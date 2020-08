Crédit Agricole Assurances annonce ce jour avoir publié ses comptes consolidés relatifs au premier semestre 2020.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de Crédit Agricole Assurances (https://www.ca-assurances.com/previewPDF/19217/Comptes_consolides_groupe_CAA_30-juin-2020.pdf )















A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2019 s’élève à 37,0 milliards d’euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

