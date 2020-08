August 05, 2020 23:59 ET

미국 캘리포니아주 산타클라라, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 혁신적인 XtremeSense™ 터널자기저항(TMR) 센서 공급업체인 Crocus Technology가 독자 특허를 획득한 TMR 기술에 기반하여 고해상의 절연·접촉 전류 센서 CT110를 선보인다. CT110은 소형 폼팩터로 폭넓은 범위의 작동 온도에서 고도로 정확한 전류 측정을 지원한다. 또한 CT110은 심플한 디자인, 개선된 회로 복잡성, 내장된 절연 기능 등을 제공한다.



CT110은 Crocus의 첨단 XtremeSense TMR 1D을 활용한 코어리스 장비로, AC나 DC 전류에서 최소한의 변화량까지 정확하게 감지하며, 일반적인 총 출력 오차율이 0.5% 미만으로 업계 최상위 수준이다. Crocus는 5A부터 15A까지 지원하는 형태로 CT110을 제공할 방침이며, 저소음 및 고감도 성능 덕에 5mA 미만의 전류 변화량까지 감지하는 기능을 함께 지원한다. 이는 전속 가이드, 상당한 수준의 신호 증폭, 온도 보상을 요하는 기존의 Hall 센서 기술과 대비되는 부분이다. CT110은 아날로그 출력이 가능한 비율 측정 장비로 200 kHz의 샘플링 주파수와 저전력 모드일 때 2.7V에서 5.5V로 운영할 수 있다.

잭 데이리(Zack Deiri) Crocus Technology 사장 겸 CEO는 “CT110은 Crocus가 TMR 마그네틱 센싱 기술에 있어 이룬 발전 성과를 보여준다. CT110은 강력한 센싱 솔루션, 안정적인 온도 성능, 심플한 디자인을 제공한다. Crocus의 XtremeSense TMR 1D 기술은 초저소음, 고감도, 고선형, 낮은 온도 드리프트 등의 성능을 보장하며, 사실상 이력 현상이 없어 기존의 센싱 기술을 쓸모 없게 만든다. CT110은 전력 감시 애플리케이션을 겨냥하고 있는 Crocus가 올해 선보일 장비 제품군 중 하나다. CT110은 소비자, 기업, 산업 용도의 애플리케이션으로 완벽한 전류 센서다. 스몰 폼팩터와 고해상도 덕분에, 스마트 플러그, IoT 기기, 가전제품, 드론, LED 조명, 배터리 충전기, 전동 공구, PC, 서버 등 여러 애플리케이션에 모두 적합하다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “CT110은 절연 증폭기와 함께 분류기를 활용 중인 애플리케이션을 비롯해 전력 감시를 요하는 애플리케이션에 안성맞춤이다. 고객이 시스템 평가를 간편하고 신속하게 수행할 수 있도록 Crocus는 다양한 전력 센싱 설정이 가능한 평가 보드를 함께 제공한다”고 덧붙였다.

CT110은 저프로파일 소형 폼팩터 6-리드 DFN, 3.00 x 3.00 x 0.95 mm 패키지로 나온다. 샘플과 평가 보드는 현재 이용 가능하며 제품은 2020년 9월 양산에 들어갈 예정이다. CT110에 대한 자세한 정보는, please visit the product webpage at https://crocus-technology.com/integrated-current-field-sensor/ 에서 확인할 수 있다.

Crocus Technology 개요

Crocus Technology는 자체 개발한 TMR 센서 기술인 XtremeSense™ TMR을 바탕으로 첨단 자기센서를 개발, 공급하는 기업이다. Crocus의 혁신적인 자기센서 기술은 고정확성, 고해상도, 안정적 온도 성능, 저전력 소비를 요구하는 IoT, 스마트 기기, 산업, 소비재, 의료, 자동차 전자 애플리케이션 기능을 크게 향상시킨다. MLU는 또한 가전제품에 사용되는 임베디드 메모리 솔루션을 대상으로 높은 속도와, 저전력, 내구성을 공급한다. Crocus는 미국 산타클라라에 본사를 두고 있다. 자세한 정보는 http://www.crocus-technology.com 에서 확인할 수 있다.

© 2020 Crocus Technology International Corp. 제반권리 당사보유. Crocus Technology와 XtremeSense 및 이를 결합한 단어들은 Crocus Technology Inc.와 Crocus Technology SA가 보유한 등록상표다. 다른 이름들은 정보 제공 차원에서만 언급되며 다른 소유주가 보유한 등록상표일 수 있다.