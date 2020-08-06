加州聖克拉拉, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc. 作為顛覆性穿隧式磁阻 XtremeSense™ TMR 傳感器的領先供應商，今天宣佈推出高解像度、隔離式接觸電流傳感器 CT110，建基於 Crocus 專利及獨特 TMR 技術。CT110 以迷你尺寸在廣泛操作溫度範圍內提供高精度的電流測量。CT110 的設計簡單，電路複雜性較低，並內建隔離功能。



CT110 是一部無芯裝置，利用 Crocus 最新的 XtremeSense TMR 1D 技術以準確偵測交流或直流電流的最小變化，同時實現領先業界的小於 0.5% 的典型總輸出誤差。Crocus 提供的 CT110 配置可支援 5A 至 15A，在與傳統的霍爾傳感器技術相比下，具有低雜訊及高靈敏度，因此能夠偵測到少於 5 mA 的電流變化，因為傳統的霍爾傳感器技術需要磁通引導、顯著的訊號放大及溫度補償。CT110 是一種比率計裝置，具有一個模擬輸出，可在 200 kHz 採樣頻率下以 2.7V 至 5.5V 的電壓工作，而且功耗低。

「CT110 展示了 Crocus 在 TMR 磁傳感技術方面達成的進展。CT110 具有強健的感應解像度，在整個溫度範圍內均具有穩定的性能及簡單設計。Crocus 的 XtremeSense TMR 1D 技術具有極低雜訊、高靈敏度、高線性、低溫漂移及幾乎沒有遲滯現象，使現有的感應技術顯得陳舊。CT110 是 Crocus 今年推出針對功率監控應用的裝置系列之一。CT110 是針對消費者、企業及工業應用的理想電流傳感器。由於體積小及解像度高，CT110 適合用於智能插頭及物聯網裝置、家用電器、無人航拍機、LED 照明、電池充電器、電動工具，以及個人電腦及伺服器等應用。」Crocus Technology 主席暨行政總裁說。「CT110 非常適合需要電流監控的任何應用，包括目前使用併聯電阻及隔離放大器的應用。為簡化及加快客戶的系統評估，Crocus 提供具有多種電流感應配置的各種評估板。」

CT110 採用扁平小型 6 引線 DFN 封裝，尺寸為 3.00 x 3.00 x 0.95 毫米。樣本及評估板現已供應，而裝置將於 2020 年 9 月投產。如需有關 CT110 的更多資訊，請瀏覽產品網頁： https://crocus-technology.com/integrated-current-field-sensor/ 。

關於 Crocus Technology

Crocus Technology 基於其專利型 XtremeSense™ TMR 傳感器技術開發及製造先進的磁傳感器。Crocus 的顛覆性磁傳感器技術為要求高精度、高解像度、穩定溫度及低功耗的物聯網及智能裝置、工業、消費者、醫療及汽車電子應用帶來了明顯進步。Crocus 的總部設於加州聖克拉拉。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.crocus-technology.com 。

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