et à la qualité des produits et à la conformité avec les lois et réglementations dans les domaines de l'environnement, la santé et la sécurité ; les risques économiques, politiques et autres inhérents aux opérations menées dans des pays étrangers avec des devises étrangères et des expéditions de produits entre pays, y compris en ce qui concerne les droits de douane, les quotas et obligations ; les interruptions, les violations ou les défaillances de sécurité qui pourraient affecter nos systèmes informatiques, processus et sites ; notre capacité à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; l'impact des conditions climatiques, des catastrophes naturelles, de la guerre ou des actes d'hostilité similaires, des actes et menaces de terrorisme, le déclenchement ou la poursuite de pandémies telles que la COVID-19 et d'autres événements importants qui pourraient avoir un impact sur notre activité ; la prise en compte potentielle des charges de dépréciation sur le fonds de roulement ou les actifs durables ; les changements dans nos taux d'imposition ou notre exposition à des passifs d'impôts supplémentaires ; et enfin, notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables pour développer et étendre nos opérations.

Nos énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de l'énoncé à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons l'un ou plusieurs de ces énoncés, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas en conclure que nous apporterons d'autres mises à jour ou corrections. Pour une description plus détaillée de ces risques et d'autres risques, consultez la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que notre rapport trimestriel sur formulaire 20-Q pour la période trimestrielle close le 31 mars 2020 et les rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K.

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended June 30, Change % Six Months Ended June 30, Change % 2020 2019 2020 2019 Net sales $ 1,349 $ 1,550 (13 %) $ 2,892 $ 3,086 (6 %) Cost of sales 1,078 1,221 2,298 2,441 Gross profit 271 329 (18 %) 594 645 (8 %) Operating expenses 147 154 (5 %) 301 304 (1 %) Other income, net - (2 ) 2 (1 ) Restructuring/impairment charges 11 9 25 13 Operating income 113 168 (33 %) 266 329 (19 %) Financing costs, net 19 16 37 38 Other, non-operating income, net - - (1 ) - Income before income taxes 94 152 (38 %) 230 291 (21 %) Provision for income taxes 27 45 85 82 Net income 67 107 (37 %) 145 209 (31 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 2 4 4 Net income attributable to Ingredion $ 66 $ 105 (37 %) $ 141 $ 205 (31 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 67.2 66.9 67.2 66.9 Diluted 67.6 67.4 67.7 67.4 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 0.98 $ 1.57 (38 %) $ 2.10 $ 3.06 (31 %) Diluted $ 0.98 $ 1.56 (37 %) $ 2.08 $ 3.04 (31 %)





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) June 30, 2020 December 31, 2019 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 1,047 $ 264 Short-term investments 1 4 Accounts receivable – net 861 977 Inventories 859 861 Prepaid expenses 52 54 Total current assets 2,820 2,160 Property, plant and equipment – net 2,231 2,306 Goodwill 791 801 Other intangible assets – net 421 437 Operating lease assets 149 151 Deferred income tax assets 17 13 Other assets 182 172 Total assets $ 6,611 $ 6,040 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 470 $ 82 Accounts payable and accrued liabilities 812 885 Total current liabilities 1,282 967 Non-current liabilities 209 220 Long-term debt 2,140 1,766 Non-current operating lease liabilities 115 120 Deferred income tax liabilities 172 195 Share-based payments subject to redemption 27 31 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at June 30, 2020 and December 31, 2019 1 1 Additional paid-in capital 1,143 1,137 Less: Treasury stock (common stock; 10,825,142 and 10,993,388 shares at June 30, 2020 and December 31, 2019, respectively) at cost (1,027 ) (1,040 ) Accumulated other comprehensive loss (1,307 ) (1,158 ) Retained earnings 3,836 3,780 Total Ingredion stockholders' equity 2,646 2,720 Non-controlling interests 20 21 Total equity 2,666 2,741 Total liabilities and equity $ 6,611 $ 6,040





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Six Months Ended June 30, (in millions) 2020 2019 Cash provided by operating activities: Net income $ 145 $ 209 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 106 103 Mechanical stores expense 26 28 Deferred income taxes (2 ) 10 Margin accounts (18 ) 15 Changes in other trade working capital 12 (136 ) Other 25 24 Cash provided by operating activities 294 253 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (175 ) (156 ) Payments for acquisitions, net of cash acquired - (42 ) Investment in a non-consolidated affiliate (6 ) (10 ) Short-term investments 3 3 Cash used for investing activities (178 ) (205 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings (payments on), net 777 (51 ) Debt issuance costs (9 ) - Repurchases of common stock, net - 63 Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 2 - Dividends paid, including to non-controlling interests (87 ) (87 ) Cash provided by (used for) financing activities 683 (75 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (16 ) (3 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 783 (30 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 264 327 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,047 $ 297





