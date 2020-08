Chiffre d’affaires consolidé au 30 Juin 2020

Valenciennes, le 6 août 2020 – Impacté directement par la crise sanitaire, le Groupe présente un chiffre d’affaires de 34 589 M€ pour le premier semestre en baisse de 19.8 %. Cependant fort d’un carnet de commandes important et du dynamisme du secteur ferroviaire, principal secteur d’activités du Groupe, HIOLLE Industries repart sur un rythme de croissance soutenu dès le second semestre.

En milliers d’euros 2020 2019 Var. Chiffre d’affaires consolidé S1 34 589 43110 - 19.8 % Secteur Services et Environnement 11 129 14 287 - 22.1 % Secteur Ferroviaire et Aéronautique 23 460 28 823 - 18.6 %

Après un début d’année prometteur, l’ensemble des secteurs d’activités a été touché dès le 15 mars par les obligations d’arrêt de production total et la fermeture de tous les établissements du Groupe suite au confinement lié à la pandémie COVID 19. En aménageant les postes de travail et en appliquant les mesures barrières réglementées, les activités ont repris normalement dans le courant du mois de juin.

Ainsi, le secteur Services et Environnement (32 % du CA) affiche un chiffre d’affaires de 11 129 K€ en baisse de 22.1 % par rapport au 1er semestre 2019.

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68 % du CA) est en recul de 18.6% avec un chiffre d’affaires consolidé de 23 460 K€.

Dès le début de la crise sanitaire, le Groupe a pris un nombre important de mesures pour minimiser ses effets sur son exploitation. Aussi, le Groupe a eu recours à l’activité partielle dans la majeure partie de ses filiales et a bénéficié de prêts garantis par l’état afin d’assurer un niveau de trésorerie suffisant pour assumer le fonds de roulement de chaque société composant le Groupe. HIOLLE Industries a également négocié des reports de 6 mois des échéances des prêts bancaires et des reports des règlements des charges patronales.

Ces mesures permettront de maintenir le seuil de profitabilité sur l’exercice 2020.

Fort d’un carnet de commandes de près de 100 M€, d’une visibilité jusqu’en 2024 et d’une activité très soutenue dans le secteur ferroviaire tant au niveau national qu’au niveau international, le Groupe bénéficie d’une forte capacité de rebond. HIOLLE Industries se repositionne ainsi sur un axe de croissance à deux chiffres sur ses marchés stratégiques pour 2021.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec plus de 44 années d’expérience, près de 800 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriels : 30 Septembre 2020

