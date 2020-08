Fusionen var tidligere planlagt med sidste handelsdato for afdeling Danmark KL den 18. august 2020. Denne dato flyttes nu til den 9. september 2020, da Finanstilsynets godkendelse af fusionen ikke ventes at foreligge tidsnok til gennemførelse på denne dato. Den fysiske ombytning af beviser i afdeling Danmark KL ventes nu at ske den 14. september 2020 i VP Securities A/S.



Læs mere om den planlagte fusion i bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse.

Den opdaterede fusionsplan er tilgængelig på foreningens hjemmeside: www.cww.dk

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på cww@cww.dk eller tlf. 35 46 35 46.