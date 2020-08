Investeringsselskabet Luxor A/S

August 10, 2020 09:28 ET

August 10, 2020 09:28 ET

Justeringsmeddelelse - Delårsrapport 2019/20

10. august 2020

Meddelelse nr. 7, 2019/20

Opjustering af forventningerne til basisindtjeningen for 2019/20.

I halvårsrapport pr. 31. marts 2020 blev det oplyst, at:

” For regnskabsåret 2019/20 forventes en basisindtjening i niveauet kr. 33 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 5, 2019/20 af 21. februar 2020.”

På baggrund af udkast til delårsrapport pr. 30. juni 2020 til gennemgang på bestyrelsesmødet den

27. august 2020 justeres den forventede basisindtjening for regnskabsåret 2019/20 til niveauet kr. 38 mio. mod en tidligere forventet basisindtjening i niveauet kr. 33 mio. Den højere basisindtjening skyldes primært forøgede finansieringsindtægter og et bedre forløb for nettotab/gevinst på pantebreve end forventet.

Delårets basisindtjening og resultat vil fremgå af delårsrapporten pr. 30. juni 2020, der forventes offentliggjort den 27. august 2020.

Henvendelse vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Luxor A/S

Jannik Rolf Larsen

Direktør

Vedhæftet fil