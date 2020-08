JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2020. aasta teise kvartali müügitulu oli 74 miljonit ja puhaskasum 6,2 miljonit eurot, 6 kuu müügitulu 130 miljonit ja puhaskasum 8,2 miljonit eurot. Esimesel poolaastal müüs Merko kokku 369 korterit, kinnisvaraarenduse 6 kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui neli korda ning moodustas 40% kontserni müügitulust. 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 175 miljoni euro väärtuses, mida on ligikaudu kaks korda enam kui aasta tagasi.

Korterite müük ületas teises kvartalis juhtkonna kevadisi ootusi, mis muutusid pandeemiast tingitud piirangute tõttu järsult negatiivseks. Samas ei mõjutanud piirangud olulisel määral enne pandeemiat eellepingutega müüdud korterite üleandmist teises kvartalis. Enim kortereid müüs kontsern Vilniuses ning hetkel toimib korteriturg kõigis Balti riikide pealinnades mõõdukalt. Aktiivsus ei ole küll kriisieelsel tasemel, aga hinnatase on jäänud püsima. Kinnisvaraarenduse müügitulu suurenemine mõjutas positiivselt ka teise kvartali puhaskasumi kasvu. Korterite müük võib aga kvartalite lõikes oluliselt varieeruda, sõltudes arendusprojektide valmimise ja kasutuslubade saamise ajast.

Kontserni ehituslepingute maht on aastatagusega võrreldes kasvanud 38% ja 6 kuuga sõlmis kontsern uusi ehituslepinguid 175 miljoni euro väärtuses ehk ligikaudu kaks korda enam kui aasta varem. Tulenevalt majanduse halvenenud väljavaadetest on suur osa eratellimustest edasi lükatud ning uute lepingute seas on ülekaalus riigihanked.

Vaatamata teise kvartali positiivsetele tulemustele hakkavad pandeemiast tingitud mõjud järk-järgult üha tugevamini jõudma ka ehitus- ja kinnisvarasektorisse, mistõttu teise poolaasta ja 2021. aasta turuarengute väljavaated on liikumas pigem negatiivses suunas. Kontserni ettevõtted on viinud ellu kulude kokkuhoiu meetmeid, et tagada efektiivne ja paindlik tegutsemine kriisi ajal ja kriisi järel. Turgu tervikuna on toetanud ka pankade senine reageerimine nii maksepuhkuste võimaldamise kui laiemalt finantseerimise kättesaadavuse osas.

Merko Ehitus kontsern müüs 6 kuuga 369 korterit ja 4 äripinda (2019 6 kuud: 100 korterit ja 6 äripinda). Kinnisvaraarenduse valdkonna 2020. aasta 6 kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui neli korda, moodustades 40,1% kontserni kogutuludest (2019. aasta 6 kuud: 7,9%). Suuremate projektidena võib välja tuua Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas, Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid Vilniuses. Kevadel peatas kontsern pandeemiast tingitud riskidest tulenevalt uute arendusprojektide ehitustööde käivitamise kolmeks kuuks, perioodi lõppedes alustati Tallinnas asuva Uus-Veerenni arendusprojekti kolmanda etapi ehituse ja müügiga.

Merko Ehituse 2020. aasta teise kvartali müügitulu oli 73,9 miljonit eurot (II kv 2019: 77,4 mln eurot), kulumieelne kasum (EBITDA) 7,7 miljonit eurot (II kv 2019: 5,3 mln eurot) ning puhaskasum 6,2 miljonit eurot (II kv 2019: 1,7 mln eurot). 2020. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 175,1 miljonit eurot ning teises kvartalis 87,8 miljonit eurot (II kvartal 2019: 53,8 mln eurot).

30. juuni 2020 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 236,7 miljonit eurot (30. juuni 2019: 172,1 mln eurot). Teises kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Tallinna Muusika- ja Balletikool, Tallinna Arte Gümnaasum, Tallinna Sadama D‑terminali parkimismaja, kõrgepinge kaabelliinid Tallinnas, Türi Põhikool, Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus, Kohila vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning Harjumaal andmekeskuse ehitus. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Pinki koolihoone ja ühiselamu, Lidli logistikakeskus ning Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnahoone rekonstrueerimine. Leedus oli töös Neringa hotelli ning Kaunase rajooni politseijaoskonna peakontori hoone ehitamine.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2020. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 8,8 mln eurot ja II kvartalis 6,7 mln eurot (6 kuud 2019: 7,5 mln eurot ja II kvartal 2019: 4,5 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 6,8% (6 kuud 2019: 4,9%).

