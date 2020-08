MISSISSAUGA, Ontario, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (TSX : KPT) (« PTKP ») présente ses résultats financiers et d’exploitation et ceux de Produits Kruger S.E.C. (« PK S.E.C. ») pour le deuxième trimestre de l’exercice 2020. PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (Cashmere, Purex, SpongeTowels, Scotties et White Swan) et au marché des produits hors foyer. Elle continue de croître aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 14,8 % dans PK S.E.C.



Faits saillants de PK S.E.C. au deuxième trimestre de 2020

Les revenus ont augmenté de 21,1 millions de dollars ou 5,8 % pour se chiffrer à 386,8 millions de dollars au T2 2020 par rapport à 365,7 millions de dollars au T2 2019. En excluant les activités du Mexique qui ont été cédées, les revenus du T2 2020 ont augmenté de 46,5 millions de dollars ou 13,7 %.

Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 64,4 millions de dollars au T2 2020, contre 31,5 millions de dollars au T2 2019, soit une hausse de 104,6 %.

Le site TAD à Sherbrooke progresse selon le calendrier et le budget prévus, malgré la fermeture temporaire au T1 2020 en raison de la mise en place de protocoles rigoureux liés à la COVID-19.

La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 octobre 2020.

« Nos solides résultats du deuxième trimestre sont le fruit d'une demande accrue constante dans notre segment du marché de consommation, ainsi que d'une forte performance opérationnelle. Nous avons continué à bénéficier de la confiance dans nos marques, ce qui nous a permis de gagner des parts de marché depuis la fin de l'année dernière. Nous avons également gagné de nouvelles inscriptions et de nouveaux clients, et avons connu une bonne croissance et une distribution accrue de notre marque américaine White Cloud. Comme prévu, le segment des produits hors foyer a été confronté à des conditions de marché difficiles au cours du trimestre et le redressement sur ce marché dépendra de l'évolution de la situation relative à la COVID-19 », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Papiers Tissu KP.

« La performance du BAIIA ajusté a été exceptionnelle, avec une croissance de plus de 100 % pour atteindre 64,4 millions de dollars. Cette augmentation reflète un volume accru du marché de consommation et un environnement de coûts favorable, ainsi que les retombées positives durables de notre programme d'excellence opérationnelle dans toutes nos activités.

« Malgré un arrêt temporaire de la construction lors de la mise en place des procédures liées à la COVID-19, nous sommes heureux de signaler que TAD Sherbrooke respecte toujours le calendrier et le budget. Comme prévu, la première ligne de transformation a commencé en juillet et la mise en service progresse bien. Avec le démarrage prévu de la production de produits de papier au début de 2021, la nouvelle installation est au cœur de notre stratégie de croissance à long terme en Amérique du Nord dans le segment des produits de papier tissu haut de gamme. En outre, nous disposons d'une force de vente entièrement dédiée pour soutenir notre plus important investissement dans l'histoire de Produits Kruger.

« En plus de notre forte performance trimestrielle, nous continuons à réinvestir dans nos marques et nos activités afin de construire un avenir encore plus solide. Enfin, je tiens à remercier toute l'équipe de Produits Kruger qui travaille en toute sécurité tout en obtenant des résultats remarquables durant la pandémie de la COVID-19 », a conclu M. Bianco.

Perspectives

La demande pour nos produits devrait demeurer forte, mais à un taux de croissance décroissant dans le segment du marché de consommation et plus faible dans le segment des produits hors foyer, tandis que les coûts des intrants devraient demeurer inchangés. Comme la COVID-19 continue d'évoluer, le marché présente de nombreuses opportunités et incertitudes. C'est pourquoi nous proposons une fourchette plus large pour le BAIIA ajusté du T3 2020 qui sera supérieur au T3 2019 et inférieur au T2 2020.

