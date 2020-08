Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 7.8.2020 klo 14.30 (CEST)

Savosolar on allekirjoittanut sopimuksen aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta newHeatille Ranskaan

Aurinkolämpöjärjestelmä Narbonnen kaupungin kaukolämpöön arvoltaan 850 tuhatta euroa

Savosolar Oyj (“Savosolar”) on allekirjoittanut sopimuksen newHeat SAS:n kanssa aurinkolämpökentän kokonaistoimituksesta Narbonneen, Ranskaan. newHeat toimii kokonaisprojektin kehittäjänä ja suunnittelijana sekä tulee omistamaan järjestelmän ja myy sillä tuotettua lämpöä Narbonnen kaupungin kaukolämpöyhtiölle. Toimituksen toteuttaminen aloitetaan elokuussa ja luovutus tulee tapahtumaan vuoden 2021 alkupuolella. Narbonnen aurinkolämpökentän koko on n. 3000 m2 ja toimituksen arvo on noin 850 tuhatta euroa. Savosolar tiedotti 11.6.2020 voittaneensa tarjouskilpailun kahdesta newHeatille toimitettavasta aurinkolämpöjärjestelmästä, ja tämä Narbonnen toimitus on niistä ensimmäinen. Kesäkuussa tiedotetun toisen aurinkolämpöjärjestelmän sopimusneuvottelut jatkuvat, ja osapuolet pyrkivät saamaan senkin sopimuksen valmiiksi mahdollisimman pian.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Olemme iloisia, että erinomainen yhteistyömme newHeatin kanssa jatkuu Narbonnen toimituksella. newHeat on erittäin aktiivinen ja osaava suurten aurinkolämpöprojektien kehittäjä nopeasti kasvavalla markkinalla, ja Savosolar on vuonna 2018 toimittanut heille aurinkolämpöjärjestelmän Condatin paperitehtaan prosessilämmön tuotantoon. Nämä toimitukset kertovat vahvasta asemastamme johtavana suurten aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana niin Ranskassa kuin Ranskan ulkopuolellakin.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 7.8.2020 klo 14.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



