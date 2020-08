August 07, 2020 09:54 ET

August 07, 2020 09:54 ET

OTTAWA, 07 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les tarifs imposés aujourd’hui par les États-Unis sur les exportations canadiennes d’aluminium menacent les emplois de milliers de travailleurs, et le gouvernement canadien doit agir vigoureusement pour s’opposer à cette décision.



« L’annonce d’aujourd’hui par le président des États-Unis va à l’encontre de l’esprit et de l’objectif déclaré de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CTC). « Le gouvernement canadien doit fournir un soutien aux travailleurs touchés en attendant de trouver une solution à ce litige. Le gouvernement doit réagir rapidement par des mesures de représailles. »

Les États-Unis avaient imposé dans le passé des tarifs douaniers sur l’aluminium et l’acier canadiens avant la ratification de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Les syndicats du Canada se sont battus pendant plus d’un an pour qu’ils soient levés.

L’imposition de tarifs une deuxième fois est d’autant plus choquante que l’accord commercial nouvellement renégocié est entré en vigueur le 1er juillet.

« Les travailleurs canadiens ne serviront pas d’accessoire à Donald Trump dans sa campagne de réélection », déclare M. Yussuff. « C’est un affront évident. Le gouvernement fédéral doit continuer à défendre vigoureusement l’industrie et les travailleurs canadiens et contrer ces tarifs injustes. »

