Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2020

Nicolai Plads 6 Fondskode. DK 0010283597

1007 København K CVR nr. 15313714

LEI kode: 990 0NJCIEGWTL0U036

Kontaktperson

Peter Hansen Tlf. 36931011

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 og forventning til resultatet for 2020

Andersen & Martini realiserer et underskud på godt t.kr. 300 før skat i første halvår 2020 og forventer et resultat for hele året på mellem minus kr. 4 mio. og plus kr. 3 mio. før skat

Andersen & Martini har i første halvår af 2020 trods coronakrisen haft stigende salg af nye og brugte biler. Selskabet har til gengæld haft vigende tilgang og indtjening på eftermarkedet som følge af det lave salg af nye Opel biler de seneste tre år. I perioden er såvel medarbejderstab som balance reduceret kraftigt. Der forventes en bedre indtjening i andet halvår.

Bestyrelsen for Andersen & Martini Holding A/S har i dag godkendt koncernens regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2020: Andersen & Martini Holding A/S realiserede et resultat før skat på minus t.kr. 314.

Omsætningen er steget fra kr. 396 mio. til kr. 420 mio. sammenholdt med samme periode i 2019. Samtidig er såvel medarbejderstab som balancen reduceret betragteligt. Resultat af primær drift er steget fra kr. 2,6 mio. til kr. 2,9 mio. Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med kr. 6,8 mio., og efter ændring af driftskapital er den positiv med kr. 0,3 mio.

Hovedårsagen til det forbedrede driftsresultat ligger i funktionærers, arbejdsfolks og direktørers velvillige nedgang i løn i en tremåneders periode (for bestyrelsens vedkommende gælder det hele året), hvilket selskabet er meget taknemmelig over, samt en ikke uvæsentlig nedgang i medarbejdertallet som følge af strukturelle ændringer. Selskabet har ikke gjort nytte af de statslige hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen.

Der er realiseret en større nedskrivning på indretning af lejede lokaler på t.kr 700 som følge af fraflytningen af lokaliteterne på Gladsaxe Møllevej til fordel for en sammenlægning af de to forretninger i Gladsaxe og Søborg.

Andersen & Martini forventer en forbedring i driften og resultatet i andet halvår. Dette med baggrund i yderligere omkostningsreduktioner, som får effekt fra og med september samt sammenlægningen af de to forretninger i henholdsvis Gladsaxe og Søborg.

Såfremt der ikke kommer nye udfordringer eller en generel aktivitetsnedgang med baggrund i coronakrisen, forventes et resultat for hele året på mellem kr. 1 og 3 mio. før skat. Giver coronakrisen derimod yderligere udfordringer, kan resultatet for året blive reduceret til mellem minus kr. 2 mio. og minus kr. 4 mio. før skat.

Greve, den 6. august 2020

Andersen & Martini Holding A/S





Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2020 for Andersen & Martini Holding A/S.

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårs-regnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårs-regnskaber for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget revision eller review af del-åsrapporten af selskabets revisorer.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig samt, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrøm i perioden 1. januar - 30. juni 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for.

Greve, den 6. august 2020

Direktion

Peter Hansen Jesper Bjørn Hansen







Bestyrelse

Henning Hürdum Erik Justesen Poul H. Tvede

(formand) (næstformand)

Peter Hansen Jesper Bjørn Hansen





HOVEDTAL OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Halvår Halvår Halvår Halvår Halvår 2020 2019 2018 2017 2016 (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Nettoomsætning 419.504 395.940 435.721 476.781 496.201 Bruttoresultat 45.125 47.084 47.653 55.386 52.690 Omkostninger 42.259 44.507 42.626 47.394 45.600 Resultat af primær drift 2.866 2.577 5.027 7.992 7.090 Andre driftsindtægter 0 0 0 58.234 0 Andre driftsudgifter -729 -156 0 0 0 Resultat før finansielle poster 2.137 2.421 5.027 66.226 7.090 Resultat af finansielle poster -2.451 -2.198 -4.833 -4.878 -5.569 Resultat før skat -314 223 194 61.348 1.521 Selskabsskat 69 -49 -43 -10.733 -335 Periodens resultat -245 174 151 50.615 1.186 Andersen & Martini Holding A/S' andel -245 174 151 50.571 1.008 EBITDA 6.046 6.451 8.642 71.257 12.841 Balancesum 336.439 374.409 401.310 472.846 401.990 Aktiekapital 23.830 23.830 23.830 23.830 23.830 Egenkapital 93.222 91.978 90.954 140.160 86.580 Gæld og hensatte forpligtelser 243.217 282.431 310.356 332.686 315.410 Investering i materielle anlægsaktiver 1.460 2.663 1.516 1.716 3.866 Investering i immaterielle anlægsaktiver 365 871 767 298 581 Af- og nedskrivninger 3.909 4.030 3.615 5.031 5.751 Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (gnst.) -0,12 0,08 0,07 24,30 0,48 Indre værdi 45 44 44 67 42 Bruttomargin 10,8% 11,9% 10,9% 11,6% 10,6% Overskudsmargin 0,7% 0,7% 1,2% 1,7% 1,4% Egenkapitalandel (soliditet) 27,7% 24,6% 22,7% 29,6% 21,5% Egenkapitalforrentning -0,3% 0,2% 0,2% 36,1% 1,4% Antal aktier (ultimo) 2081 2081 2081 2081 2081 Antal aktier (gennemsnitligt) 2081 2081 2081 2081 2081 Gennemsnitligt antal ansatte 222 253 260 270 254

