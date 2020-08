August 10, 2020 01:00 ET

August 10, 2020 01:00 ET

Communiqué de presse

Banque Profil de Gestion SA :

Rapport semestriel 2020

Genève, le 10 août 2020 – La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce que son rapport semestriel 2020 (composé du bilan, du compte de résultat, du tableau de flux de trésorerie et d’un état des capitaux propres) est désormais en ligne sur son site Internet dans la section « Relations investisseurs / Publications » et peut être téléchargé au moyen du lien suivant :

https://www.bpdg.ch/fr/relations-investisseurs#publications

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d’éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale.

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :

Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Présidente de la Direction Générale

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch

Attachment