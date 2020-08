Le jeudi 22 octobre 2020, une Assemblée générale des Actionnaires d’ageas SA/NV sera organisée en vue d’approuver le paiement du dividende intermédiaire d’EUR 2,38 par action.

Au début de cette année, Ageas a décidé d’ajuster la distribution de son paiement de dividende d’EUR 2,65 par action pour l’exercice 2019 compte tenu des orientations publiées par la Banque Nationale de Belgique le 7 avril 2020 dans le contexte pandémique liée au COVID-19.

Un premier versement de dividende d’EUR 0,27 par action a été approuvé lors de l’Assemblée générale des Actionnaires du mercredi 20 mai 2020.

Après mûre réflexion, et compte tenu de la position solide d’Ageas en matière de solvabilité et de trésorerie, le Conseil d'administration d’Ageas confirme son intention, annoncée le 8 avril 2020, d’organiser une Assemblée générale des Actionnaires en octobre 2020 afin d'approuver le paiement du dividende intermédiaire d’EUR 2,38 par action. La Banque Nationale de Belgique en a été informée. Toutes les informations pratiques relatives à l’organisation de cette assemblée seront annoncées ultérieurement.

Compte tenu des nouvelles recommandations émises par la Banque Nationale de Belgique, le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions sera retardé.

