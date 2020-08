QUÉBEC, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Au total, 899 ventes ont été enregistrées au cours du mois de juillet 2020, soit une hausse impressionnante de 43 % par rapport au même mois l’an dernier. Cette activité se poursuit après un rebond déjà très important des transactions conclues en juin, suivant la levée de mesures exceptionnelles visant à contenir la propagation du nouveau coronavirus.

« Les ventes de propriétés dans la région de Québec maintiennent une forte cadence, ce qui commence à se traduire par un déclin prononcé des inscriptions en vigueur, accentué par la chute des nouvelles inscriptions », constate Julie Saucier, présidente et chef de direction de l’APCIQ. « Comme nous l’avions prévu, cette situation permet un resserrement plus rapide des conditions de marché à la faveur des vendeurs dans plusieurs secteurs, notamment pour l’unifamiliale. »

Variation des ventes par secteurs

En juillet, la croissance des ventes s’est accélérée dans les trois principaux secteurs de la région métropolitaine. Cette forte activité confirme une effervescence qui s’est manifestée au printemps.

C’est surtout la Périphérie nord de Québec qui attire l’attention, avec des ventes qui se sont propulsées de façon spectaculaire en juillet (+73 %).

L’Agglomération de Québec et la Rive-Sud ont également enregistré un bond remarquable des transactions de 39 % comparativement au mois de juillet l’an dernier.

Statistiques par catégories de propriétés

Les ventes de maisons unifamiliales ont progressé substantiellement en juillet (+38 %), le niveau des transactions atteignant 616 unités. Au cours du mois, on dénombrait 2 930 inscriptions en vigueur, soit nettement moins qu’en juillet 2019 (-33 %).

Encore ce mois-ci, les ventes de copropriétés, avec 216 transactions, ont enregistré une hausse marquée, soit de 55 %, par rapport au même mois de 2019. Le délai de vente moyen est parallèlement descendu à 161 jours, soit 4 jours de moins qu’à la période correspondante, l’année dernière.

Au chapitre des prix

Toujours à l’échelle de la RMR, le prix médian des unifamiliales a connu une augmentation soutenue de 4 % par rapport à juillet 2019 pour s’établir à 275 000 $.

Le prix médian des copropriétés affiche pour sa part un quatrième recul mensuel consécutif, à 190 000 $ (-6 %) dans la RMR de Québec. L’essentiel des transactions (178) s’est effectué dans l’agglomération de Québec, où le prix médian a atteint 192 000 $, soit une diminution de 9 % par rapport à l’année dernière.

Nombre de propriétés à vendre

En juillet, on dénombrait 5 233 inscriptions résidentielles en vigueur dans la RMR de Québec, soit un niveau largement inférieur (-29 %) à celui du même mois l’année précédente.

