OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.8.2020 KLO 8.55, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Liiketoiminnan vahva kehitys jatkui vaativassa toimintaympäristössä

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. Lisäksi yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen yhteydessä Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta erillisenä raporttina, joka on saatavilla tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Molemmat raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

”Voimme olla tyytyväisiä liiketoiminnan kehitykseen alkuvuoden aikana. Korkokatteemme kasvoi lähes 14 % ja liiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä lähes 11 %. Päätulonlähteidemme eli korkokatteen ja palkkiotuottojen positiivinen kehitys on jatkunut odotetulla tasolla vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Koronapandemialla ja sen aiheuttamilla sulkutoimilla on ollut laaja vaikutus ihmisten ja yritysten arkeen vuoden toisella neljänneksellä. Olemme panostaneet turvallisen pankkiasioinnin takaamiseen ja kannustaneet asiakkaitamme digitaalisten palvelukanavien hyödyn­tämiseen. Henkilöstömme on sopeutunut muuttuviin tilanteisiin erinomaisesti ja osoittanut esimerkillistä toimintaa koko alkuvuoden ajan.

Huhti-kesäkuun tuloksemme ennen veroja oli 6,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tuloksemme ennen veroja kehittyi hyvin päätyen 7,3 miljoonaan euroon, kasvua 2 %.

Toisen vuosineljänneksen aikana myimme suuren osan kiinteistöomistuksistamme minimoidaksemme ylläpitokustannukset ja hallinnollisen työn määrän. Kaupan seurauksena kirjasimme 2,3 miljoonaa euroa myyntitappiota. Samassa yhteydessä solmimme pitkäaikaiset vuokrasopimukset omaan käyttöömme jäävistä liiketiloista.

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta luottokannan laatu on pysynyt vahvana. Odotettavissa olevia luottotappioita kirjasimme toisen vuosineljänneksen aikana 6,6 miljoonaa euroa. Varauduimme koronapandemian vaikutuksiin jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä johdon harkintaan perustuvalla varauksella. Varaus on edelleen täysimääräisesti käytettävissä.

Tammi-kesäkuun tuloksemme ennen veroja oli 13,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen tuloksemme 9,0 miljoonaa euroa. Taseemme kasvoi alkuvuoden aikana yli 12 % päätyen ennätykselliseen tasoon, noin 3,8 miljardiin euroon.

Vauhditamme Suomen talouskasvua pk-yritysten rahoituksella

Allekirjoitimme uuden 75 miljoonan euron jatkokiintiön takaussopimuksesta Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa. Yhteistyöohjelma helpottaa suomalaisten pk-yri­tysten luoton saantia ja kannustaa investointeihin. Uutta rahoitusta voidaan tarjota sekä pk-yrityksen perustamisen alkuvaiheen investointeihin että nykyisten toimintojen tehostamiseen ja uusien hankkeiden toteuttamiseen.

Lisäksi käynnistimme valtakunnallisen yhteistyön Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa. Yhteistyöllä haluamme antaa tukemme suomalaisille yrittäjille.

Asiakkaiden toiveisiin vastataan uusilla lanseerauksilla

Digitaalisten palveluidemme kehittäminen on jatkuvaa. Tuomme syksyn aikana asiakkaidemme käyttöön uusia maksamisen palveluita. Muun muassa yrittäjien tarpeisiin vastataan lanseeraamalla monipuolinen yrityskortti, joka tukee osaltaan yritysasiakasliiketoiminnassa tapahtuvaa kasvua.

Kannattava kasvu etusijalla

Pankin hallitus päätti kesäkuun kokouksessaan päivittää 1.10.2020 alkaen pitkän aikavälin strategista CET1-vakavaraisuustavoitettamme 14 %:iin. Tarkistettu tavoitetaso tehostaa merkittävästi pääomien käyttöä keskipitkällä aikavälillä. Taloudellisista tavoitteistamme liiketoiminnan kokonaistuottojen vuotuinen kasvu, kannattavuus sekä oman pääoman tuottotavoite pysyvät ennallaan.

Vahva taloudellinen asemamme ja kykymme reagoida nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa mahdollistavat pankin kannattavan kasvun myös tulevaisuudessa, kaikissa suhdannetilanteissa. Odotamme ansainnan kasvavan tilikaudella 2020 molemmissa päätulonlähteissä, sekä korkokatteessa että palkkiotuotoissa. Samalla operatii­visten kustannusten arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla.

Odotamme yhtiön perusliiketoiminnan kannattavuuden paranevan edelleen tilikaudella 2020.”

