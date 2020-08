Il nuovo operatore ILSA ha scelto la grande affidabilità e l’elevato confort dei treni Frecciarossa 1000 per le tratte ad alta velocità in Spagna, a partire dal 2022

Un ulteriore riconoscimento per la partnership tra Hitachi e Bombardier nel settore dell'alta velocità ferroviaria

NAPOLI, Italia e BERLINO, Aug. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Nota per i redattori: per visualizzare la foto associata a questo comunicato stampa, visitare il seguente collegamento:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fdb3360e-cdbb-45a7-a928-e93d64ea08d9

Hitachi Rail SpA e Bombardier Transportation annunciano la firma del contratto con il principale operatore ferroviario italiano, Trenitalia, per la fornitura di 23 treni ad altissima velocità (VHS), Frecciarossa 1000, destinati al nuovo operatore ferroviario Intermodalidad de Levante (ILSA), joint venture costituita da Trenitalia e Operador Ferroviario de Levante SL. Il contratto per la partnership Hitachi Rail e Bombardier ha un valore di 797 milioni di euro (943 milioni di dollari USA) e prevede la distribuzione delle quote rispettivamente al 60% e 40%. L’ordine era stato annunciato il 6 agosto 2020 da Bombardier Transportation.

“Il treno ETR1000, ribattezzato con il nome commerciale di Frecciarossa 1000, ha rivoluzionato il trasporto passeggeri sulla linea dell’alta velocità in Italia, imponendosi come il treno più veloce e ammirato in Europa. È una piattaforma di cui siamo molto orgogliosi ed è la prova della nostra continua e positiva collaborazione con Trenitalia, a vantaggio dei passeggeri e della società in generale in termini di comfort, sostenibilità, stile, prestazioni e silenziosità. Non vediamo l’ora di poter portare questi vantaggi anche in Spagna contribuendo così al programma di sviluppo dei servizi ferroviari ad alta velocità intrapreso da questo Paese” ha dichiarato Andrew Barr, Hitachi Rail Group CEO.

Franco Beretta, President and Managing Director Bombardier Transportation Italy, ha aggiunto: “Il treno ad altissima velocità Frecciarossa 1000 è stato scelto per il nuovo franchise ILSA, in Spagna, per arricchire l'esperienza di viaggio dei passeggeri, grazie agli elevati livelli di comfort e affidabilità. Grazie alle tecnologie di controllo e propulsione all'avanguardia della piattaforma V300ZEFIRO di Bombardier, questi treni, veloci e silenziosi, sono già molto apprezzati dai viaggiatori a lunga percorrenza in Italia. La liberalizzazione delle ferrovie europee consente a ILSA di offrire nuovi servizi ferroviari in Spagna ed incoraggiare sempre più passeggeri a utilizzare i treni per i propri spostamenti, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità globale”.

“Essere con Bombardier partner di fiducia di Trenitalia in questo nuovo progetto internazionale, conferma il grande valore riconosciuto alla nostra esperienza nel settore dell'alta velocità ferroviaria. Per Hitachi, global provider di soluzioni ferroviarie, questa costituisce un'ulteriore conferma della nostra capacità di contribuire alla società attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti originali e di alta qualità a favore di una mobilità sostenibile” ha commentato Christian Andi, Executive Officer, Region EMEA, Hitachi Rail Group.

Marco Biffoni, Head of Sales Italy Bombardier Transportation, ha concluso: “Siamo lieti che Trenitalia abbia riposto nuovamente la sua fiducia in Bombardier e Hitachi attraverso questa commessa da 23 treni basati sulla piattaforma V300ZEFIRO di Bombardier. Questo treno innovativo e super veloce ha già ottenuto un grande successo tra i passeggeri in Italia e non vediamo l'ora di offrire questa straordinaria esperienza di viaggio ad alta velocità anche a milioni di passeggeri in Spagna”.

Il Frecciarossa 1000 è il treno ad altissima velocità più veloce e silenzioso d'Europa. I 23 nuovi treni per ILSA saranno progettati e costruiti da Hitachi e Bombardier in Italia. Ogni treno sarà lungo circa 200 metri, avrà una capienza di circa 460 passeggeri e potrà raggiungere 360 km/h di velocità. L'aerodinamica all'avanguardia e le tecnologie di risparmio energetico conferiscono al treno un'efficienza operativa senza pari. Una volta a bordo, i passeggeri potranno usufruire del WiFi, di un'area ristoro e di un elevato livello di comfort in tutte le classi. I treni possono viaggiare su reti ferroviarie ad alta velocità dotate di tecnologia multi-tensione, che soddisfino i requisiti TSI. Dalla loro introduzione in Italia nel 2015, i treni ad altissima velocità Frecciarossa 1000 hanno stabilito standard invidiabili in termini di prestazioni, efficienza operativa e comfort per i passeggeri.

ILSA è stata selezionata da ADIF (la società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria spagnola) come primo operatore privato ad avere accesso al mercato ferroviario spagnolo. Dal 2022 ILSA gestirà i servizi ad alta velocità sulle linee Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Siviglia/Malaga.

Hitachi Rail

Hitachi Rail è global provider di soluzioni ferroviarie per il materiale rotabile, il segnalamento, l’assistenza, la manutenzione, la tecnologia digitale e i progetti chiavi in mano. È presente in 38 Paesi su tre continenti e con oltre 12.000 dipendenti, la nostra mission è quella di contribuire alla società attraverso lo sviluppo di soluzioni avanzate per il trasporto ferroviario. Facendo leva su tecnologie all’avanguardia e sulle attività di ricerca e sviluppo del Gruppo Hitachi, forniamo innovazioni e soluzioni leader del settore in grado di offrire valore ai clienti nonché sistemi ferroviari sostenibili a beneficio delle società. Per informazioni su Hitachi Rail, visitare il sito www.hitachirail.com

Bombardier Transportation

Bombardier Transportation Bombardier Transportation è fornitore globale di soluzioni di mobilità e si distingue per la vasta gamma di prodotti legati al settore ferroviario che coprono tutte le soluzioni, dalla costruzione dei treni, alla produzione di sottosistemi e sistemi di segnalamento, alla tecnologia e-mobility e ai servizi di manutenzione. Grazie alla combinazione di tecnologia e performance, Bombardier Transportation esplora continuamente nuovi orizzonti nel settore della mobilità sostenibile e fornisce soluzioni integrate in grado di offrire benefici sostanziali e vantaggi per operatori, passeggeri e ambiente.

Con sede centrale a Berlino, Germania, Bombardier Transportation impiega 36000 dipendenti e i suoi prodotti e servizi sono operativi in più di 60 paesi.



About Bombardier

Con circa 60.000 dipendenti impiegati nei due settori di business, Bombardier è leader mondiale nell’industria dei trasporti, in grado di produrre aerei e treni innovativi e rivoluzionari. I nostri prodotti e servizi offrono esperienze di trasporto di alto livello che stabiliscono nuovi standard in termini di comfort dei passeggeri, efficienza energetica, affidabilità e sicurezza.



Con sede a Montreal, in Canada, Bombardier è presente in 25 Paesi con siti di produzione e progettazione dedicati all’industria aeronautica e ferroviaria. Le azioni sono quotate al Toronto Stock Exchange (BBD). Nell'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2019, Bombardier ha avuto un fatturato di 15,8 miliardi di dollari. Notizie e informazioni sono disponibili su sito bombardier.com o su Twitter @Bombardier .



Bombardier e V300ZEFIRO sono marchi registrati di Bombardier Inc. o delle sue consociate.

