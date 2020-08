WASHINGTON, Aug. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital une-se ao Huntington Hotel Group (HHG) para comemorar a grande inauguração dos LA-Agoura Hills Marriott Hotels em Agoura Hills, CA. A propriedade é um complexo do hotel Marriott com 225 quartos e dois nomes, localizada a aproximadamente 50 km da cidade de Los Angeles. O empreendimento possui um Courtyard by Marriott com 129 quartos e um TownePlace Suites by Marriott com 96 quartos, com lounges internos separados em cada um deles, um bistrô no courtyard e aproximadamente 650 metros quadrados de espaço para reuniões.

“Muitos dos nossos investidores gostam do Estado de Ouro (Califórnia) e estamos contentíssimos com a inauguração de mais outro projeto do hotel Marriott com a HHG na Califórnia”, disse Brian Ostar, Presidente da EB5 Capital. “Tivemos grande sucesso com as nossas cinco parcerias com a HHG e a inauguração dos LA-Agoura Hills Marriott Hotels é um marco gratificante para nós e para nossos investidores.”

A EB5 Capital financiou US $ 20,5 milhões do projeto como um investimento de capital preferencial, criando mais de 550 empregos EB-5 para seus 41 investidores. O hotel inclui uma piscina exterior com pátio, lareiras externas e áreas de churrasco. O projeto está localizado perto da 101 Freeway a poucos minutos dos escritórios corporativos em Calabasas e Conejo Valley, e das praias e vinhedos de Malibu. É o centro ideal para viagens de negócios ou férias com a família.

“Estamos entusiasmados ao ver este projeto se tornar uma força motriz para atrair visitantes para Agoura Hills, agora com a reabertura gradual do estado”, disse Jon Mullen, Vice-Presidente Sênior de Investimentos. “Estamos prontos para receber nossos investidores que queiram visitar o local sempre que estiverem na área.”

Sobre a EB5 Capital



A EB5 Capital é líder na indústria de investidores EB-5 imigrantes, tendo arrecadado mais de US $ 750 milhões em capital estrangeiro de investidores em mais de 65 países para investimento em projetos imobiliários geradores de emprego em todos os Estados Unidos. A EB5 Capital possui e opera cinco Centros Regionais autorizados pela USCIS que atendem 14 estados e o Distrito de Columbia. Com um portfólio de 28 projetos, a EB5 Capital mantém uma taxa de aprovação de projeto de 100% da USCIS. Para mais informação, visite http://www.eb5capital.com .