2020. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 8,2 mln eurot (6 kuud 2019: 4,5 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 6,2 mln eurot (II kvartal 2019: 1,7 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 6,3% (6 kuud 2019: 2,9%). Võrreldes 2020. aasta 6 kuuga mõjutas 2019. aasta puhaskasumlikkust muuhulgas oluliselt tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu välja­makstud dividendidelt 2,7 mln eurot. 2020. aastal kontsern dividende ei maksnud.

MÜÜGITULU

2020. aasta II kvartali müügitulu oli 73,9 mln eurot (II kvartal 2019: 77,4 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 129,7 mln eurot (6 kuud 2019: 154,2 mln eurot). 6 kuu müügitulu vähenes 15,9%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 50,3% (6 kuud 2019: 57,0%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. juuni 2020 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 236,7 mln eurot (30. juuni 2019: 172,1 mln eurot). 2020. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 175,1 mln eurot (6 kuud 2019: 86,0 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 87,8 mln eurot (II kvartal 2019: 53,8 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2020. aasta 6 kuuga müüs kontsern 369 korterit (sh 2 korterit ühisprojektis), 2019. aasta 6 kuuga 100 korterit (sh 33 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2020. aasta 6 kuuga 46,0 mln eurot ning 2019. aasta samal perioodil 9,2 mln eurot. 2020. aasta II kvartalis müüdi 236 korterit (kõik omaarendustest), võrreldes 2019. aasta II kvartalis müüdud 37 (sh 4 korterit ühisprojektis) korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 27,4 mln eurot (II kvartal 2019: 4,7 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 23,7 mln eurot ning omakapital 138,4 mln eurot (50,3% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 14,0 mln eurot ning 118,5 mln eurot (41,2% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2020 oli kontserni netovõlg 34,2 mln eurot (30. juuni 2019: 48,7 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2020.a.

6 kuud 2019.a.

6 kuud 2020.a.

II kvartal 2019.a.

II kvartal 2019.a.

12 kuud Müügitulu 129 733 154 202 73 861 77 357 326 779 Müüdud toodangu kulu (113 250) (139 532) (62 852) (68 893) (291 958) Brutokasum 16 483 14 670 11 009 8 464 34 821 Turustuskulud (1 873) (1 784) (925) (933) (4 260) Üldhalduskulud (5 393) (6 241) (2 588) (3 117) (12 988) Muud äritulud 1 122 1 230 614 529 2 983 Muud ärikulud (1 252) (253) (1 189) (218) (1 318) Ärikasum 9 087 7 622 6 921 4 725 19 238 Finantstulud (-kulud) (310) (97) (211) (180) 1 085 sh kasum (kahjum) ühisettevõttelt 92 203 2 (19) 1 766 intressikulud (330) (286) (158) (151) (656) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (4) (4) (4) (4) - muud finantstulud (-kulud) (68) (10) (51) (6) (25) Kasum enne maksustamist 8 777 7 525 6 710 4 545 20 323 Tulumaksukulu (786) (2 888) (648) (2 813) (3 833) Perioodi puhaskasum 7 991 4 637 6 062 1 732 16 490 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 8 175 4 453 6 156 1 675 16 270 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (184) 184 (94) 57 220 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (128) 29 60 (3) 13 Perioodi koondkasum 7 863 4 666 6 122 1 729 16 503 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 8 044 4 480 6 221 1 672 16 281 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (181) 186 (99) 57 222 Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,46 0,25 0,35 0,09 0,92

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 23 728 13 980 24 749 Nõuded ja ettemaksed 44 790 72 561 50 413 Ettemakstud tulumaks 91 94 104 Varud 161 534 162 829 166 226 230 143 249 464 241 492 Põhivara Ühisettevõtte osad 2 590 935 2 498 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 14 504 11 418 11 094 Kinnisvarainvesteeringud 13 988 14 115 14 047 Materiaalne põhivara 12 996 11 255 11 919 Immateriaalne põhivara 686 727 777 44 764 38 450 40 335 VARAD KOKKU 274 907 287 914 281 827 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 28 011 31 786 20 725 Võlad ja ettemaksed 63 243 88 748 69 585 Tulumaksukohustus 912 2 854 812 Lühiajalised eraldised 5 915 6 276 7 976 98 081 129 664 99 098 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 29 900 30 921 43 001 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 650 1 556 1 682 Muud pikaajalised võlad 2 858 2 473 3 491 34 408 34 950 48 174 KOHUSTUSED KOKKU 132 489 164 614 147 272 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus 4 036 4 763 4 217 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (841) (694) (710) Jaotamata kasum 130 501 110 509 122 326 138 382 118 537 130 338 OMAKAPITAL KOKKU 142 418 123 300 134 555 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 274 907 287 914 281 827

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

