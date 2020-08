L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Ainsi, 5 356 ventes résidentielles ont été conclues au cours du mois de juillet 2020, ce qui représente une hausse de 46 % par rapport au même mois l’année dernière et un nouveau sommet historique pour cette période de l’année. Dans la continuité de ce qui avait été enregistré en juin, le rattrapage des transactions qui n’avaient pu se faire au début du printemps à cause des mesures visant à réduire la propagation du nouveau coronavirus explique en bonne partie la prolongation de ce rebond en juillet.

« La reprise des transactions gagne en force à Montréal, tout comme – mais dans une moindre mesure – celle des nouvelles inscriptions, ce qui ne laisse pas entrevoir de relâchement significatif du marché pour le moment », fait remarquer Julie Saucier, présidente et chef de la direction de l’APCIQ. « Les conditions demeuraient très favorables aux vendeurs en juillet avec des prix encore en forte hausse », ajoute-t-elle.

Variation des ventes par secteur

Sur le plan géographique, les six secteurs de la RMR ont affiché une progression marquée du nombre de transactions en comparaison avec le mois de juillet 2019, avec une croissance des ventes impressionnante sur la Rive-Nord de Montréal (+84 %) et à Vaudreuil-Soulanges (+65 %).

Les marchés périphériques de la région métropolitaine continuent donc de bénéficier d’un engouement important qui s’est accru dans le contexte de la crise sanitaire. Ainsi, les secteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Rive-Sud de Montréal enregistrent eux aussi un fort rebond des transactions de 51 % et 41 %, respectivement. Laval suit avec une hausse des ventes de 33 %.

L’île de Montréal, pour sa part, renoue avec une activité beaucoup plus soutenue depuis le début de la pandémie : ce secteur majeur a connu un vif regain par rapport à juillet 2019, avec une croissance de 31 % des ventes.

Statistiques par catégories de propriétés

À l’échelle de la RMR, l’unifamiliale est la catégorie de propriétés qui a affiché la plus forte progression des ventes en juillet, soit une augmentation de 48 % à ce chapitre.



Les segments de la copropriété et du plex ont eux aussi enregistré des rebonds appréciables, avec une hausse respective de 45 % et 34 % du nombre de ventes.

Les délais de vente ont diminué pour chacune des trois catégories de propriétés en juillet. Le temps nécessaire pour qu’une copropriété trouve preneur (41) a chuté de 30 jours par rapport au même mois l’an dernier, tandis que les délais pour vendre une maison unifamiliale (57) et un plex (71) se sont écourtés de respectivement 6 jours et 7 jours.

Au chapitre des prix

La hausse des prix s’est révélée particulièrement forte en juillet pour chacune des trois catégories de propriétés.

À l’échelle de la RMR, le prix médian des maisons unifamiliales s’est établi à 423 000 $ le mois dernier, soit un bond de 18 % par rapport à juillet 2019.

Le prix médian des copropriétés a pour sa part progressé de 12 %, à 312 000 $, tandis que celui des plex s’est élevé de 7 %, à 624 900 $.

Nombre de propriétés à vendre

En ce qui a trait à l’offre de propriétés, les 5 960 nouvelles inscriptions en juillet (+38 %) représentent un revirement de tendance, après six années de baisses consécutives pour cette période de l’année. En effet, il faut remonter à juillet 2014, le dernier sommet, pour trouver un nombre similaire (5 588). Par contre, on dénombrait 12 803 inscriptions résidentielles en vigueur sur le système Centris en juillet, soit 24 % de moins qu’un an plus tôt.

Pour accéder à tous les tableaux de statistiques du mois de juillet et du cumulatif 2020, cliquez ici .

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Centris

Centris.ca est le site Web de l’industrie immobilière québécoise destiné aux consommateurs, où toutes les propriétés à vendre par les courtiers immobiliers au Québec sont réunies à la même adresse. La Société Centris offre aux intervenants du secteur de l’immobilier l’accès à des données immobilières et à une vaste gamme d’outils technologiques. Centris gère aussi le système de collaboration utilisé par plus de 13 000 courtiers immobiliers québécois.



