August 10, 2020 15:59 ET

August 10, 2020 15:59 ET

OTTAWA, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mardi 11 août 2020, la SADC tiendra son assemblée publique annuelle. Bilingue, l’assemblée portera sur les améliorations apportées au régime d’assurance-dépôts.



Peter Routledge, président et premier dirigeant de la SADC, sera en compagnie de Robert Sanderson, président du conseil de la SADC et de Chantal Richer, chef de l’exploitation. Ensemble, ils aborderont les sujets suivants : assurance des épargnes des Canadiens, protection accrue découlant des récentes modifications apportées à notre régime, et sensibilisation des Canadiens à l’appui de la stabilité financière.

Vous pouvez envoyer vos questions à l’avance par courriel, à questionsms@sadc.ca .

Détails de l’assemblée publique annuelle :

L’assemblée se tient sous forme de webémission , de 13 h 30 à 14 h 15 heure de l’Est.

La SADC

La SADC est une société d’État fédérale établie en 1967 pour protéger les épargnes des Canadiens. En protégeant plus de 800 milliards de dollars en dépôts confiés à plus de 80 institutions membres, elle contribue à la stabilité du système financier. À titre d’autorité de règlement, elle est responsable de régler la faillite de ses institutions membres, les petites comme les grandes. Sont membres de la SADC des banques, des coopératives de crédit fédérales, des sociétés de prêt et de fiducie ainsi que des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit qui acceptent des dépôts. La SADC finance ses activités avec les primes que lui versent ses institutions membres. Elle ne reçoit pas de fonds publics. Elle a réglé la faillite de 43 institutions membres qui ont touché quelque deux millions de Canadiens. Aucun d’entre eux n’a perdu un seul de ses dépôts assurés par la SADC.

Renseignements :

Brad Evenson

Directeur, Communications et Affaires publiques

613-943-4395

media@sadc.ca