LEDELSESBERETNING

Andersen & Martini Holding A/S’ forretningsgrundlag

Andersen & Martini Holding A/S’ idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kunder­nes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice.

Selskabet forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat, Saab, Cadillac og Corvette i det storkøbenhavnske område.

Det er Andersen & Martini Holding A/S’ fortsatte målsætning at være den ledende udbyder af ydelser af enhver art til bilister i og omkring Storkøbenhavn. Dette sikres gennem høj kvalitet og højt serviceniveau.

Den økonomiske udvikling

Omsætningen er steget fra kr. 396 mio. til kr. 420 mio. sammenholdt med samme periode i 2019. Resultat af primær drift er steget fra kr. 2,6 mio. til kr. 2,9 mio. Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med kr. 6,8 mio., og efter ændring af driftskapital er den positiv med kr. 0,3 mio.

Hovedårsagen til det forbedrede driftsresultat ligger i funktionærers, arbejdsfolks og direktørers velvillige nedgang i løn i en tremåneders periode (for bestyrelsens vedkommende gælder det hele året), hvilket selskabet er meget taknemmelig over, samt en ikke uvæsentlig nedgang i medarbejdertallet som følge af strukturelle ændringer.

Der er realiseret tab/nedskrivning på indretning af lejede lokaler som følge af fraflytningen af lokaliteterne på Gladsaxe Møllevej til fordel for en sammenlægning af de to forretninger i Gladsaxe og Søborg.

Forventninger til regnskabsåret 2020

Andersen & Martini forventer forbedring i driften i andet halvår. Dette med baggrund i yderligere omkostningsreduktioner, som får effekt fra og med september samt sammenlægningen af de to forretninger i henholdsvis Gladsaxe og Søborg.

Såfremt der ikke kommer nye udfordringer eller en generel aktivitetsnedgang med baggrund i coronakrisen, forventes et resultat for hele året på mellem kr. 1 og 2 mio. før skat. Giver coronakrisen derimod yderligere udfordringer, kan resultatet for året blive reduceret til mellem minus kr. 2 mio. og minus kr. 4 mio. før skat.





KONCERNRESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Halvår Halvår Helår 2020 2019 2019 (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Nettoomsætning 419.504 395.940 772.972 Produktionsomkostninger -374.379 -348.856 -678.173 Bruttoresultat 45.125 47.084 94.799 Salgsomkostninger -27.452 -28.301 -57.181 Administrationsomkostninger -14.807 -16.206 -30.300 Resultat af primær drift 2.866 2.577 7.318 Andre driftsudgifter -729 -156 -555 Resultat før finansielle poster 2.137 2.421 6.763 Finansielle indtægter 128 35 76 Finansielle omkostninger -2.579 -2.233 -4.563 Resultat før skat -314 223 2.276 Skat af ordinært resultat 69 -49 -613 Periodens resultat -245 174 1.663 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat -245 174 1.663 Anden totalindkomst for perioden 0 0 0 Totalindkomst for perioden i alt -245 174 1.663 Kapitalejerne i Andersen & Martini Holding A/S -245 174 1.663 Resultat pr. aktie af kr. 10. -0,12 0,08 0,80 Udvandet resultat pr. aktie af kr. 10. -0,12 0,08 0,80





