SANTA CLARA, Califórnia, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Crocus Technology Inc., principal fornecedora de sensores disruptivos XtremeSense™ TMR de Magnetorresistência Tunel, anunciou hoje o lançamento do CT110, um sensor de corrente de contato isolado de alta resolução baseado na tecnologia TMR patenteada e exclusiva da Crocus. O CT110 fornece medições de corrente altamente precisas ao longo de uma ampla faixa de temperatura operacional em um fator de forma em miniatura. O CT110 oferece simplicidade de projeto, complexidade de circuito reduzida e isolamento inerente.

O CT110 é um dispositivo sem núcleo que utiliza a tecnologia de ponta XtremeSenseTMR1D da Crocus para detectar com precisão a menor variação da corrente AC ou DC enquanto alcança um erro de saída total típico de menos de 0,5%. A Crocus oferece o CT110 em configurações de 5 A a 15 A com capacidade de detectar variações de menos de 5 mA na corrente devido às suas capacidades de baixo ruído e alta sensibilidade em comparação com as tecnologias tradicionais de sensor Hall, que exigem orientação de fluxo, amplificação de sinal significativa e compensação de temperatura. O CT110 é um dispositivo de relação métrica com uma saída analógica capaz de operar de 2,7 V a 5,5 V a uma frequência de amostragem de 200 kHz e baixo consumo de energia.

“O CT110 é um exemplo do avanço que a Crocus alcançou com a tecnologia de detecção magnética TMR. O CT110 oferece uma resolução de detecção robusta, desempenho estável diante de temperatura, combinado com simplicidade de projeto. A tecnologia XtremeSense TMR 1D da Crocus oferece um ruído extremamente baixo, alta sensibilidade, alta linearidade, baixa temperatura de deriva, e praticamente nenhuma histerese, tornando obsoletas as tecnologias de detecção existentes. O CT110 faz parte de uma família de dispositivos que a Crocus apresentará este ano voltados para aplicações de monitoramento de energia. O CT110 é um sensor de corrente perfeito para aplicações de consumo, empresariais e industriais. Devido ao seu pequeno fator de forma e alta resolução, o CT110 é adequado para aplicações como plugues inteligentes e dispositivos IoT, dispositivos, drones, iluminação LED, carregadores de bateria, ferramentas elétricas, e PCs e servidores”, disse Zack Deiri, Presidente e CEO da Crocus Technology. “O CT110 é ideal para qualquer aplicação que exija monitoramento de corrente, incluindo os que atualmente utilizam resistores de derivação combinados com um amplificador de isolamento. Para simplificar e agilizar a avaliação do sistema do cliente, a Crocus oferece placas de avaliação com múltiplas configurações de detecção atuais”.

O CT110 está disponível em um pacote DFN de baixo perfil e pequeno fator de forma de 6 derivações com dimensões de 3,00 x 3,00 x 0,95 mm. Amostras e placas de avaliação já estão disponíveis, e o dispositivo entrará em produção em setembro de 2020. Para mais informação sobre o CT110, visite a página do produto em https://crocus-technology.com/integrated-current-field-sensor/ .

Sobre a Crocus Technology

A Crocus Technology desenvolve e fabrica sensores magnéticos de última geração com base na sua tecnologia patenteada de sensores XtremeSense™ TMR. A tecnologia do sensor magnético disruptivo da Crocus traz avanços significativos para IoT e dispositivos inteligentes, aplicações eletrônicas industriais, de consumo, médicas e automotivas que exigem alta precisão, alta resolução, desempenho de temperatura estável e baixo consumo de energia. A Crocus está localizada em Santa Clara, Califórnia. Para mais informação, visite http://www.crocus-technology.com .

