August 07, 2020 05:06 ET

Storaktionærmeddelelse fra ATP og AES

I henhold til Kapitalmarkedslovens § 38 er Roblon A/S blevet meddelt, at ATP og AES den 6. august 2020 har forøget deres ejerandel i Roblon A/S.

Efter købet af aktierne i Roblon A/S, har ATP og AES en beholdning på i alt 112.185 stk. aktier svarende til 6,27% af aktiekapitalen og 2,62% af stemmerne i Roblon A/S.

Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

