紐約州水牛城, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 作為一家全球性生物製藥公司，致力於研究、開發和商業化用於治療癌症和相關病症的新型療法，今天宣佈剛與多策略另類資產管理公司 Sagard Holdings 的子公司 Sagard Healthcare Royalty Partners LP (“SHRP”) 簽訂一份 $5,000 萬美元的收入利息融資 (“RIF”) 協議（下稱「協議」）。公司預計融資所得資金將用於口服紫杉醇和 encequidar（口服紫杉醇）的商業上市、正在進行的產品線開發、製造基礎設施以及營運資金和一般公司用途。

該協議經美國食品藥品監督管理局 (FDA) 批准口服紫杉醇為 Athenex 提供 5,000 萬美元資金，用於治療轉移性乳腺癌。為了換取該筆資金，SHRP 將因口服紫杉醇的淨銷售額而獲得臨時中段單位數的特許權使用費。該協議允許公司以低至 13％ 的內部收益率回購 RIF。該貸款沒有到期日，也沒有固定的攤銷時間表。關於貸款的更多資訊，詳載於 Athenex 於 2020 年 8 月 6 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格。

除了其收益利息融資外，SHRP 及其部分聯合投資者也透過轉讓從 Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) 管理的基金中購買 5,000 萬美元的未償貸款和未提取承諾，因此在 Oaktree 與 Athenex 於 2020 年 6 月簽訂的貸款協議下成為 Athenex 價值 2.25 億美元定期貸款的貸方。此次交易沒有可供 Athenex 使用的增量資本。

Athenex 主席兼行政總裁 Johnson Lau 表示：「隨著 Athenex 繼續履行將重要新型癌症療法（如口服紫杉醇）帶給患者的目標，我們很高興 Sagard Healthcare Royalty Partners 成為公司另一個財務合作夥伴。近㐞的資金安排將為 Athenex 提供更大的靈活性和現金流，以支持我們的商業發佈活動和正在進行的產品線開發。我們相信，這項收益利息融資交易是一個先例，將可提供 5,000 萬美元的額外非稀釋性資本，與 Oaktree 所提供的淡契約六年期 2.25 億美元的高級定期債務並存。」

SHRP 最近剛完成啟動資金的第二次結束，其主管 David MacNaughtan 說：「對於像 Athenex 等創新公司，由於他們希望將嶄新療法商業化，因此收益利息融資現在變得越來越有吸引力。我們很高興能提供這筆資金，並有機會與 Oaktree Capital Management 合作提供貸款。」

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 和 Royalty/Revenue Interest Capital Advisors LLC 擔任 Athenex 的財務顧問，而 Cooley LLP 則擔任 Athenex的法律顧問。Torys LLP 擔任 Sagard Holdings 的法律顧問。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶多個地方、英國曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉城和阿根廷布宜諾斯艾利斯設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

關於 Sagard Holdings



Sagard Holdings 是一家多策略另類資產管理公司，其專業人員遍佈蒙特利爾、多倫多、紐約、三藩市、巴黎和新加坡。Sagard 希望透過將投資機會與靈活的資本解決方案相配，並配對企業家和具有深厚行業知識的團隊，藉此產生可觀回報。Sagard 致力建立長遠的合作夥伴關係，並透過獨特的全球投資組合公司、有限合夥人、顧問和其他重要的關係網絡來推動其投資增長。至今，Sagard 投資於四種資產類別：私募股權、私人信貸、特許權使用費和風險投資。Sagard Holdings 由加拿大電力公司於 2005 年成立，以補充其全球投資控股。

關於 Oaktree

Oaktree 是全球投資管理公司領導者，專注另類投資，

截至 2020 年 6 月 30 日，其管理的資產達 1,220 億美元。該公司強調對信貸、私募股權、不動產和上市股票的投資採用機會主義、價值導向和風險控制方法。該公司僱有 1,000 多名員工和在全球 19 個城市設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 Oaktree 網站 http://www.oaktreecapital.com/ 。

前瞻性聲明

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、 「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續；我們滿足融資協議下融資條件的能力以及根據此協議獲得資金的能力存在不確定性；與冠狀病毒公共衛生流行病相關的風險和不確定性，及其對公司業務、現金流和財務狀況的潛在影響；競爭；知識產權風險；以及在國際性和中國開展業務有關的風險；包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響；重慶工廠生產放緩、停產或其他中斷的風險；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

聯絡人



Athenex, Inc.

Daniel Lang，執行董事

企業發展及企業傳訊

電郵： danlang@athenex.com

Jacqueline Li

公司發展與投資者關係

電郵： jacquelineli@athenex.com

投資者關係：

Tim McCarthy

LifeSci Advisors, LLC 執行董事，

電郵： tim@lifesciadvisors.com

Sagard Holdings

傳媒查詢：

Adam Daifallah

電郵： media@sagardholdings.com

投資者關係：

Leslie Hill

電郵： ir@sagardholdings.com