Tammi – kesäkuu 2020

• Korkokate kasvoi huhti-kesäkuussa 10,0 % ja tammi-kesäkuussa 13,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

• Asuntoluottokanta on kasvanut toisen neljänneksen aikana yhteensä 3,5 %. Edellisen 12 kuukauden ajanjakson aikana asuntoluottokanta kasvoi 16,7 %. Yritysasiakkaiden lainakanta pysyi ennallaan toisen neljänneksen aikana, kun edellisten 12 kuukauden kasvu oli yhteensä 11,1 %.

• Talletuskanta kasvoi toisen neljänneksen aikana 6,5 %, ja edellisten 12 kuukauden kasvu oli 14,5 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen netto -erä kasvoi huhti-kesäkuussa 14,7 % ja tammi-kesäkuussa 11,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

• Yhtiö myi strategiansa mukaisesti suurimman osan kiinteistösalkustaan kesäkuussa. Kaupan seurauksena kirjattiin myyntitappioita yhteensä 2,3 milj. euroa. Samassa yhteydessä yhtiö solmi pitkäaikaiset vuokrasopimukset myymiinsä omassa käytössä olleisiin liiketiloihin. Asiakaspalvelun laajuuteen kiinteistöjen myynneillä ei ole vaikutusta.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 12,2 % toisella kvartaalilla ja olivat yhteensä 23,6 (21,1) milj. euroa. Koko alkuvuoden aikana liiketoiminnan tuotot kasvoivat 10,6 % ollen 53,6 (48,5) milj. euroa.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat huhti-kesäkuussa 3,9 (2,3) milj. euroa ja koko alkuvuoden osalta 12,5 (3,6) milj. euroa. Alkuvuoden 1,4 milj. euroa selittyy johdon harkintaan perustuvalla ryhmäkohtaisella lisävarauksella, jolla yhtiö ennakoivasti varautui koronapandemian seurauksiin.

• Toisen kvartaalin kulu-tuottosuhde oli 56,2 (56,5) % ja koko alkuvuoden kulu-tuottosuhde oli 51,3 (54,1) %. Koko alkuvuoden vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ollen 55,6 (62,2) %.

• Toisen kvartaalin tulos ennen veroja oli 6,5 (6,8) milj. euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja huhti-kesäkuulta oli 7,3 (7,2) milj. euroa.

Konsernin tunnusluvut

(1 000 euroa) 1-6/2020 1-6/2019 Δ % 2020 Q2 2019 Q2 Δ % Korkokate 31 391 27 635 14 % 15 886 14 440 10 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 14 042 12 592 12 % 7 328 6 387 15 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -12 453 -3 552 251 % -3 922 -2 348 67 % Tulos ennen veroja 13 678 18 696 -27 % 6 457 6 804 -5 % Kulu-tuottosuhde, % 51,3 % 54,1 % -5 % 56,2 % 56,5 % -1 % Taseen loppusumma 3 838 097 3 243 770 18 % 3 838 097 3 243 770 18 % Oma pääoma 329 789 309 383 7 % 329 789 309 383 7 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,6 % 1,1 % -42 % 0,6 % 0,7 % -14 % Oman pääoman tuotto, ROE % 6,8 % 10,8 % -37 % 6,5 % 7,1 % -9 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,38 0,55 -31 % 0,18 0,18 0 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 16,4 % 17,3 % -5 % 16,4 % 17,3 % -5 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 8 966 12 343 -27 % 7 276 7 151 2 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 55,6 % 62,2 % -11 % 52,8 % 55,6 % 1 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 4,5 % 6,6 % -31 % 7,3 % 7,5 % -3 %

1) Tunnuslukujen laskentaperiaatteet sekä vaihtoehtoiset tunnusluvut on esitetty puolivuosikatsauksen liitteessä K15. Vertailukelpoinen tulos esitetään tuloslaskelman yhteydessä.

Näkymät tilikaudelle 2020 (ennallaan):

Yhtiön liiketoimintavolyymien ennakoidaan jatkavan vahvaa kasvua tilikauden 2020 ajan. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä. Samalla yhtiö on sopeuttanut konttoriverkostoaan vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä. Koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi talouden näkymä muuttui ja heikentyi nopeasti ensimmäisen kvartaalin loppupuolella. Koska tilanteen taloudellisia vaikutuksia oli vaikea arvioida, yhtiö perui helmikuussa antamansa tulosohjeistuksen maaliskuussa.

Yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta yhtiön taloudellinen asema on vahva ja joustavat toimintamallit mahdollistavat nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiön ansainnan odotetaan kasvavan tilikaudella 2020 molemmissa päätulonlähteissä, sekä korkokatteessa että palkkiotuotoissa. Samalla operatiivisten kustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla, joten yhtiön perusliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen tilikaudella 2020.

Tarkemman tulosohjeistuksen yhtiö antaa, kun näkymä koronapandemian etenemisen osalta selkiintyy ja taloudellisia vaikutuksia voidaan paremmin arvioida.

Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus

OmaSp lyhyesti

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

