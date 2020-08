Jozef De Mey a décidé de se retirer de la présidence du Conseil d’Administration d’ageas SA/NV à dater du 22 octobre 2020, à l’occasion de l’assemblée des actionnaires. Ce départ anticipé est le fruit d’une décision personnelle prise par le Président. L’expiration de son mandat actuel était prévue pour le 19 mai 2021.



Jozef De Mey avait rejoint le Groupe en 1990. Il y a exercé les fonctions de directeur général de Fortis International, CEO de AG, et a été nommé membre du Comité exécutif en septembre 2000 où il était responsable des activités d'assurances belges et internationales et fut alors véritablement à l’initiative de nos activités en Asie. En février 2009, il devint le président non-exécutif du Conseil d'Administration et dirigea Ageas au travers de l’héritage Fortis.

Ageas profite de cette occasion afin de remercier Jozef De Mey pour son sens de la direction et ses accomplissements en tant que Président d’Ageas lors de ces 12 dernières années.

En ce qui concerne la planification de la succession, le Conseil d’Administration d’Ageas est bien préparée et la procédure est déjà en cours afin de garantir une transition sereine. Ageas communiquera sur le candidat proposé en temps voulu.

Bart De Smet, CEO d’Ageas, a déclaré : « Sous la présidence de Jozef, Ageas est devenue une compagnie d’assurances confiante et rentable qui a su tourner la page de l’héritage Fortis tout en développant sa présence en Europe et en renforçant sa présence en Asie grâce à des partenariats fructueux. Les efforts et la vision de Jozef De Mey ont contribué à façonner l’Ageas que nous connaissons aujourd’hui »

Le Président Jozef De Mey a commenté : « Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de contribuer pendant 30 ans au développement de ce groupe d’assurance international. D’abord au niveau exécutif et ensuite, pendant presque 12 ans, en tant que président du Conseil d’Administration. Les succès devraient être portés au crédit des équipes que j’ai eu la chance de diriger et au Conseil d’Administration où j’ai eu le privilège de siéger. Je souhaite à Ageas et à mon successeur de poursuivre sur la voie de la réussite. »

