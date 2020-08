TORONTO, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faire suite à l’annonce du 31 juillet 2020 , La Société de Gestion AGF Limitée (TSX : AGF.B) (« AGF ») confirme aujourd’hui que la fusion de Tilney et de Smith & Williamson, laquelle vise à créer un groupe de premier plan spécialisé dans le domaine des services professionnels et de la gestion intégrée de patrimoine au Royaume-Uni, a reçu l’approbation du tribunal. La fusion devrait être réalisée le 1er septembre 2020.



« En tant que membre de longue date du conseil de Smith & Williamson, et au nom d’AGF, je tiens à féliciter les sociétés Smith & Williamson et Tilney pour l’approbation de cette fusion, a déclaré Blake C. Goldring, président exécutif du conseil d’AGF. Cette fusion confirme notre stratégie de croissance à long terme au Royaume-Uni; nous nous réjouissons du fait que la conclusion de cette transaction procurera à AGF des occasions importantes dans l’industrie. »

AGF s’est intéressée au créneau des particuliers du Royaume-Uni en 1998, où elle a d’abord investi dans la société de gestion d’actifs de particuliers, NCL (Securities) Limited, avant d’ajouter à ses participations en investissant dans la société élargie, à laquelle la fusion de Smith & Williamson et de NCL a donné naissance en 2002.

« La conclusion de cette transaction donnera à AGF une plus grande souplesse pour investir davantage dans des domaines de croissance stratégique, a affirmé Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. De plus, afin de continuer à fournir une valeur constante à nos actionnaires, nous prévoyons d’utiliser le produit de cette transaction pour financer le rachat ultérieur d’actions et pour nous acquitter du service de la dette. »

Selon les conditions liées à la structure de la transaction, AGF estime qu’elle recevra un produit en espèces totalisant approximativement 177 millions £ (environ 297 millions $CAN), abstraction faite des impôts et des charges non récurrentes et sous réserve de rajustements lors de la clôture. Le produit net en espèces après les impôts et les charges non récurrentes se chiffrera approximativement à 164 millions £ (environ 275 millions $CAN). Le produit total en espèces comprend des dividendes et des distributions pouvant atteindre 28 millions £ (environ 47 millions $CAN) composés de ce qui suit : un dividende provisoire de 2,7 millions £ (4,5 millions $CAN) reçu le 7 février 2020, un dividende provisoire de 5,3 millions £ (8,9 millions $CAN) reçu le 26 juin 2020 et, immédiatement avant la clôture, une distribution spéciale estimée à approximativement 20 millions £ (environ 33 millions $CAN). Lors de la clôture, AGF devrait recevoir un produit en espèces d’approximativement 149 millions £ (environ 250 millions $CAN) par rapport à une valeur comptable estimée à la date de clôture d’environ 150 millions $CAN.



À la suite de la conclusion de la transaction, AGF ne conservera aucune participation boursière dans le groupe qui résultera de la fusion.

AGF a conclu un contrat à terme afin d’assurer sa contrepartie en espèces, en fonction d’un taux de change de 1,68.

Tous les montants approximatifs exprimés en dollars canadiens tiennent compte d’un taux de change de 1,68.

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de près de 36 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :