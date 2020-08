Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2020





Hjemrejsestyrelsen indfører F2





København, 10. august 2020













cBrain har indgået aftale om at levere F2 som sags- og dokumenthåndteringssystem til den nye Hjemrejsestyrelse. F2 leveres til styrelsen som en cloud service (Software-as-a-service), hvilket bl.a. muliggør en hurtig leverance.

cBrain glæder sig over den nye aftale. Samtidig er den fortsatte fremgang i Danmark vigtig for cBrains eksport, fordi eksporten tager afsæt i de danske referencekunder og de danske myndigheders succes med digitalisering.

UN har således for nylig igen kåret Danmark som verdens førende nation inden for E-government, i rapporten United Nations E-Government Survey 2020, hvilket er 2. gang i træk, at Danmark bliver placeret på førstepladsen.

Samtidig har cBrain gennem mange år opbygget en stærk dansk referenceposition som leverandør til de danske myndigheder. F2 fik oprindeligt sit gennembrud i departementerne, hvor løsningen i dag er indført i 14 ud af de 20 danske ministerier. Siden er F2 udbredt til styrelserne, og i dag har mere end 50 danske myndigheder indført F2.

Den fortsatte fremgang i Danmark og en stærk hjemmemarkedsposition, kombineret med at de danske myndigheder anerkendes som internationalt førende på det digitale område, giver således cBrain et helt unikt grundlag for yderligere eksport af F2. Det noteres i de forbindelse, at cBrain inden for få år har annonceret aftaler i Tyskland, UK, Frankrig, Emiraterne og USA.