Résultats financiers de PK S.E.C. au deuxième trimestre de 2020

Les revenus se sont élevés à 386,8 millions de dollars au T2 2020, comparativement à 365,7 millions de dollars au T2 2019, soit une augmentation de 21,1 millions de dollars, ou 5,8 %. L'augmentation des revenus est principalement due à une hausse significative des volumes dans le segment des produits de consommation, résultant principalement des activités d'achat liées à la COVID-19 et à l'impact favorable des fluctuations des taux de change, partiellement compensée par une baisse du volume dans le segment des produits hors foyer résultant des impacts continus liés à la COVID-19, une baisse modérée des prix de vente dans le segment du marché de consommation en réponse à la baisse des prix de la pâte de papier, et l'absence de volume en provenance du Mexique en raison de la vente d'actions à la fin du T3 2019. Les revenus du Mexique se sont élevés à 25,4 millions de dollars au T2 2019. En excluant les activités au Mexique, les revenus ont augmenté de 46,5 millions de dollars, ou 13,7 %.

Le coût des marchandises vendues s'est établi à 310,0 millions de dollars au T2 2020, contre 325,8 millions de dollars au T2 2019, soit une baisse de 15,8 millions de dollars, ou 4,8 %. Les coûts de fabrication ont diminué principalement en raison des coûts favorables de la pâte de papier, de l'impact des initiatives de transformation opérationnelle et de la réduction de la production de UGS dans le cadre de la COVID-19. Les diminutions ont été partiellement compensées par l'impact défavorable des fluctuations des taux de change, de l'inflation et des coûts supplémentaires dus aux précautions prises dans nos installations de fabrication à la suite de la COVID-19. Les coûts de fret ont diminué par rapport au T2 2019, tandis que les coûts d'entreposage ont augmenté. En pourcentage des revenus, le coût des marchandises vendues était de 80,2 % au T2 2020, contre 89,1 % au T2 2019.

Les frais généraux, de vente et d'administration se sont chiffrés à 30,5 millions de dollars au T2 2020, contre 25,4 millions de dollars au T2 2019, soit une augmentation de 5,1 millions de dollars ou 20,2 %. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des coûts liés à la rémunération et au personnel par rapport au T2 2019 et à la hausse des frais de vente en raison de l'augmentation des volumes. En pourcentage des revenus, les frais généraux, de vente et d'administration se sont élevés à 7,9 % au T2 2020, contre 6,9 % au T2 2019.

Le BAIIA ajusté s'est élevé à 64,4 millions de dollars au T2 2020, contre 31,5 millions de dollars au T2 2019, soit une hausse de 32,9 millions de dollars ou 104,6 %. Cette hausse est principalement due à un volume des ventes plus élevé, à l'impact favorable de la baisse des prix de la pâte de papier et des coûts de fabrication plus faibles par rapport au T2 2019, comme décrit ci-dessus, ainsi qu'à des coûts de fret favorables. Les augmentations ont été partiellement compensées par une hausse des coûts de maintenance, d'entreposage et des frais généraux, de vente et d'administration.

Le bénéfice net s'est établi à 28,9 millions de dollars au T2 2020, contre 0,9 million de dollars au T2 2019, soit une hausse de 28,0 millions de dollars. Cette hausse est principalement due à l'augmentation du BAIIA ajusté de 32,9 millions de dollars comme indiqué, partiellement compensée par une augmentation de la charge d'impôt et de la charge d'amortissement.

Activités de financement de PK S.E.C. au T2 2020

La situation de trésorerie, qui représente la trésorerie et les disponibilités au titre de la facilité de crédit de premier rang compte tenu des clauses restrictives, s'élevait à 271,7 millions de dollars au 30 juin 2020. De plus, 37,8 millions de dollars en trésorerie étaient détenus par KPSI et engagés dans le projet TAD à Sherbrooke.

Résultats financiers de PTKP au deuxième trimestre de 2020

PTKP a enregistré une perte nette de 0,1 million de dollars au T2 2020. La perte nette comprend un montant de 4,3 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le bénéfice net de PK S.E.C., une charge d'amortissement de 1,4 million de dollars liée aux rajustements des valeurs comptables au moment de l'acquisition et une charge d'impôt de 3,3 millions de dollars.

Dividendes sur les actions ordinaires

Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 octobre 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2020.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans PK S.E.C., comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 14,8 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com .

À propos de Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.)

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 500 personnes et exploite huit usines certifiées FSCMD (FSCMD C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca .

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux IFRS qui, selon PK S.E.C., fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la société qui sont utiles à la direction de PK S.E.C. et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures de nom similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Depuis le T4 2015, conformément à la version révisée de l’Avis 52-306 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, nous présentons le BAIIA ajusté comme une mesure financière non conforme aux IFRS. Ce terme remplace une autre mesure financière non conforme aux IFRS, soit le BAIIA. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux IFRS et ne devrait pas être considéré comme un substitut au bénéfice d’exploitation, au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté est calculé par PK S.E.C. comme étant le résultat net avant : i) la charge d’intérêts; ii) la charge d’impôt; iii) la dépréciation; iv) l’amortissement; v) la dépréciation (le gain sur la vente) des actifs non financiers; vi) la perte (gain) sur la vente d’immobilisations corporelles; vii) l’écart de conversion; viii) les coûts liés aux activités de restructuration; ix) la variation de la valeur après amortissement des passifs liés aux parts de société en commandite; x) la variation de la juste valeur des produits dérivés; xi) les frais de conseil liés aux initiatives de transformation opérationnelle; xii) les frais liés au développement de l'entreprise; et xiii) la perte (le gain) sur la vente d'actions. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le rapport de gestion de PTKP et de PK S.E.C. pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, disponible sur SEDAR au www.sedar.com .

COVID-19

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de pandémie mondiale l'apparition de la nouvelle souche de coronavirus, spécifiquement identifiée comme la « COVID-19 ». Cela a conduit les gouvernements locaux à adopter des mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures, qui comprennent la mise en œuvre d'interdictions de voyager, de périodes de quarantaine auto-imposées et de distanciation sociale, ont provoqué des perturbations importantes pour les entreprises aux États-Unis d'Amérique et au Canada, entraînant un ralentissement économique. Les marchés des actions ont connu une grande volatilité et une grande faiblesse et les gouvernements locaux et les banques centrales ont réagi par des interventions monétaires et fiscales importantes destinées à stabiliser les conditions économiques. Il existe une grande incertitude quant aux effets probables de cette épidémie. La durée et l'impact de l'épidémie de la COVID-19 sont inconnus pour l'instant, tout comme l'efficacité des interventions du gouvernement et de la banque centrale. Il n'est pas possible d'estimer de manière fiable la durée et la gravité de ces développements pour quantifier l'impact que cette pandémie pourrait avoir sur les résultats financiers et la situation financière de PK S.E.C. dans les périodes futures.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux concernant les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de PK S.E.C., ou tout autre événement ou développement futur. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment sur les énoncés relativement à la capacité prévue du projet TAD à Sherbrooke, les bénéfices anticipés du projet TAD à Sherbrooke et les dates prévues pour le début de la construction et de la production du projet TAD à Sherbrooke. On reconnaît la nature prospective d’un énoncé à l’emploi de verbes comme « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « croire » ou « estimer », ainsi qu’à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel, ou de termes ou d’expressions comme « tendance », « potentiel » ou « vraisemblablement », y compris à la forme négative, ou encore de variantes de ces termes ou d’expressions ou d’autres termes analogues. Les renseignements de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés de PTKP ou de PK S.E.C. Bien que PTKP et PK S.E.C. estiment que ces attentes et hypothèses sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier indûment, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Les projections relatives au BAIIA ajusté du T3 2020 constituent des renseignements de nature prospective et sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les énoncés prospectifs visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de PK S.E.C. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne convenir à aucune autre fin.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de PK S.E.C. diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans PK S.E.C.), y compris les facteurs ci-après, décrits en détail à la section Facteurs de risque – Risques propres à l’activité de PK S.E.C. de la notice annuelle de PTKP datée du 30 mars 2020, disponible sur SEDAR au www.sedar.com : l’influence de Kruger inc. sur PK S.E.C.; la dépendance de PK S.E.C. envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés au projet TAD à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de PK S.E.C. à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de PK S.E.C. ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour PK S.E.C.; l’incapacité de PK S.E.C. à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de PK S.E.C. à faire des dépenses d’immobilisations régulières; une acquisition infructueuse par PK S.E.C.; la dépendance de PK S.E.C. envers des employés essentiels; l’incapacité de PK S.E.C. à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour PK S.E.C.; l’incapacité de PK S.E.C. à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de PK S.E.C. envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à PK S.E.C.; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de PK S.E.C.; l’obligation de PK S.E.C. au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses sous-jacentes de la direction de PK S.E.C. devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de PK S.E.C. et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en fonction; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de PK S.E.C. à servir l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de taux d’intérêt et de refinancement; risques liés aux technologies de l’information; à la cybersécurité; aux assurances; aux contrôles internes; au commerce et à la COVID-19.

Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

Produits Kruger S.E.C. État consolidé résumé non audité de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2020 31 décembre 2019 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 144,188 93,141 Créances clients et autres créances 89,431 89,236 Créances sur parties liées 16 59 Partie courante des avances versées aux commanditaires 2,323 80 Stocks 193,214 190,686 Impôt à recouvrer - 466 Charges payées d’avance 15,273 8,341 444,445 382,009 Actifs non courants Immobilisations corporelles 1,063,825 935,010 Actifs au titre de droits d’utilisation 92,402 97,582 Autres actifs non courants 10 1,766 Goodwill 160,939 160,939 Immobilisations incorporelles 16,137 15,317 Actif d’impôt différé 24,750 30,988 Total de l’actif 1,802,508 1,623,611 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres dettes 254,773 242,357 Dettes envers des parties liées 10,178 6,809 Impôt à payer 1,242 325 Distributions à verser 11,760 11,393 Partie courante des provisions 3,509 759 Partie courante de la dette à long terme 4,937 11,937 Partie courante des obligations locatives 19,796 18,080 306,195 291,660 Passifs non courants Dette à long terme 700,388 579,125 Obligations locatives 93,987 100,682 Provisions 5,196 6,148 Prestations de retraite 179,153 140,674 Avantages postérieurs au départ à la retraite 61,021 57,005 Passifs attribuables à des parties autres que les porteurs de parts 1,345,940 1,175,294 Partie courante du passif lié aux parts de société en commandite 12,599 5,103 Partie non courante du passif lié aux parts de société en commandite 130,853 138,412 Total du passif lié aux parts de société en commandite 143,452 143,515 Total du passif 1,489,392 1,318,809 Capitaux propres Parts de société en commandite 428,936 408,978 Déficit (209,059 ) (183,188 ) Cumul des autres éléments du résultat global 93,239 79,012 Total des capitaux propres 313,116 304,802 Total du passif et des capitaux propres 1,802,508 1,623,611







Produits Kruger S.E.C. État consolidé résumé non audité du résultat global (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2020 Trimestre clos le

