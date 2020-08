PaintShop Pro 2021 et PaintShop Pro 2021 Ultimate, les puissantes suites de retouche de photos et de conception graphique tout-en-un conçues pour les photographes et les créateurs de contenu qui souhaitent réaliser des photos impressionnantes, des photos composites incroyablement sophistiquées et des créations captivantes sont disponibles.

PaintShop Pro 2021 et PaintShop Pro 2021 Ultimate, les puissantes suites de retouche de photos et de conception graphique tout-en-un conçues pour les photographes et les créateurs de contenu qui souhaitent réaliser des photos impressionnantes, des photos composites incroyablement sophistiquées et des créations captivantes sont disponibles.

OTTAWA, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PaintShop Pro 2021 et PaintShop Pro 2021 Ultimate , les puissantes suites de conception graphique et de retouche d’images tout-en-un, conçues pour réaliser des photos impressionnantes, des photos composites incroyablement sophistiquées et des créations captivantes, sont disponibles. La version la plus aboutie technologiquement de ce logiciel permet aux utilisateurs d’obtenir des résultats jusque-là inaccessibles dans PaintShop® Pro, grâce aux toute nouvelles fonctions optimisées par l’IA, y compris le suréchantillonnage, la suppression des artéfacts, du bruit et le transfert de style revisité. Tirant parti de l’apprentissage machine, les photographes, les artistes photographes et les créateurs de contenu peuvent rapidement obtenir des images captivantes qui attirent l’œil.

« PaintShop Pro 2021 permettent à nos utilisateurs de créer facilement des images qui étaient pratiquement impossibles à obtenir auparavant dans ce logiciel de retouche de photos favori des utilisateurs. Que ce soit pour éliminer le bruit et les artéfacts, pour suréchantillonner ou explorer des styles artistiques incroyables, ces nouveaux outils basés sur l’IA offrent non seulement des options créatives intéressantes, mais elles accélèrent aussi le processus de retouche », a indiqué Chris Pierce, Chef des produits, Corel Photo. « Cette dernière version introduit de nouvelles possibilités pour vous permettre de vous concentrer sur les éléments expressifs de la photographie que vous adorez. »

Le nouveau PaintShop Pro 2021 fournit à un prix imbattable des outils complets pour la retouche de photos et la conception graphique.

NOUVEAU ! Suréchantillonnage basé sur l’IA

Agrandissez ou appliquez facilement un zoom à n’importe quelle photo sans compromettre la résolution ou la qualité visuelle. Tirez parti de cette précieuse technologie pour amplifier les détails les plus fins et réaliser la composition parfaite.





Agrandissez ou appliquez facilement un zoom à n’importe quelle photo sans compromettre la résolution ou la qualité visuelle. Tirez parti de cette précieuse technologie pour amplifier les détails les plus fins et réaliser la composition parfaite. NOUVEAU ! Suppression des artéfacts basée sur l’IA

Supprimez facilement les artéfacts JPEG et les distorsions avec les algorithmes d’apprentissage machine. Inversez des effets, restaurez des détails fins et rétablissez les couleurs d’origine de vos photos.





Supprimez facilement les artéfacts JPEG et les distorsions avec les algorithmes d’apprentissage machine. Inversez des effets, restaurez des détails fins et rétablissez les couleurs d’origine de vos photos. NOUVEAU ! Suppression de bruit basée sur l’IA

Faites l’expérience des meilleurs résultats de suppression du bruit jamais obtenus de PaintShop Pro. Supprimez sans aucun effort les variations aléatoires de luminosité ou de couleur des images et éliminez le bruit indésirable afin de garantir la netteté de toutes les photos.





Faites l’expérience des meilleurs résultats de suppression du bruit jamais obtenus de PaintShop Pro. Supprimez sans aucun effort les variations aléatoires de luminosité ou de couleur des images et éliminez le bruit indésirable afin de garantir la netteté de toutes les photos. NOUVEAU ! Transfert des styles basés sur l’IA

Transformez vos photos en œuvres d’art dramatiques grâce à cette nouvelle technologie de transfert de style basée sur l’IA. Découvrez les nouvelles présélections conçues pour reproduire des styles artistiques célèbres en utilisant une grande variété de supports.





