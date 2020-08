Jozef De Mey heeft besloten om vanaf 22 oktober 2020, op de aandeelhoudersvergadering, af te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur van ageas SA/NV. De beslissing om zijn vertrek te anticiperen is een persoonlijke beslissing van de voorzitter. Zijn huidige mandaat was voorzien om af te lopen op 19 mei 2021.

De heer De Mey trad toe tot de Groep in 1990. Hij was General Manager van Fortis International, CEO van AG en werd in september 2000 benoemd tot lid van het Executive Committee, waar hij verantwoordelijk was voor de Belgische en internationale verzekeringsactiviteiten en de ware bezieler achter onze Aziatische activiteiten. In februari 2009 werd hij benoemd tot niet-uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur en leidde hij Ageas door de nasleep van de splitsing van Fortis.

Ageas grijpt deze gelegenheid aan om Jozef De Mey te bedanken voor zijn leiderschap en verwezenlijkingen als voorzitter van Ageas gedurende de laatste 12 jaar.

Wat de successieplanning betreft, is de Raad van Bestuur van Ageas goed voorbereid en is het proces reeds lopende om een vlotte overgang te verzekeren. Ageas zal te gepasten tijde over de voorgestelde kandidaat communiceren.

CEO Bart De Smet van Ageas: "Onder Jozefs voorzitterschap is Ageas geëvolueerd tot een zelfzekere en winstgevende verzekeringsmaatschappij die het Fortisverleden achter zich kon laten, terwijl ze haar aanwezigheid in Europa verder ontwikkelde en haar geografische voetafdruk in Azië via succesvolle partnerships wist te versterken. De inspanningen en de visie van Jozef De Mey hebben het Ageas van vandaag mee vormgegeven."

Ageas-voorzitter Jozef De Mey: "Het was een ongelooflijke eer voor mij om de kans te hebben gekregen om gedurende 30 jaar bij te dragen aan de ontwikkeling van deze internationale verzekeringsgroep. Eerst als een Executive en gedurende bijna 12 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur. Successen moeten worden toegewezen aan de managementteams die ik heb mogen leiden en aan de Raad van Bestuur die ik heb mogen voorzitten. Ik wens Ageas en mijn opvolger alle verdere succes in de toekomst."

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).





