T-Zellrezeptoren auf Basis von T-knifes geschützter humanisierter Mausplattform (HuTCR) sollen überlegene Affinität und Spezifität bieten

Versant Ventures und RA Capital Management Hauptinvestoren der Serie A mit maßgeblicher Beteiligung der Gründungsinvestoren Andera Partners und Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF)

BERLIN, Deutschland, 06. August 2020/GlobeNewswire/-- T-knife GmbH, ein Unternehmen, das mit seiner geschützten humanisierten T-Zellrezeptor (HuTCR) Mausplattform neuartige adoptive T-Zellen zur Behandlung solider Tumore entwickelt, gab heute den Abschluss einer Serie A Finanzierung in Höhe von €66 Millionen bekannt. Lead Investoren waren Versant Ventures und RA Capital Management, die durch eine maßgebliche Beteiligung der bisherigen Investoren Andera Partners und Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF) unterstützt wurden.

Das Unternehmen entstand 2018 als Ausgründung des Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin mit Unterstützung der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Dort wurde durch die wegweisende Arbeit von T-knifes Mitgründer Prof. Thomas Blankenstein die transgene HuTCR Mausplattform des Unternehmens entwickelt, die den vollständigen menschlichen TCRαβ Genlocus umfasst. Aufgrund ihrer natürlichen in vivo Selektion von hochaffinen TCRs hat die TCR-T-Zellplattform das Potenzial, eine im Vergleich mit herkömmlichen TCR-Technologien deutlich verbesserte Behandlung solider Tumore zu ermöglichen.

“Nachdem wir uns zunächst ausschließlich auf den Aufbau einer leistungsstarken humanisierten Mausplattform konzentriert haben, die den gesamten menschlichen TCR Locus umfasst, freuen wir uns jetzt besonders, eine Validierung durch renommierte Healthcare-Fonds wie Versant Ventures und RA Capital zu erhalten”, sagte Dr. Elisa Kieback, Chief Executive Officer und wissenschaftliche Mitbegründerin von T-knife. “Wir sind ebenso dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer Gründungsinvestoren Andera Partners und Boehringer Ingelheim Venture Fund, zwei führende Healthcare-Investoren, die bereits seit Gründung als Partner an unserer Seite stehen. Für die Zukunft ist es unser Ziel, ein transatlantisches Unternehmen zu werden, und zwar durch Aufbau eines Standbeins in den USA sowie eine entsprechende Erweiterung unseres Managementteams.”

T-knifes HuTCR Maus exprimiert nur humane TCRs mit HLA-Restriktion. Aufgrund ihrer natürlichen Generierung in Mäusen ohne negative Thymusselektion sind diese TCRs von hoher Spezifität und Affinität. Das Unternehmen hat eine Pipeline an patentierten, einzigartigen TCR Kandidaten für die klinische Entwicklung aufgebaut. Die Erlöse der Serie A Finanzierung werden eingesetzt, um mindestens vier Programme in die klinische Entwicklung zu bringen sowie die präklinische Arbeit an weiteren ausgewählten Pipelinekandidaten voranzutreiben und TCRs gegen neue Targets/Wirkorte zu erforschen.

Zukünftig wird T-knifes Aufsichtsrat aus Josh Resnick (RA Capital), Alex Mayweg (Versant Ventures), Olivier Litzka (Andera Partners), Frank Kalkbrenner (BIVF), Thomas Blankenstein und Elisa Kieback bestehen. Das Unternehmen wurde bei der Finanzierung durch Blueprint Life Science Group beraten und juristisch durch CMS vertreten. Die neuen Investoren wurden von Goodwin Procter beraten. Die Transaktion wird vorbehaltlich gesetzlicher und kartellrechtlicher Genehmigung durchgeführt.