KONCERNENS BALANCE

AKTIVER Halvår Halvår Helår 2020 2019 2019 (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Software og licenser 4.374 4.383 4.730 Immaterielle anlægsaktiver 4.374 4.383 4.730 Grunde og bygninger 154.372 152.827 154.414 Indretning af lejede lokaler 0 815 632 Tekniske anlæg og maskiner 2.955 4.143 3.692 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.981 2.419 2.846 Leasingbiler 590 1.021 575 Leasingaktiver i øvrigt 1.589 9.952 1.122 Materielle anlægsaktiver under udførelse 32 841 32 Materielle anlægsaktiver 162.519 172.018 163.313 Andre værdipapirer og kapitalandele 772 272 772 Deposita 551 1.536 1.541 Finansielle anlægsaktiver 1.323 1.808 2.313 Langfristede aktiver i alt 168.216 178.209 170.356 Nye og brugte biler samt reservedele 131.848 158.403 142.621 Varebeholdninger 131.848 158.403 142.621 Tilgodehavender fra salg 30.876 29.071 20.053 Kontraktaktiver 513 260 90 Andre tilgodehavender 3.572 3.996 2.144 Forudbetalte omkostninger 1.411 1.570 522 Deponeringer 0 2.900 2.900 Tilgodehavender 36.372 37.797 25.709 Likvide beholdninger 3 0 0 Kortfristede aktiver i alt 168.223 196.200 168.330 Aktiver i alt 336.439 374.409 338.686







KONCERNENS BALANCE

PASSIVER Halvår Halvår Helår 2020 2019 2019 (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Aktiekapital 23.830 23.830 23.830 Overført resultat 69.392 68.148 69.637 Foreslået udbytte 0 0 0 Egenkapital i alt 93.222 91.978 93.467 Udskudt skat 9.124 8.661 9.193 Leasingforpligtelser 1.470 8.029 0 Realkreditinstitutter 83.430 89.195 85.981 Lån 10.000 10.000 10.000 Jubilæumsforpligtelser 386 414 380 Deposita 1.184 934 1.084 Andre forpligtelser 7.923 0 3.505 Langfristede forpligtelser i alt 113.517 117.233 110.143 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6.294 8.175 5.952 Garantiforpligtelser 239 223 239 Gæld til pengeinstitutter 43.730 39.802 30.206 Gæld vedrørende leasede demo- og udlejningsbiler 16.075 21.232 23.152 Leasingforpligtelser i øvrigt 0 0 1.122 Forudbetalinger fra kunder 0 6 576 Leverandørgæld 21.990 61.006 48.947 Anden gæld 41.372 34.754 24.882 Kortfristede forpligtelser i alt 129.700 165.198 135.076 Forpligtelser i alt 243.217 282.431 245.219 Passiver i alt 336.439 374.409 338.686







KONCERNENS EGENKAPITALOPGØRELSE

Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt (t.kr) (t.kr) (t.kr) (t.kr) Egenkapital 01.01.2019 23.830 67.974 0 91.804 Totalindkomst 1. halvår 2019 174 0 174 Egenkapital 30.06.2019 23.830 68.148 0 91.978 Totalindkomst 2. halvår 2019 1.489 0 1.489 Egenkapital 31.12.2019 23.830 69.637 0 93.467 Totalindkomst 1. halvår 2020 -245 0 -245 Egenkapital 30.06.2020 23.830 69.392 0 93.222





KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE

Halvår Halvår Helår 2020 2019 2019 (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Resultat før skat -314 223 2.276 Afskrivninger, netto 3.909 4.030 7.051 Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 728 0 0 Ændring i garanti- og jubilæumsforpligtelser 6 10 -8 Finansielle indtægter -128 -105 -76 Finansielle udgifter 2.579 2.303 4.563 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 6.780 6.461 13.806 Ændring i driftskapital -6.446 -322 10.242 Pengestrøm fra primær drift 334 6.139 24.048 Renteindtægter modtaget 128 105 76 Renteomkostninger, betalt -2.546 -2.269 -4.496 Betalt selskabsskat 0 0 -32 Pengestrøm fra driftsaktivitet -2.084 3.975 19.596 Køb/salg af finansielle anlægsaktiver 990 492 -13 Køb/salg af immaterielle anlægsaktiver -365 -871 -1.793 Køb af materielle anlægsaktiver -1.460 -2.663 -4.529 Salg af materielle anlægsaktiver 0 58 59 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -835 -2.984 -6.276 Fremmedfinansiering Afdrag på langfristet gæld -2.584 -2.591 -5.201 Provenu ved optagelse af langfristet gæld 0 10.000 10.000 Provenu ved optagelse af leasing gæld 321 380 831 Indfrielse/afdrag af leasinggæld/-forpligtelser -100 -178 -1.554 Indfrielse/afdrag af leasing gæld - kontrakter iht. IFRS 16 -1.162 -1.094 -2.212 Ændring i gæld til pengeinstitutter 6.447 -7.567 -15.243 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 2.922 -1.050 -13.379 Periodens pengestrøm 3 -59 -59 Likvider, primo 0 59 59 Likvider, ultimo 3 0 0

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.

Note 1

Regnskabspraksis

Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Andersen & Martini Holding A/S og aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2019, der blev aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt de krav, Nasdaq Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber.

Der er i regnskabsåret 2019 implementeret IFRS 16, Leasing.

