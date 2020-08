EDMONTON, Alberta, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRIMED Medical Products (PRIMED) a annoncé aujourd'hui son intention d'établir une nouvelle grande usine de fabrication de produits médicaux au Canada. La société est à sélectionner le meilleur endroit pour ce centre de production national et d'excellence d'équipements de protection individuelle (ÉPI) en Amérique du Nord.



PRIMED est un chef de file mondial dynamique dans la fabrication et la fourniture d'ÉPI médicaux à usage unique, notamment des masques chirurgicaux, des blouses et des gants d'examen. Basée à Edmonton, PRIMED emploie plus de 1 000 personnes dans le monde. À ce jour, toutes ses usines de fabrication se trouvent à l'étranger. Pendant la pandémie COVID-19, PRIMED a été en mesure de servir ses partenaires de soins de courte durée à des niveaux considérablement élevés et à continuer à travailler au renforcement de sa chaîne d'approvisionnement en investissant dans la fabrication canadienne.

« PRIMED est ravie de procéder avec sa « solution fabriquée au Canada », a déclaré David Welsh, président-directeur général de PRIMED. « Le moment est venu d'augmenter notre capacité de production et de le faire ici même chez nous. Améliorer la capacité à procurer facilement et en toute sécurité à nos clients basés au Canada des équipements de protection individuelle est une priorité pour l'entreprise ».

PRIMED s'attend à ce que l'endroit soit identifié dans les prochaines semaines. Les opérations commenceront à l'automne 2020. De 40 à 50 emplois supplémentaires seront créés grâce à cette expansion. L'usine produira à la fois des masques chirurgicaux homologués par l’ASTM et des respirateurs N95 dans le cadre d'un processus de mise à l'échelle progressive.

« Nous sommes le fournisseur de choix pour les soins de courte durée au Canada et un chef de file mondial dans la fabrication d'ÉPI », a déclaré M. Welsh. « Nous avons été là pour les Canadiens et nos partenaires du monde entier en cette période difficile et nous continuerons à travailler pour améliorer la stabilité de l'approvisionnement en ÉPI ».

À propos de PRIMED Medical Products :

Fondée en 1995, PRIMED s'est imposée comme le principal fournisseur d'équipement de protection individuelle (ÉPI) au Canada. Les produits de la société se trouvent dans presque tous les hôpitaux canadiens ainsi que dans des centaines d’autres aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pendant trois années consécutives (2018, 2019, 2020), PRIMED a été reconnue par le réseau de services professionnels Deloitte comme l'une des « sociétés les mieux gérées au Canada ». En 2018 et en 2019, Mediacorp Canada l’a également sélectionnée comme l'un des « 75 meilleurs employeurs de l'Alberta ».