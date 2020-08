Corbion boekte een omzet van € 492,2 miljoen in het eerste halfjaar van 2020, een toename van 4,3% als gevolg van autonome omzetgroei (4,0%) en positieve valuta-effecten. De autonome groei van de netto-omzet bij de kernactiviteiten was 5,3%. De aangepaste EBITDA nam autonoom toe met 16,9% tot € 83,8 miljoen dankzij verbeteringen in alle bedrijfssegmenten.



“De Covid-19-pandemie had een enorme impact in het eerste halfjaar van 2020. Ik ben daarom bijzonder trots op de toewijding en uitmuntende werkuitvoering van onze teams en de dankzij hen gerealiseerde omzet- en winstgroei in het eerste halfjaar, terwijl al onze fabrieken ondanks een onzekere en uitdagende tijd in bedrijf bleven. Onze prioriteiten waren en zijn nog steeds duidelijk: bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze mensen, het ondersteunen van de bedrijfscontinuïteit voor onze klanten en de implementatie van onze in maart geïntroduceerde strategie Advance 2025. Bij Sustainable Food Solutions zagen we in maart dat onze klanten behalve hun voorraadniveaus verhoogden ook zoveel mogelijk de bevoorrading trachtten veilig te stellen. Aangezien de leveringsketens in de weken daarna stand hielden, gingen onze klanten in het tweede kwartaal ertoe over hun voorraden terug te brengen naar de niveaus van voor de crisis. In Lactic Acid & Specialties ondervonden we licht negatieve impact van Covid-19 in markten zoals biopolymeren. Daarnaast lieten andere markten zoals PLA en het elektronicasegment goede groei zien. De joint venture Total Corbion PLA ontwikkelt zich steeds beter en droeg in het eerste halfjaar al positief bij op basis van nettowinst”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste halfjaar 2020*

De autonome groei van de netto-omzet was 4,0%; de autonome groei van de kernactiviteiten was 5,3% De aangepaste EBITDA was € 83,8 miljoen (H1 2019: € 71,4 miljoen), een autonome stijging van 16,9% De aangepaste EBITDA-marge was 17,0% (H1 2019: 15,1%); de aangepaste EBITDA-marge van de kernactiviteiten was 17,3% (H1 2019: 15,4%) Correcties op EBITDA-niveau ten bedrage van € -5,8 miljoen Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 45,7 miljoen (H1 2019: 46,4 miljoen) De vrije kasstroom was € -12,7 miljoen (H1 2019: € -29,3 miljoen) De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde eerste halfjaar was 2,0x (ultimo 2019: 2,0x)

€ miljoen Totale onderneming Corbion H1 2020 H1 2019 Totale groei Autonome groei Netto-omzet 492,2 471,9 4,3% 4,0% Aangepaste EBITDA 83,8 71,4 17,4% 16,9% Aangepaste EBITDA-marge 17,0% 15,1% Bedrijfsresultaat 45,7 46,4 -1,5% -1,3% ROCE 13,6% 10,8%





Bijlage