Transformez vos photos en œuvres d’art dramatiques grâce à cette nouvelle technologie de transfert de style basée sur l’IA. Découvrez les nouvelles présélections conçues pour reproduire des styles artistiques célèbres en utilisant une grande variété de supports. AMÉLIORATION ! Espace de travail Photographie

Si vous cherchez à réaliser des modifications rapides, l’espace de travail Photographie repensé vous donne accès à tous les outils, aux fonctions optimisées par l’IA et aux présélections créatives dont vous avez besoin au sein d’un environnement simplifié et intuitif. Cet espace de travail est également compatible avec les appareils tactiles et Ultra HD 4K.





Si vous cherchez à réaliser des modifications rapides, l’espace de travail Photographie repensé vous donne accès à tous les outils, aux fonctions optimisées par l’IA et aux présélections créatives dont vous avez besoin au sein d’un environnement simplifié et intuitif. Cet espace de travail est également compatible avec les appareils tactiles et Ultra HD 4K. NOUVEAU ! Contenu créatif

Décuplez votre potentiel créatif avec les nouveaux styles et pinceaux, les palettes de couleurs, les dégradés, les motifs et les tubes à images. Téléchargez facilement les nouveaux motifs à partir du Livre d'accueil. Tous les autres nouveaux contenus sont déjà intégrés à PaintShop Pro 2021.

Accédez à toutes ces nouvelles capacités, décuplez votre créativité et profitez d’une collection impressionnantes de logiciels supplémentaires avec PaintShop Pro 2021 Ultimate.

NOUVEAU ! Espace de travail Sea-to-Sky™

Disponible exclusivement dans PaintShop Pro 2021 Ultimate, l’espace de travail Sea-to-Sky vous permet d’explorer les univers incroyables des photographies aériennes et sous-marines à l’aide d’outils spécifiquement conçus pour ces types si particuliers d’images. Appliquez des corrections parfaites et des améliorations créatives et revivez vos moments les plus mémorables moments de façons totalement innovantes.

PaintShop Pro 2021 Ultimate offre également des possibilités illimitées avec une collection en prime de logiciels de tout premier plan, y compris AI HDR Studio, Painter® Essentials™ 7, PhotoMirage™ Express, Corel® AfterShot™ 3, ainsi qu’une collection créative de styles, pinceaux, textures et plus de 100 nouveaux arrière-plans.

Prix ​et disponibilité

PaintShop Pro 2021 et PaintShop Pro 2021 Ultimate sont disponibles en français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol, russe, chinois traditionnel et japonais. Le prix de vente conseillé de PaintShop Pro 2021 est de 69,99 € ; pour PaintShop Pro 2021 Ultimate, le prix de vente conseillé est de 89,99 €. Les prix Européens s'entendent TVA comprise (TTC). Le tarif de mise à jour est disponible pour les utilisateurs enregistrés propriétaires de toutes les versions antérieures de PaintShop Pro (à l'exclusion des versions non commerciale, OEM et éducation).

Pour plus d'informations ou pour télécharger une version d'essai gratuit, consultez le site www.paintshoppro.com . Pour en savoir plus sur l'acquisition de licences en volume pour les entreprises ou les établissements d'enseignement, rendez-vous sur https://www.paintshoppro.com/fr/licensing .

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com .

© 2020 Corel Corporation. Corel, le logo Corel, la montgolfière Corel, PaintShop Pro, AfterShot, CorelDRAW, Essentials, MindManager, Painter, PhotoMirage, Sea-to-Sky et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou ses sociétés apparentées au Canada, aux États-Unis et ailleurs. ClearSlide est une marque de commerce ou déposée de ClearSlide Inc. au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Parallels est une marque de commerce ou déposée de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les autres noms de sociétés, de produits et de services, les logos, les marques et toutes les marques déposées ou non mentionnés sont utilisés à des fins d'identification uniquement et restent la propriété exclusive de leur détenteur respectif. L'utilisation de marques, de noms, de logos ou de toute autre information, image ou support appartenant à une partie tierce n'implique aucune responsabilité de notre part. Nous réfutons avoir un quelconque intérêt propriétaire dans ces informations, images, supports, marques et noms de tiers. Brevets : www.corel.com/patent .

Contact presse

Marise Varanda

Responsable des relations publiques

marise.varanda@corel.com





Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1669c54-b961-44d6-865c-3b83b8c8ff2e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb230837-c994-4e83-8ffb-8aca69b47784

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5587f19-fa19-4c70-9bdc-6b0f80ed14d9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3364251-8d13-4efa-adec-1bfc19501b91