Det konsoliderede regnskab omfatter moderselskabet Andersen & Martini Holding A/S samt datter-virksomheden Andersen & Martini A/S (tidligere Andersen & Martini Biler A/S). Dattervirksomheder er enheder, hvorover Andersen & Martini Holding A/S har bestemmende indflydelse på finansiel og driftsmæssig politik med henblik på at opnå afkast eller andre fordele fra aktiviteterne. Bestemmende indflydelse opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne, ved aftaler om ledelsesmæssig kontrol eller ved på anden måde at kontrollere den pågældende enhed. Aftaler og andre forhold indgår i vurderingen af indflydelse.

Konsolidering foretages ved sammendrag af moderselskabets og dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, efter eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt avance ved koncerninterne transaktioner.

Datterselskabet, Andersen & Martini A/S ejes 100% af Andersen & Martini Holding A/S.

Note 2

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med kr. 6,8 mio., og efter ændring af driftskapital er den positiv med kr. 0,3 mio.

Investeringsaktivitet har påvirket periodens pengestrømme negativt med kr. 0,8 mio., hovedsageligt som følge af ombygninger i afdelingerne i Søborg og Taastrup samt projekter vedrørende software/rapportering, opfølgning mv. og ny hjemmeside.

Finansieringsaktiviteten har netto påvirket periodens pengestrømme positivt med kr. 2,9 mio., hovedsageligt som følge af netto nedbringelse af gæld vedrørende leasede demo- og udlejningsbiler og pengeinstitutter.

Koncernens kreditfaciliteter i banker er ultimo juni 2020 på 50 mio.kr. Heraf er ultimo juni 2020 kr. 6,3 mio. uudnyttede. Herudover har koncernen leasingrammer til demo- og udlejningsbiler på 52,5 mio. kr. Sidstnævnte er ultimo juni 2020 udnyttet knap 31%.

Note 3

Segmentoplysninger

Andersen & Martini har to segmenter: Opel og andre bilmærker. Tidligere har al aktivitet udgjort ét samlet segment i overensstemmelse med IFRS 8.

Det operative segment Opel indeholder salg af biler, reservedele og værkstedsydelser forbundet med bilmærket Opel.

Det operative segment andre bilmærker indeholder salg af biler, reservedele og værkstedsydelser forbundet med bilmærkerne Kia, Peugeot, Cadillac og Corvette samt Fiat og Saab.







NNote 3 (fortsat)



Halvår 2020 (t.kr.) Salg nye biler - Opel 48.418 Salg nye biler - KIA 84.191 Salg nye biler - Peugeot 33.776 Salg brugte biler 180.403 Salg reservedele og værkstedsydelser 69.446 Salg af leasingydelser (operationel leasing) 124 Salg af øvrige ydelser 3.145 419.504 30.06.2020 Opel Andre bilmærker Ikke fordelt I alt (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Omsætning 116.676 301.519 9.884 428.079 Omkostninger -114.369 -297.029 -8.575 -419.973 Afskrivninger -3.909 -3.909 Resultat af primær drift -2.600 4.197 Øvrige poster -729 -729 Finansielle indtægter 128 128 Finansielle omkostninger -2.579 -2.579 Resultat efter finansielle poster 2.308 4.489 -5.780 1.017 Langfristede aktiver 176.694 176.694 Varebeholdninger 36.271 95.577 0 131.848 Tilgodehavender og likvide beholdninger 49.452 49.452 Aktiver i alt 36.271 95.577 226.146 357.994 Langfristede forpligtelser 121.995 121.995 Kortfristede forpligtelser 142.777 142.777 Forpligtelser i alt 264.772 264.772





Note 3

Segmentoplysninger (fortsat)

30.06.2020 Opel Andre bilmærker Ikke fordelt I alt (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Ekstern omsætning 116.676 301.519 1.309 419.504 Intern omsætning 0 0 8.575 8.575 Total omsætning 116.676 301.519 9.884 428.079 Aktiver før elimineringer 357.994 Elimineringer -21.555 Aktiver i alt 336.439 Forpligtelser før elimineringer 264.772 Elimineringer -21.555 Forpligtelser i alt 243.217

Note 4

Nærtstående parter

De nærtstående parter i koncernen er bestyrelsen og direktionen, Helmsman Holding ApS og Commander Holding ApS. Koncernen har ikke i indeværende regnskabsår gennemført transaktioner med disse parter, udover 4 bilsalg (t.kr. 1.720) og 3 bilkøb (t.kr. 1.040), løn til direktionen samt honorar til bestyrelsen (udbetales i 2021). Der er endvidere ingen uafsluttede transaktioner eller forpligtelser med disse parter ultimo juni 2020.

Note 5

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Vedhæftet fil