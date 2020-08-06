加州圣克拉拉, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 颠覆性隧道磁阻XtremeSense™ TMR传感器的领先供应商Crocus Technology Inc.今天宣布，推出一款基于独特的Crocus TMR专利技术的高分辨率、隔离型接触式电流传感器CT110。CT110提供高精度的电流测量，工作温度范围广，外形尺寸小。CT110拥有简洁的设计，降低了电路的复杂性，并具备固有的隔离能力。



CT110是一款无线设备，利用了Crocus先进的XtremeSense TMR 1D技术，可以准确地检测交流或直流电流的微小变化，同时达到一流的低于0.5%的典型总输出误差。Crocus提供支持5A到15A的CT110配置，与需要磁通引导、显著信号放大和温度补偿的传统霍尔传感器技术相比，其噪声低、灵敏度高，因此能够检测不到5mA的电流变化。CT110是一种比率计器件，具有模拟输出能力，在200kHz采样频率下工作电压为2.7V到5.5V，功耗低。

“CT110展现了Crocus在TMR磁传感技术方面取得的技术成就。CT110可提供强大的传感分辨率，在较大温度范围内保持稳定性能，并且设计简洁。Crocus的XtremeSense TMR 1D技术提供极低的噪音、高灵敏度、高线性度、温漂移低并且几乎没有迟滞，使得现有传感技术被淘汰。CT110是Crocus今年将推出的一系列器件之一，目标是电源监控应用。CT110是适用于消费、企业和工业应用的完美的电流传感器。由于尺寸小、分辨率高，CT110适用于智能插头、物联网设备、家电、无人机、LED照明、电池充电器、电动工具、电脑和服务器等应用。”Crocus Technology总裁兼首席执行官Zack Deiri表示。“CT110适用于任何需要电流监测的应用，包括目前使用配备隔离放大器的分流电阻器等应用。为了简化和加快客户的系统评估，Crocus提供具有多种电流传感配置的评估板。”

CT110拥有薄型小尺寸6引线DFN封装，外形尺寸为3.00 x 3.00 x 0.95毫米 目前可提供样品和评估板，该器件将于2020年9月投入生产。若需了解有关CT110的更多信息，请访问产品网页： https://crocus-technology.com/integrated-current-field-sensor/ 。

关于Crocus Technology

Crocus Technology开发和制造基于其专利XtremeSense™TMR传感器技术的先进磁传感器。Crocus的颠覆性磁传感器技术为物联网和智能设备、工业、消费、医疗和汽车电子应用领域带来巨大的进步，这些领域对高精度、高分辨率、温度稳定性和低功耗都有很高的要求。Crocus总部位于加州圣克拉拉。如需了解更多信息，请访问 http://www.crocus-technology.com 。

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