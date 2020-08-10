伊利诺伊州威尔梅特、威斯康星州贝洛伊特和德克萨斯州安格尔顿, Aug. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 正在合作开发用以治疗新冠肺炎重症患者的放射免疫疗法（RIT）的Monopar Therapeutics Inc. (Nasdaq: MNPR)（伊利诺伊州威尔梅特）和NorthStar Medical Radioisotopes, LLC（威斯康星州贝洛伊特）今天宣布，他们与IsoTherapeutics Group, LLC（德克萨斯安格尔顿）达成合作，完成一项RIT的开发和生产，以期得到重症新冠肺炎的潜在治疗方法。



Istherapeutics将通过形成允许NorthStar所提供治疗性放射性同位素附着的偶联物，以修饰由Monopar所专有的尿激酶纤溶酶原激活物受体（uPAR）靶向抗体MNPR-101，从而建立一个作为重症新冠肺炎治疗方法接受评估的uPAR靶向RIT (uPRIT) 候选物的平台。对于IsoTherapeutics，计划是在其后通过GMP制造为Monopar和NorthStar推进由该平台确定的临床候选物，以进入其首次人体试验。

最近发表的文章表明，uPAR表达免疫细胞与重症新冠肺炎患者出现严重肺部损伤、多器官衰竭和死亡有密切联系。“专门靶向和消除这些过度激活免疫细胞的治疗可以大大改善重症新冠肺炎的患者结局，”Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示。

“我们很高兴能与Monopar和NorthStar达成合作，”IsoTherapeutics首席科学官Jim Simón博士表示。“靶向uPAR的RIT具有巨大的治疗潜力，能够贡献我们在放射药物研究和生产方面的专业知识，以确保其快速有效的开发，使我们深感自豪。”

NorthStar高级副总裁兼首席科学官James T. Harvey博士表示，“我们在以前的一个项目上已经与IsoTherapeutics有过成功合作，该项目最后获得了FDA批准，我们非常重视他们的专业知识。在针对重症新冠肺炎的uPRIT开发中，这是非常关键的一步。”

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

关于NorthStar Medical Radioisotopes, LLC

NorthStar Medical Radioisotopes是生产和分销医学成像和治疗用途放射性同位素的全球性创新企业。NorthStar公司致力于为美国提供可靠且环保的放射性同位素供应解决方案，以满足患者需求，并推进临床研究。该公司的首款产品是RadioGenixRadioGenix®系统（锝99m发生器）；这是一项创新性的灵活平台技术，最早在2018年2月获得美国食品药品管理局批准。如需获取更多信息，请访问： www.northstarnm.com 。

关于IsoTherapeutics Group, LLC

IsoTherapeutics Group是一家提供研究和开发服务的放射性药物公司，提供的服务包括动物研究和早期生产，以帮助客户和合作者开发基于放射性核素的药物和器械产品。IsoTherapeutics的科学家拥有100多项新型化学和放射性药物配方的专利。若需更多信息，请访问： http://isotherapeutics.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的示例包括以下相关陈述：IsoTherapeutics基于NMPR-101和NorthStar提供的治疗用放射性同位素建立靶向uPAR的RIT（uPRIT）候选药物平台的能力；IsoTherapeutics通过GMP制造为Monopar和NorthStar推进由该平台确定的临床候选物，以进入其首次人体试验的能力；专门靶向和消除这些过度激活免疫细胞的治疗可以大大改善重症新冠肺炎的患者结局；靶向uPAR的RIT具有巨大的治疗潜力；以及IsoTherapeutics在放射制药研究和生产方面的专业知识将确保uPRIT候选物的快速有效开发。前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：到目前为止缺乏任何关于MNPR-101的临床工作，到目前为止临床前开发活动一直专注于治疗癌症；完成临床前和临床开发以及（开发成功后）商业化推广需要的额外资本；IsoTherapeutics无法将MNPR-101与治疗放射性同位素结合；结合物无法杀死异常激活且产生细胞因子的免疫细胞；结合物无法使用uPAR进入这些细胞并输送细胞毒性的有效载荷杀死这些细胞并同时保存正常组织；不能确保这种放射性同位素可以批量生产并扩大规模以满足潜在需求；治疗方法一旦可供商业化生产时无法确定需求水平；以及关于研究、开发、监管批准和治疗方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。因此，实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar、NorthStar和IsoTherapeutics没有义务根据声明发布后发生的事件或存在的情况对上述声明做出更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar、NorthStar和IsoTherapeutics截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

联系方式：

Monopar Therapeutics Inc.：

投资者关系：

Kim R. Tsuchimoto

首席财务官

kimtsu@monopartx.com

NorthStar Medical Radioisotopes, LLC：

投资者关系：

Paul Estrem

高级副总裁兼首席财务官

pestrem@northstarnm.com