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, expect for percentages) Three Months Ended June 30, Change Six Months Ended June 30, Change Change 2020 2019 Change Excl. FX 2020 2019 % Excl. FX Net Sales North America $ 848 $ 977 (13 %) (13 %) $ 1,811 $ 1,928 (6 %) (6 %) South America 182 226 (19 %) (1 %) 419 454 (8 %) 7 % Asia-Pacific 187 203 (8 %) (5 %) 376 406 (7 %) (4 %) EMEA 132 144 (8 %) (2 %) 286 298 (4 %) 2 % Total Net Sales $ 1,349 $ 1,550 (13 %) (9 %) $ 2,892 $ 3,086 (6 %) (3 %) Operating Income North America $ 101 $ 139 (27 %) (27 %) $ 226 $ 264 (14 %) (14 %) South America 13 16 (19 %) 6 % 39 34 15 % 35 % Asia-Pacific 22 23 (4 %) 0 % 42 43 (2 %) 0 % EMEA 21 23 (9 %) 0 % 48 47 2 % 9 % Corporate (30 ) (23 ) (30 %) (30 %) (61 ) (44 ) (39 %) 39 % Sub-total 127 178 (29 %) (25 %) 294 344 (15 %) (11 %) Restructuring/impairment charges (11 ) (9 ) (25 ) (13 ) Acquisition/integration costs (3 ) (1 ) (3 ) (2 ) Total Operating Income $ 113 $ 168 (33 %) (29 %) $ 266 $ 329 (19 %) (15 %)





II. Non-GAAP Information To supplement the consolidated financial results prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”), we use non-GAAP historical financial measures, which exclude certain GAAP items such as acquisition and integration costs, restructuring and impairment cost, Mexico discrete tax provision, and certain other special items. We generally use the term “adjusted” when referring to these non-GAAP amounts.



Management uses non-GAAP financial measures internally for strategic decision making, forecasting future results and evaluating current performance. By disclosing non-GAAP financial measures, management intends to provide investors with a more meaningful, consistent comparison of our operating results and trends for the periods presented. These non-GAAP financial measures are used in addition to and in conjunction with results presented in accordance with GAAP and reflect an additional way of viewing aspects of our operations that, when viewed with our GAAP results, provide a more complete understanding of factors and trends affecting our business. These non-GAAP measures should be considered as a supplement to, and not as a substitute for, or superior to, the corresponding measures calculated in accordance with GAAP.



Non-GAAP financial measures are not prepared in accordance with GAAP; therefore, the information is not necessarily comparable to other companies. A reconciliation of each non-GAAP historical financial measure to the most comparable GAAP measure is provided in the tables below. Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Six Months Ended Six Months Ended June 30, 2020 June 30, 2019 June 30, 2020 June 30, 2019 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) EPS (in millions) EPS Net income attributable to Ingredion $ 66 $ 0.98 $ 105 $ 1.56 $ 141 $ 2.08 $ 205 $ 3.04 Add back: Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $1 million for the three and six months ended June 30, 2020, and $1 million for the three and six months ended June 30, 2019 (i) 2 0.03 - - 2 0.03 1 0.01 Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $3 million and $6 million for the three and six months ended June 30, 2020, respectively, and $2 million and $3 million for the three and six months ended June 30, 2019, respectively (ii) 8 0.12 7 0.10 19 0.28 10 0.15 Discrete tax item - Mexico (iii) - - - - 22 0.32 (1 ) (0.01 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 76 $ 1.12 $ 112 $ 1.66 $ 184 $ 2.72 $ 215 $ 3.19 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding. Remarques (i) La période 2020 inclut principalement les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de l'activité acquise auprès de PureCircle Limited. La période 2019 inclut principalement les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de l'activité acquise auprès de Western Polymer, LLC. (ii) Au cours du deuxième trimestre 2020, la Société a comptabilisé 11 millions $ de frais de restructuration/dépréciation avant imposition, dont 6 millions $ de dépenses liées à la restructuration principalement en APAC et en Amérique du Nord dans le cadre de son programme Cost Smart, ainsi que 5 millions $ de coûts liés aux employés et autres, y compris les services aux entreprises en lien avec son programme Cost Smart concernant les ventes, frais généraux et coûts administratifs. Au cours du semestre clos au 30 juin 2020, la Société a comptabilisé 25 millions $ de frais de restructuration/dépréciation avant imposition, dont 15 millions $ de dépenses liées à la restructuration principalement en APAC et en Amérique du Nord dans le cadre de son programme Cost Smart concernant les coûts de vente, ainsi que 10 millions $ de coûts liés aux employés et autres, y compris les services aux entreprises en lien avec son programme Cost Smart concernant les ventes, frais généraux et coûts administratifs.



