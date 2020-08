August 06, 2020 09:50 ET

TALLAHASSEE, Fla., Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Planet Hollywood Hotels and Resorts se complace en anunciar que el nuevo Planet Hollywood Beach Resort Cancun extenderá la alfombra roja para sus primeros huéspedes el 15 de diciembre de 2020.



Ubicado en el exclusivo enclave turístico de Costa Mujeres, una encantadora y exótica península al norte de la Zona Hotelera de Cancún, los huéspedes podrán disfrutar del concepto Vacation Like a Star ™ en una de las ubicaciones frente al mar más bellas de México, rodeada de aguas turquesas y manglares, con especies de flora y fauna nativas. Este nuevo resort todo incluido contará con 898 suites de lujo, 13 restaurantes de clase mundial y unas instalaciones de bienestar moderas, además de experiencias y entretenimiento temáticos especialmente diseñados, así como una selección de auténticos objetos provenientes de 40 clásicos de culto de Hollywood, incluyendo el Mitsubishi Eclipse '95 de "Fast and the Furious".

Planet Hollywood, el nuevo resort de playa de moda, ofrecerá una lista de actividades y aventuras estelares para viajeros de todas las edades que buscan reescribir el guión sobre la experiencia vacacional con todo incluido. Una gama de emocionantes PH Experiences permitirá a los huéspedes descubrir las maravillas de la famosa zona de Costa Mujeres, mientras que las atracciones del resort son el escenario perfecto para unos días llenos de acción, las cuales incluyen cuatro piscinas, un río lento, una bahía del naufragio (Shipwreck Cove), un parque acuático ambientado en la era jurásica (Jurassic Splash Park), un simulador de surf FlowRider , un laberinto, un campo de minigolf y el primer Planet Play Adventure Park. Los niños podrán disfrutar de actividades supervisadas en el Stars Kids Club ™, un club infantil con un programa único diseñado para despertar su imaginación, los adolescentes podrán hacer nuevos amigos en el PH Teens Club y toda la familia podrá tomar asiento en primera fila en el cine del hotel para ver películas taquilleras y clásicas durante todo el día.

Para elevar aún más la experiencia de Vacation Like A Star™, Planet Hollywood Beach Resort Cancun estrenará el primer hotel Adult Scene, un nuevo concepto de ‘resort dentro de resort’ para mayores de 18 años que consentirá a los huéspedes con los estándares más lujosos inspirados en el concepto de celebrity de la firma de Planet Hollywood en un exclusivo complejo turístico. Este lujoso oasis contará con 332 suites con amenidades de primer nivel, como las camas Phabulous Beds™, especialmente diseñadas para la firma, duchas tipo lluvia montadas en el techo y lujosas batas de baño y pantuflas, así como tecnología de punta que incluye el sistema Plugged In™ que mantendrá conectados a los invitados en todo lugar y todo momento; así como Your Soundtrack ™, que permite a cada huésped elegir la banda sonora o género musical que quisiera escuchar durante su estancia. Adult Scene también se beneficia con una zona privada de playa y piscina con bar, servicio de camareros y dos restaurantes especializados y exclusivos: Braza Grill & Churrascaria y Catch Seafood and Grill.

Reserve antes del 30 de septiembre para aprovechar la oferta de apertura de Planet Hollywood Beach Resort Cancun: "¡Luces, cámara, Cancún!" – la cual incluye $500 en cupones para utilizar en compras extra en ambos resorts (Adult Scene y Planet Hollywood Cancun) y hasta 2 niños gratis para estancias reservadas en las categorías Entourage Suite y Star Class ™ Entourage Suite.

Para obtener más información o reservar sus vacaciones con todo incluido, visite www.planethollywoodhotels.com o comuníquese con su agente de viajes.

Acerca de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts ofrece vacaciones de lujo en donde los huéspedes pueden acercarse a auténticos objetos provenientes de las más famosas películas de Hollywood, mientras disfrutan de instalaciones con entretenimiento temático y el concepto Vacation Like A Star™ en paradisíacos destinos como el país de la Pura Vida, Costa Rica y, próximamente, las hermosas playas de Cancún y Sint Maarten. Aquellos en busca de la auténtica experiencia de celebrity, pueden subir a la categoría Star Class ™, la cual ofrece a sus miembros un agente personal para maximizar su experiencia, acceso al exclusivo salón STAR Class ™, una cláusula para personalizar su mini-bar en la habitación, un menú de almohadas para una perfecta noche de sueño, entre muchos otros beneficios. El hotel Adult Scene de Planet Hollywood es un refugio lujoso para mayores de 18 años que ofrece cócteles sin cesar y preciosos atardeceres para una experiencia vacacional de gran éxito. Diseñados para aquellos que desean deslumbrarse con las maravillas de la tecnología, los resorts de Planet Hollywood van un paso por delante, brindando a los huéspedes un nivel superior de lujo e innovación con el conveniente sistema Plugged In™, que permite un entorno sin llaves y sin efectivo para los huéspedes, WIFI ilimitado y un canal PHTV para mantenerse informado.

Una foto que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a869238-021a-4abb-b611-741dedecb8db