30 juin 2019 Période de

six mois close le 30 juin 2020 Période de

six mois close le 30 juin 2019 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 386,763 365,674 761,909 716,651 Charges Coût des produits vendus 310,009 325,723 624,522 645,831 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 30,492 25,370 60,126 47,426 Perte sur la vente d’actifs non financiers - 6 1 6 Coûts de restructuration, montant net 483 232 1,221 297 Résultat d’exploitation 45,779 14,343 76,039 23,091 Charge d’intérêts 11,333 11,433 21,913 22,730 Autres (produits) charges (3,269 ) 864 8,152 1,713 Résultat avant impôt 37,715 2,046 45,974 (1,352 ) Impôt sur le résultat 8,811 1,114 8,682 928 Résultat net de la période 28,904 932 37,292 (2,280 ) Autres éléments du résultat global Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net : Réévaluation des prestations de retraite (103,032 ) (52,439 ) (36,655 ) (50,412 ) Réévaluation des avantages postérieurs au départ à la retraite (9,896 ) (4,201 ) (3,388 ) (6,331 ) Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net : Écarts de conversion (12,480 ) (6,123 ) 14,227 (12,513 ) Total des autres éléments du résultat global de la période (125,408 ) (62,763 ) (25,816 ) (69,256 ) Résultat global de la période (96,504 ) (61,831 ) 11,476 (71,536 )







Produits Kruger S.E.C. Tableau consolidé résumé non audité des flux de trésorerie (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2020 Trimestre clos le

30 juin 2019 Période de

six mois close le 30 juin 2020 Période de

six mois close le 30 juin 2019 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net de la période 28,904 932 37,292 (2,280 ) Éléments hors trésorerie Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 16,515 14,516 32,960 28,896 Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 399 370 773 732 (Profit) perte sur la vente d’immobilisations corporelles 49 - 49 (5 ) Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite 2,520 1,547 5,040 3,094 (Profit) perte de change (5,789 ) (960 ) 3,472 (1,658 ) Variation de la juste valeur des dérivés - 277 (360 ) 277 Charge d’intérêts 11,333 11,433 21,913 22,730 Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ à la retraite 3,694 2,756 7,474 5,201 Provisions 1,844 503 3,599 673 Impôt sur le résultat 8,811 1,114 8,682 928 Perte sur la vente d’actifs non financiers - 6 1 6 Total des éléments hors trésorerie 39,376 31,562 83,603 60,874 Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie 47,540 7,819 26,035 (44,806 ) Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages postérieurs

au départ à la retraite (3,853 ) (4,041 ) (7,938 ) (7,153 ) Paiements liés aux provisions (1,663 ) (407 ) (1,871 ) (472 ) Paiements d’impôt (13 ) (1,338 ) (13 ) (1,597 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 110,291 34,527 137,108 4,566 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (3,405 ) (6,759 ) (7,451 ) (12,280 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles liées au projet TAD à Sherbrooke (67,320 ) (31,092 ) (132,013 ) (42,208 ) Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement au projet TAD à Sherbrooke (2,054 ) (769 ) (4,204 ) (1,453 ) Achats de logiciels (548 ) (116 ) (1,593 ) (1,334 ) Produit de la vente d'actions - - 992 - Produit tiré de la vente d’immobilisations corporelles - - - 5 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (73,327 ) (38,736 ) (144,269 ) (57,270 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit tiré de la dette à long terme 26,754 10,411 132,327 35,188 Remboursement de la dette à long terme (32,434 ) (6,032 ) (33,701 ) (7,286 ) Paiement de frais de financement différés (488 ) (67 ) (493 ) (353 ) Paiement des obligations locatives (5,426 ) (4,041 ) (9,917 ) (8,266 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (19,702 ) (11,359 ) (21,622 ) (13,947 ) Distributions et avances versées, montant net (3,724 ) (3,574 ) (10,221 ) (5,544 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (35,020 ) (14,662 ) 56,373 (208 ) Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents

de trésorerie libellés en monnaies étrangères (2,395 ) (699 ) 1,835 (1,537 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

pour la période (451 ) (19,570 ) 51,047 (54,449 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 144,639 135,005 93,141 169,884 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 144,188 115,435 144,188 115,435







Produits Kruger S.E.C. Résultats par segments et régions (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2020 Trimestre clos le

