- La Local Law 97 de New York favorise la réduction d’émissions de carbone au sein de 60 000 bâtiments résidentiels et commerciaux existants -

MONTRÉAL, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV: XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, a le plaisir d’annoncer qu’il a signé une entente de partenariat avec CarbonQuest dans le but de réduire les émissions de carbone des bâtiments de New York. La technologie de séparation du CO 2 de Xebec, spécialement conçue pour cette application, sera intégrée dans le système Building Carbon CaptureTM de CarbonQuest, qui a mis au point un « procédé de capture du carbone en quatre étapes » en demande de brevet permettant la séparation et la liquéfaction du CO 2 issu du gaz naturel. Le Sustainable CO2TM capturé sera séquestré ou utilisé dans l’industrie manufacturière ou d’autres secteurs. Ce partenariat apportera une solution opportune et rentable pour les propriétaires qui souhaitent atteindre leurs objectifs en matière de durabilité et réduire les risques financiers associés à la nouvelle réglementation de la Local Law 97 (loi locale 97). Par conséquent, le partenariat permettra de créer des débouchés commerciaux importants pour les technologies avancées de capture du CO 2 de Xebec grâce au procédé de CarbonQuest.

Le projet initial de CarbonQuest et de Xebec est axé sur la décarbonisation d’une propriété multifamiliale à New York

La première unité de capture du carbone sera installée dans une propriété multifamiliale à Manhattan, dont le propriétaire est très respecté. Le projet devrait permettre de réduire de 60 à 70 % les émissions de CO 2 dues à l’utilisation du gaz naturel. La réduction des émissions annuelles globales de CO 2 du bâtiment, estimée à 25 %, est basée sur l’intensité carbonique combinée de la consommation annuelle de gaz naturel et d’électricité du bâtiment. Le processus de capture du carbone devrait réduire les émissions de carbone du bâtiment de sorte que celles-ci se trouvent sous la limite annuelle permise.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec Xebec dans notre mission de décarbonisation des bâtiments. Dans les centres urbains, les bâtiments sont de loin la première source d’émissions de carbone. Notre objectif est simple : permettre aux propriétaires de bâtiments urbains de décarboniser dès maintenant, ce qui permet d’agir directement sur la source principale d’émissions et de maximiser l’effet positif.

À New York, les bâtiments sont responsables de plus de 70 % des émissions de carbone de la ville (Bureau du développement durable du maire de New York). L’adoption de la Local Law 97 à New York est un exemple à suivre pour les villes en matière d’action contre les émissions de carbone et d’atteinte d’objectifs de durabilité. On estime à 60 000 le nombre de bâtiments dont les propriétaires répondront à l’appel, ce qui représente, selon le Urban Green Council, un marché de plus de 20 milliards de dollars en rénovations pour les solutions de décarbonisation . La majorité de ces bâtiments consomment du gaz naturel et nos systèmes de “capture du carbone des bâtiments” aident les propriétaires de bâtiments à réduire jusqu’à 70 % de leurs émissions de gaz naturel avant qu’elles ne soient rejetées dans l’atmosphère. Notre système initial permettra d’éliminer environ 700 tonnes d’émissions de CO 2 par an et de réduire globalement de 25 % les émissions de carbone. Ce projet révolutionnaire permettra à notre premier client avant-gardiste d’atteindre les objectifs de durabilité de la ville et d’éviter des millions de dollars de sanctions pendant le cycle de vie du projet.

Nous croyons que la technologie Distributed Carbon Capture and UtilizationTM (DCCUTM) est une partie essentielle de l’écosystème global de la capture et du stockage du carbone et que la capture du carbone des bâtiments est l’une des technologies les plus importantes pour agir immédiatement contre le changement climatique et faire progresser la décarbonisation des bâtiments urbains. Cette technologie, appliquée à l’échelle, nous donne une réelle occasion de produire un effet mesurable dans la lutte contre le changement climatique », déclare Shane Johnson, président et directeur général de CarbonQuest.

« C’est un privilège pour Xebec de travailler avec CarbonQuest, un pionnier dans le domaine, sur ce projet unique en son genre. Leur procédé de capture du carbone ouvre de nouvelles occasions d’affaires importantes pour notre équipement compact et fiable destiné à des applications de séparation du CO 2.

Les nouvelles réglementations de New York offrent à Xebec une occasion à grande échelle de travailler avec CarbonQuest pour faire progresser notre mission d’assurer la décarbonisation pour l’avenir. Cette nouvelle réglementation encourage dûment des solutions comme les nôtres et contribuera à la mise en œuvre de nouvelles technologies propres.

En raison de la nature unique de nos produits, nous avons pu concevoir une unité modulaire et compacte qui peut être installée dans les sous-sols de ces bâtiments. Nous espérons que les propriétaires de bâtiments reconnaîtront les avantages et les économies que présente cette nouvelle solution de capture du carbone, qui leur permettra de réduire leurs émissions au lieu de payer une sanction pour avoir pollué », affirme le Dr Prabhu Rao, chef de l’exploitation de Xebec Adsorption Inc.

À propos de CarbonQuest

CarbonQuest se démarque en matière de décarbonisation en fournissant aux propriétaires de bâtiments urbains des technologies et des solutions avancées qui permettent d’accélérer dès maintenant la réduction mondiale du carbone. CarbonQuest est composée d’une équipe d’entrepreneurs chevronnés dans le domaine des technologies de l’environnement qui se concentrent sur la résolution des problèmes de grande envergure. Avant CarbonQuest, l’équipe a créé collectivement plusieurs entreprises technologiques dans les secteurs des énergies renouvelables, des télécommunications et des technologies financières. CarbonQuest croit fermement à l’établissement de partenariats solides et durables avec tous les intervenants : ses clients, les entreprises, ses employés et les villes.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implanté dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

Avertissement

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l’utilisation de termes comme « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d’investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de Xebec à l’égard des informations relatives à l’entreprise ou au développement et à la croissance des activités de Xebec, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient amener les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d’autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent, entre autres, la condition incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en conséquence de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec de générer une croissance de revenus, l’accès de Xebec à d’autres options de financement et de crédit et aux capitaux, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans commerciaux, le nombre limité de clients de Xebec, la perte potentielle d’employés clés, les changements dans l’utilisation des produits liés au prêt, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu’ils se produiront. Sauf si la loi applicable l’exige, Xebec n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective en cas de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.