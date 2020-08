Le nouvel exploitant ILSA a choisi les trains Frecciarossa 1000 pour leur fiabilité maximale et leur haut niveau de confort des passagers, afin de desservir ses lignes à grande vitesse en Espagne à compter de 2022

Hitachi Rail SpA et Bombardier Transport ont annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat avec Trenitalia, premier exploitant ferroviaire d’Italie, visant la fourniture de 23 trains à très grande vitesse (TTGV) Frecciarossa 1000 au nouvel exploitant ferroviaire Intermodalidad de Levante (ILSA), une coentreprise créée par Trenitalia et Operador Ferroviario de Levante SL. La valeur de ce contrat s’élève à 797 millions d’euros (943 millions de dollars US) et la participation des entreprises partenaires y sera d’environ 60 pour cent et 40 pour cent, respectivement. Pour Bombardier Transport, cette commande concerne un client européen dont l’identité n’avait pas été divulguée dans un précédent communiqué, diffusé le 6 août 2020.

« Le train ETR1000, mieux connu sous son nom commercial Frecciarossa 1000, a transformé le transport de passagers sur les lignes à grande vitesse en Italie, devenant ainsi la référence et le train le plus rapide et le plus admiré en Europe. C’est une plateforme dont nous sommes très fiers. Elle prouve que notre collaboration continue et positive avec Trenitalia est bénéfique pour les passagers et la société, à de nombreux égards – confort, durabilité, style, performance et faible niveau de bruit. Nous sommes impatients d’offrir les mêmes avantages à l’Espagne et de contribuer au programme de développement des services ferroviaires à grande vitesse dans ce pays », a dit Andrew Barr, chef de la direction de groupe, Hitachi Rail.

« La nouvelle entreprise ILSA en Espagne a choisi le train à très grande vitesse Frecciarossa 1000 pour enrichir l’expérience de voyage des passagers, grâce à ses niveaux élevés de confort et de fiabilité. Grâce à leurs technologies de propulsion et de commande de pointe dérivées de la plateforme V300ZEFIRO, ces trains rapides et silencieux sont déjà très populaires auprès des voyageurs longue distance en Italie. La libéralisation des chemins de fer en Europe ouvre la voie à ILSA pour offrir de nouveaux services ferroviaires en Espagne. Elle encourage encore plus de passagers à opter pour le train plutôt que la voiture ou l’avion, ce qui contribue à l’atteinte d’objectifs de durabilité à l’échelle mondiale », a ajouté Franco Beretta, président et directeur général de Bombardier Transport Italie.

« Notre collaboration avec Bombardier comme partenaires de confiance de Trenitalia dans le cadre de ce nouveau projet international souligne à nouveau notre vaste expérience dans le secteur des trains à grande vitesse. Pour Hitachi, fournisseur mondial entièrement intégré de solutions ferroviaires, cela confirme notre capacité à contribuer à la société par le développement de technologies et de produits originaux et de qualité supérieure qui concrétisent la mobilité durable », a indiqué Christian Andi, cadre dirigeant, Région EMEA, Hitachi Rail Group.

« Nous sommes ravis de la confiance renouvelée de Trenitalia envers Bombardier et Hitachi, comme en fait foi cette commande de 23 trains basés sur la plateforme V300ZEFIRO de Bombardier. Ce train novateur et très rapide est déjà extrêmement populaire auprès des voyageurs en Italie, et nous sommes impatients d’offrir cette expérience de voyage à grande vitesse à des millions de passagers des chemins de fer en Espagne », a conclu Marco Biffoni, chef, Ventes, Bombardier Transport Italie.

Le Frecciarossa 1000 est le train à très grande vitesse le plus rapide et le plus silencieux en Europe. Les 23 nouveaux trains commandés par ILSA seront conçus et construits par Hitachi Rail et Bombardier en Italie. Chaque train mesurera environ 200 m de long et pourra transporter quelque 460 passagers à des vitesses pouvant atteindre 360 km/h en service commercial. Une aérodynamique et des technologies écoénergétiques de pointe confèrent à ces trains une efficacité opérationnelle inégalée. À bord, les passagers pourront tirer parti de la technologie Wi-Fi, d’une zone de restauration et d’un grand confort dans toutes les classes. Ces trains peuvent circuler sur des réseaux ferroviaires à grande vitesse équipés d’une technologie à tensions multiples qui répond à toutes les normes STI. Depuis leur entrée en service en Italie en 2015, les trains à très grande vitesse Frecciarossa 1000 ont établi des normes enviables en matière de performance, d’efficacité opérationnelle et de confort des passagers.

ADIF, l’entreprise qui exploite l’infrastructure ferroviaire en Espagne, a sélectionné ILSA comme premier exploitant privé sur le marché ferroviaire espagnol. À compter de 2022, ILSA exploitera des services ferroviaires à grande vitesse sur les corridors Madrid-Barcelone, Madrid-Valence/Alicante et Madrid-Séville/Malaga.

