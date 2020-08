Inbanki 2020. aasta teise kvartali puhaskasum oli 556 tuhat eurot ja esimese poolaasta puhaskasum oli 2,7 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli teises kvartalis 4,5%.

2020. aasta teise kvartali puhaskasum langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 76% ehk 2,3 miljonilt eurolt 556 tuhandele eurole.

Kvartali kasum enne laenukahjumeid kasvas 10% ja ulatus 4,3 miljoni euroni. Eraldised laenukahjumite katteks kasvasid 113% ja olid 3,7 miljonit eurot.

Inbanki laenuportfell kasvas 2019. aasta teise kvartaliga võrreldes 27% ja ulatus kvartali lõpuks 349 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 47% ja oli 2020. aasta teise kvartali lõpuks 402 miljonit eurot.

Teise kvartali müügimaht oli kokku 60 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes langes see 19%. Toodete lõikes vähenes väikelaenu müük 72% ja autofinantseerimistooted 28%, samas kui järelmaksuvaldkond kasvas 12%.

Kvartali lõpuks oli Inbankil enam kui 625 000 aktiivset kliendilepingut ja 3200 kaupmehest koostööpartnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Aasta esimest poolt, eriti aga teist kvartalit, mõjutas eelkõige meie koduturgudel mai keskpaigani kehtinud eriolukord ning märtsis ja aprillis kukkusid müügimahud järsult kõigis tooteliinides. Teises kvartalis hoidsime ka krediidiotsuseid tehes mõnevõrra konservatiivsemat joont, mille tõttu vähenes väikelaenu müük 72%. Samas, kasvas järelmaksu tooteliin ka kriisi ajal 12%. Samuti näeme juba täna müügi ja nõudluse kiiret taastumist.

Majandustulemusi mõjutasid peamiselt tuleviku laenukahjumite katteks tehtud eraldised, mis kasvasid 113%. Vaatamata väga keerulisele makromajanduslikule olukorrale ei näidanud teine kvartal olulist muutust klientide maksekäitumises. Milliseks kujunevad reaalsed laenukahjumid, sõltub oluliselt ettevõtete võimest säilitada töökohti, sest töötuse määr ja laenukahjumid on omavahel otseses seoses.

Uue reaalsuse valguses vaatasime üle ka oma investeeringute strateegia ja keskendusime senisest veelgi enam partneripõhisele ärile ehk eraisikute finantseerimisele kaupmeeste kanalites. Selleks, et toetada partnerite e-kanalite müügikasvu, suunasime kohe kriisi alguses oma ressursid Indivy uue põlvkonna „maksa hiljem“ platvormi arendamisse, millega tulime turule mai alguses.

Rahvusvahelise kasvu soodustamiseks võtsime teises kvartalis vastu strateegilise otsuse muuta seni riikidel põhinenud organisatsioon toodetekeskseks. Alates 1. juulist on uue organisatsiooni keskmes kolm riikideülest äriüksust: järelmaks, mida juhib nüüdsest Benas Pavlauskas, autofinantseerimine, mille uueks juhiks on Margus Kastein, ning tarbijalaenud ja kaardid, mida asub vedama Piret Paulus. Erandina säilitasime kiiresti kasvava Poola äriüksuse, mille juhina jätkab Maciej Pieczkowski.

Inbank ei ole töötajaid koondanud ega palkasid vähendanud. Pigem nägime kriisi ajal võimalust tugevdada oma tehnoloogiameeskonda ja meiega liitus mitu head professionaali.

Kuigi müügimahud kahanesid oluliselt ja laenude allahindluse kulu kasvas märgatavalt, oli panga tegevus nii kvartali kui ka poolaasta lõikes kasumlik.“

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 30.06.2020

Bilansimaht 485 miljonit eurot

Laenuportfell 349 miljonit eurot

Hoiuseportfell 402 miljonit eurot

Puhaskasum 2,7 miljonit eurot

Omakapital 50 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 11%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)





II kvartal 2020 II kvartal 2019 6 kuud 2020 6 kuud 2019 Intressitulu 10 393 8 974 21 280 17 129 Intressikulu -2 005 -1 396 -3 941 -2 786 Neto intressitulu 8 388 7 578 17 339 14 343 Teenustasutulu 263 228 557 432 Teenustasukulu -512 -427 -1 002 -802 Neto teenustasutulu -249 -199 -445 -370 Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 0 266 0 266 Muud põhitegevusega seotud tulud 222 308 362 553 Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 8 361 7 953 17 256 14 792 Personalikulud -2 457 -2 041 -4 856 -3 897 Turunduskulud -193 -778 -700 -1 169 Halduskulud -1 052 -931 -2 099 -1 730 Põhivara kulum -542 -302 -1 021 -579 Tegevuskulud kokku -4 244 -4 052 -8 676 -7 375 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 4 117 3 901 8 580 7 417 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt 176 0 592 0 Laenude allahindluse kulu -3 740 -1 752 -6 159 -2 947 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 553 2 149 3 013 4 470 Tulumaks 3 174 -276 -125 Aruandeperioodi puhaskasum 556 2 323 2 737 4 345 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 556 2 323 2 737 4 345 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed 40 -50 -76 -51 Aruandeperioodi koondkasum 596 2 273 2 661 4 294 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 596 2 273 2 661 4 294





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 30/06/2020 31/12/2019 Varad Nõuded keskpankadele 70 319 83 080 Nõuded krediidiasutustele 22 209 20 655 Investeeringud võlakirjadesse 20 043 0 Laenud ja nõuded 348 977 338 157 Investeeringud sidusettevõtetesse 3 492 3 276 Materiaalsed varad 879 840 Vara kasutusõigus 567 773 Immateriaalsed varad 14 109 11 721 Muud finantsvarad 1 378 1 692 Muud varad 969 588 Edasilükkunud tulumaksu vara 1 881 1 985 Varad kokku 484 823 462 767 Kohustised Klientide hoiused 401 589 377 518 Muud finantskohustised 9 133 13 545 Muud kohustised 2 282 2 837 Emiteeritud võlaväärtpaberid 4 010 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 17 544 17 537 Kohustised kokku 434 558 415 447 Omakapital Aktsiakapital 909 903 Ülekurss 16 082 15 908 Kohustuslik reservkapital 90 88 Muud reservid 1 478 1 463 Jaotamata kasum 31 706 28 958 Omakapital kokku 50 265 47 320 Kohustised ja omakapital kokku 484 823 462 767



Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3200 aktiivset koostööpartnerit ja 625 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