30 juin 2019 Période de

six mois close le

30 juin 2020 Période de

six mois close le

30 juin 2019 $ $ $ $ Résultats par segments Produits par segments Consommation 338,242 299,663 651,531 595,848 Hors foyer 48,521 66,011 110,378 120,803 Total des produits par segments 386,763 365,674 761,909 716,651 BAIIA ajusté Consommation 69,580 35,354 123,929 65,446 Hors foyer (2,145 ) (3,045 ) (3,166 ) (9,629 ) Charges du siège social et autres charges (3,012 ) (820 ) (5,389 ) (778 ) Total du BAIIA ajusté 64,423 31,489 115,374 55,039 Rapprochement avec le résultat net Dotation aux amortissements et dépréciation d’actifs 16,914 14,886 33,733 29,628 Charge d’intérêts 11,333 11,433 21,913 22,730 Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite 2,520 1,547 5,040 3,094 Variation de la juste valeur des dérivés - 277 (360 ) 277 (Profit) perte sur la vente d’immobilisations corporelles 49 - 49 (5 ) Perte sur la vente d’actifs non financiers - 6 1 6 Coûts de restructuration, montant net 483 232 1,221 297 (Profit) perte de change (5,789 ) (960 ) 3,472 (1,658 ) Coûts de consultation relatifs aux initiatives de transformation opérationnelle 1,198 1,283 4,331 1,283 Coûts liés au développement de l'entreprise - 739 - 739 Résultat avant impôt 37,715 2,046 45,974 (1,352 ) Impôt sur le résultat 8,811 1,114 8,682 928 Résultat net 28,904 932 37,292 (2,280 ) Produits par régions Canada 218,438 208,163 448,533 405,579 États-Unis 168,325 132,063 313,376 259,576 Mexique - 25,448 - 51,496 Total des produits 386,763 365,674 761,909 716,651







Papiers Tissu KP inc. État résumé non audité de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2020 31 décembre 2019 $ $ Actif Actifs courants Distributions à recevoir 1,745 1,733 Créance sur la société en commandite 73 247 1,818 1,980 Actifs non courants Participation dans une entreprise associée 77,176 81,052 Total de l’actif 78,994 83,032 Passif Passifs courants Dividendes à verser 1,745 1,733 Partie courante des avances de la société en commandite 360 80 Impôt à payer 1,281 944 3,386 2,757 Passifs non courants Impôts différés 1,551 3,158 Total du passif 4,937 5,915 Capitaux propres Actions ordinaires 19,669 18,997 Surplus d’apport 144,819 144,819 Déficit (106,559 ) (100,696 ) Cumul des autres éléments du résultat global 16,128 13,997 Total des capitaux propres 74,057 77,117 Total du passif et des capitaux propres 78,994 83,032







Papiers Tissu KP inc. État résumé non audité du résultat global (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestre clos le

30 juin 2020 Trimestre clos le

30 juin 2019 Période de

six mois close le

30 juin 2020 Période de

six mois close le

30 juin 2019 $ $ $ $ Quote-part du résultat mis en équivalence 2,925 (1,288 ) 2,800 (3,237 ) Profit de dilution 231 142 451 231 Résultat avant impôt 3,156 (1,146 ) 3,251 (3,006 ) Impôt sur le résultat 3,279 1,437 1,673 1,529 Résultat net de la période (123 ) (2,583 ) 1,578 (4,535 ) Autres éléments du résultat global, déduction faite de la charge (du produit) d’impôt Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net : Réévaluation des prestations de retraite (12,347 ) (6,827 ) (3,655 ) (6,550 ) Réévaluation des avantages postérieurs au départ à la retraite (906 ) (390 ) (309 ) (586 ) Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net : Écarts de conversion (1,950 ) (1,012 ) 2,131 (2,112 ) Total des autres éléments du résultat global de la période (15,203 ) (8,229 ) (1,833 ) (9,248 ) Résultat global de la période (15,326 ) (10,812 ) (255 ) (13,783 ) Résultat de base par action (0.01 ) (0.27 ) 0.16 (0.48 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 9,689,578 9,515,910 9,672,481 9,490,276