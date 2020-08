La certification Diamant est accordée à des fournisseurs au niveau exceptionnel de rendement opérationnel et de compétitivité en 2019



MONTRÉAL, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a décerné à cinq de ses distingués fournisseurs aéronautiques la prestigieuse certification Diamant le mois dernier lors d’une cérémonie virtuelle de remise des prix. Les fournisseurs honorés à la cérémonie de cette année ont été salués pour l’excellence de leurs normes de rendement opérationnel, ainsi que pour leur engagement à l’égard de l’amélioration continue en 2019.

« Nos fournisseurs sont la clé de notre réussite et contribuent au premier chef à la livraison de nos produits, les meilleurs de l’industrie », a déclaré Shauna Gamble, chef de l’Approvisionnement de Bombardier Aviation. « Le programme des fournisseurs Diamant motive les professionnels les plus engagés et efficaces de l’industrie à collaborer pour atteindre les objectifs de Bombardier et continuer de dépasser les attentes des clients. »

Le rendement et la compétitivité de calibre mondial des avions de Bombardier, et la feuille de route de la société en matière d’excellence et d’innovation dépendent d’une solide collaboration avec les fournisseurs, et de la création de partenariats gratifiants fondés sur la confiance et le respect.

« Je tiens à louer le travail des distingués fournisseurs Diamant de cette année et j’espère que leur exemple encouragera d’autres sociétés à viser l’excellence et à obtenir cette reconnaissance marquante », a ajouté Mme Gamble.

Les fournisseurs Diamant 2019 de Bombardier sont les suivants :

AIDC

Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) est une société de Taïwan cotée en bourse et spécialisée dans la conception, l’analyse, le développement, les essais, la construction et l’intégration des avions. Ce fournisseur travaille avec Bombardier depuis plus de 20 ans, notamment pour les programmes Challenger 350, Learjet et Global 7500.

DIEHL Aerospace GmbH

DIEHL Aerospace GmbH, de Nuremberg, en Allemagne, livre des produits pour la cabine et le système d’éclairage d’urgence de l’avion Global 7500. Environ 700 composants d’éclairage sont installés dans l’avion Global 7500.

FACC Operations

La société autrichienne FACC Operations est un chef de file mondial de la technologie. Elle se spécialise dans la conception, le développement et la construction du carénage aile-fuselage des programmes Global 7500 et Challenger 350 de Bombardier.

Placeteco Inc.

La société québécoise Placeteco Inc. se spécialise dans la conception, le développement et la fabrication de composants et sous-systèmes non métalliques et composites de haute qualité pour l’industrie aéronautique, notamment pour les avions de Bombardier.

Plastiques Flexibülb Inc.

Plastiques Flexibülb Inc. de Trois-Rivières, au Canada, se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et l’intégration des systèmes intérieurs et composants d’avions et de matériel de servitude au sol. Cette société fournit des composants non métalliques pour les programmes d’avions de Bombardier.

À propos de Bombardier

Comptant près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, Learjet, Challenger 350 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Louise Solomita

Bombardier Aviation

Louise.Solomita@aero.bombardier.com

+ 1 514-855-5001, poste 25148