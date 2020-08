August 10, 2020 12:20 ET

OTTAWA, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les services de navigation aérienne de nuit réguliers de NAV CANADA reprendront à cinq emplacements dans l'Atlantique Canada dès le 18 août 2020. Cette décision tient compte du contexte de santé publique en vigueur et des besoins opérationnels.



En mai 2020, en réaction à la pandémie de COVID-19, NAV CANADA a suspendu temporairement les services de navigation aérienne de nuit à 18 aménagements, dont des tours de contrôle, des stations d’information de vol et des emplacements recevant des services consultatifs télécommandés d’aérodrome. Ces mesures ont permis de réduire l’exposition des employés essentiels de NAV CANADA au coronavirus tout en garantissant la disponibilité des services de navigation aérienne primordiaux au moment où ils étaient particulièrement nécessaires.

NAV CANADA demeure totalement engagée à protéger la santé de ses employés et la résilience de ses services. Elle restera donc sur le qui-vive et réévaluera régulièrement la situation entourant la COVID-19.

En bref

L’exploitation de nuit reprendra aux emplacements suivants.

Service consultatif d’aérodrome Emplacement Date d’entrée en vigueur Heure d’entrée en vigueur Charlottetown (Î.-P.-É.) 18 août 2020 22 h, heure locale Saint-John (N.-B.) 18 août 2020 22 h, heure locale Deer Lake (T.-N.-L.) 18 août 2020 22 h, heure locale





Service consultatif télécommandé d’aérodrome Emplacement Date d’entrée en vigueur Heure d’entrée en vigueur Sydney (N.-É) 18 août 2020 22 h, heure locale St Anthony (T.-N.-L.) 18 août 2020 22 h, heure locale

Les pilotes seront informés des détails sur ces nouveaux niveaux de service dans des NOTAM.

La suspension temporaire des services de nuit demeure en vigueur à Prince Albert (Glass Field) Saskatchewan K (CYPA) et à Red Deer, Alberta (CYQF). La nécessité de ces mesures temporaires aux emplacements restants sera réévaluée en fonction du contexte de santé publique en vigueur et des considérations opérationnelles.

Les mesures de protection, comme les protocoles de nettoyage accrus et les restrictions d’accès pour les visiteurs, seront maintenues dans toutes les unités opérationnelles de NAV CANADA.