Alex Mayweg von Versant Ventures erklärte: “Während CAR-T-basierte Therapieansätze bereits ihren Nutzen bei der Behandlung hämatologischer Krebsindikationen gezeigt haben, konnten sie bei soliden Tumoren bislang weniger Erfolge verbuchen. T-knife hat eine spannende Technologie für TCR-T Zelltherapie entwickelt, die Tumorantigene in MHC-restringierter Weise adressiert und dadurch eine der wenigen Plattformen darstellt, die für solide Tumore geeignet ist. Daher sind wir hocherfreut, diese Finanzierung gemeinsam mit RA Capital als Lead Investoren durchzuführen. RA Capital ist ein herausragender Healthcare-Fond und sein Anlagemandat spiegelt unsere eigene Mission wider, wegweisende Therapieansätze mit kurativem Ansatz zu identifizieren und zu fördern.”

“Wir freuen uns, dass T-knife jetzt ein Portfoliounternehmen von RA Capital ist und sind besonders froh, gemeinsam mit Versant Ventures als Hauptinvestoren diese Finanzierungsrunde abzuschließen”, sagte Josh Resnick von RA Capital Management. “Nachdem nun die finanzielle und strategische Unterstützung des Unternehmens gesichert ist, freuen wir uns darauf, gemeinsam mit dem Management und den übrigen Investoren T-knifes potenziell bahnbrechende T-Zelltherapien Patienten mit soliden Tumoren zur Verfügung zu stellen.”

Olivier Litzka von Andera Partners ergänzte: “Gemeinsam mit unserem Co- und Gründungsinvestor BIVF und seinem Vertreter Detlev Mennerich, der in den letzten beiden Jahren auch Vorsitzender des Aufsichtsrats von T-knife war, sind wir enorm stolz auf den Fortschritt des Unternehmens, der in dieser außerordentlichen Serie A-Runde mit führenden Investoren gipfelt. Wir beglückwünschen Elisa Kieback, Thomas Blankenstein und ihr Team für ihre Leistungen und heißen unsere neuen Partner willkommen, die unsere Vision teilen, T-knife zum führenden T-Zelltherapieunternehmen zu machen.”

Über T-knife GmbH

T-knife entwickelt auf Basis seiner humanisierten T-Zellrezeptor (HuTCR) Mausplattformtechnologie eine neue Generation adoptiver T-Zelltherapeutika zur Behandlung solider Tumore. Das Unternehmen entstand 2018 als Ausgründung des Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin mit Unterstützung der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Ascenion GmbH, der Partner für Technologietransfer des MDC und der Charité, begleitete die Wissenschaftler von Anfang an, half kontinuierlich die Patentposition auszubauen, und unterstützte eine Finanzierung in der Pre-Seed-Phase und die Verhandlungen für Kooperations- und Lizenzvereinbarungen in Abstimmung mit dem MDC und der Charité.

T-knifes Mission ist es, seine einzigartige Technologie einzusetzen, um hocheffektive und sichere Therapeutika auf Basis von T-Zellrezeptoren auf den Markt zu bringen. Auf Grundlage der enormen Expertise seiner Gründer im Bereich T-Zell-Immunologie und der einzigartigen HuTCR Plattform entwickelt das Unternehmen vollständig humane TCRs, die gute Voraussetzungen mitbringen, neue Technologiestandards zu setzen und deutlich bessere Sicherheit und Wirksamkeit zu bieten.

Das Unternehmen hat bereits den präklinischen Wirksamkeitsnachweis erbracht; sein am weitesten fortgeschrittenes Programm befindet sich bereits in der klinischen Entwicklung. Darüber hinaus hat T-knife seine Plattform für über 90 bislang nicht veröffentlichte Tumortargets validiert. Mehrere weitere Wirkstoffkandidaten befinden sich bereits in der präklinischen Entwicklung. Das Unternehmen geht davon aus, bis 2022 drei weitere TCRs in die klinische Entwicklung zu bringen.

T-knife verfolgt eine duale Wachstumsstrategie, die einerseits auf der Entwicklung einer internen Pipeline von wegweisenden Therapeutika und andererseits auf dem Aufbau externer Partnerschaften durch die Auslizenzierung bereits patentierter TCRs und/oder dem Einsatz der HuTCR Maus zur Erforschung neuer Epitope beruht.

T-knife wird durch führende Investoren wie Versant Ventures, RA Capital, Andera Partners und Boehringer Ingelheim Venture Fund finanziert.