Au cours du trimestre et du semestre clos au 30 juin 2019, la Société avait comptabilisé respectivement 9 et 13 millions $ de frais de restructuration avant imposition. Au cours du deuxième trimestre 2019, la Société avait comptabilisé 6 millions $ de coûts annexes, y compris les services professionnels, frais de licenciement dans les segments Amérique du Nord et Amérique du Sud dans le cadre de son programme Cost Smart concernant les ventes, frais généraux et coûts administratifs et de son initiative de transformation financière, ainsi que 3 millions $ de coûts annexes, y compris les services aux entreprises liés à son programme Cost Smart concernant les coûts de vente. Au cours du semestre clos au 30 juin 2019, les 13 millions $ de frais de restructuration comprenaient, d'une part, 9 millions $ de coûts associés à son programme Cost Smart concernant les ventes, frais généraux et coûts administratifs et son initiative de transformation financière, d'autre part 4 millions $ associés à son programme Cost Smart concernant les coûts de vente. (iii) La composante fiscale distincte représente l'impact consécutif à l'utilisation par la Société du dollar américain en tant que devise d'échange effective sur ses filiales mexicaines. Le taux d'imposition effectif au Mexique est fortement influencé par la réévaluation des états financiers du peso mexicain en dollars américains. Une provision fiscale distincte de 22 millions $ a été comptabilisée pour le semestre clos au 30 juin 2020 en raison de l'évolution du peso mexicain par rapport au dollar américain au cours de cette période, comparativement à un avantage fiscal distinct de 1 million $ comptabilisé pour le semestre clos au 30 juin 2019. II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, June 30, (in millions, pre-tax) 2020 2019 2020 2019 Operating income $ 113 $ 168 $ 266 $ 329 Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 1 3 2 Restructuring/impairment charges (ii) 11 9 25 13 Non-GAAP adjusted operating income $ 127 $ 178 $ 294 $ 344 Pour les billets (i) et (ii), voir les notes (i) et (ii) incluses dans le document relatif au rapprochement du revenu net conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et au BPA dilué par rapport au bénéfice net ajusté non conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et aux BPA dilués ajustés.





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended June 30, 2020 Six Months Ended June 30, 2020 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 94 $ 27 28.7 % $ 230 $ 85 37.0 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 1 3 1 Restructuring/impairment charges (ii) 11 3 25 6 Discrete tax item - Mexico (iii) - - - (22 ) Adjusted Non-GAAP $ 108 $ 31 28.7 % $ 258 $ 70 27.1 % Three Months Ended June 30, 2019 Six Months Ended June 30, 2019 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 152 $ 45 29.6 % $ 291 $ 82 28.2 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 1 1 2 1 Restructuring/impairment charges (ii) 9 2 13 3 Discrete tax item - Mexico (iii) - - - 1 Adjusted Non-GAAP $ 162 $ 48 29.6 % $ 306 $ 87 28.4 % Pour les billets (i) à (iii), voir les notes (i) à (iii) incluses dans le document relatif au rapprochement du revenu net conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et au BPA dilué par rapport au bénéfice net ajusté non conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et aux BPA dilués ajustés.





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of Reported U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR") to Anticipated Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR") (Unaudited) Anticipated Effective Tax Rate Range for Full Year 2020 Low End High End GAAP ETR 29.0 % 32.7 % Add: Acquisition/integration costs (i) 0.1 % 0.1 % Restructuring/impairment charges (ii) 1.1 % 1.1 % Discrete tax item - Mexico (iii) -3.0 % -5.6 % Other tax matters (iv) 0.5 % 0.5 % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (v) -1.7 % -1.8 % Adjusted ETR 26.0 % 27.0 % Le rapprochement indiqué ci-dessus concerne notre prévision de revenu PCGR pour l'ensemble de l'année 2020 par rapport au revenu ajusté pour l'ensemble de l'année 2020, en excluant l'incidence liée à l'acquisition de PureCircle Limited le 1er juillet 2020. Les montants ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou gains futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et à évaluer en raison du caractère inconnu de leur calendrier, de leurs effets et/ou de leur importance. Ces montants comprennent, entre autres, les coûts d'acquisition et d'intégration, les coûts de dépréciation et de restructuration, ainsi que certains autres paramètres spéciaux. En général, nous excluons ces éléments de nos directives sur les revenus ajustés. Pour ces raisons, nous sommes davantage confiants dans notre capacité à prédire les revenus ajustés que les revenus PCGR. (i) Reflète les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de l'activité acquise auprès de PureCircle Limited. (ii) Reflète les estimations actuelles pour 2020 des frais de restructuration liés aux programmes Cost Smart concernant les ventes, ainsi que les ventes, frais généraux et coûts administratifs. À mesure que des projets spécifiques dans le cadre de ces programmes seront approuvés, les estimations seront révisées et pourront faire l'objet d'une actualisation. (iii) Impact estimatif de la variation de la valeur du peso mexicain par rapport au dollar américain. Du fait que la Société emploie le dollar américain en tant que devise opérationnelle pour ses filiales mexicaines, le taux d'imposition effectif est fortement influencé par la réévaluation des états financiers du peso mexicain en dollars amérciains. L'évolution du peso mexicain a produit des gains ou des pertes de conversion imposables sur les actifs monétaires nets en dollars des États-Unis détenus au Mexique pour lesquels aucun gain correspondant n'est comptabilisé dans le revenu avant imposition. (iv) Ce point concerne d'autres règlements fiscaux et la rétrocession des intérêts et pénalités pour les réserves fiscales. (v) Incidence indirecte du taux d'imposition après les points (i) à (iv).