UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (la « Société », « nous » ou « notre »), une société d'oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et TriclonicsTM), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 et a fait le point sur ses activités.

« Nous sommes heureux d'annoncer plusieurs mises à jour et progrès dans notre activité ce trimestre », a déclaré Bill Lundberg, M.D., président-directeur général et directeur financier principal de Merus. « Du côté clinique, le Dr Andrew Joe a été nommé au poste de directeur médical. Il apporte plus de 20 ans d'expérience clinique dans le développement de thérapies contre le cancer, y compris des thérapies moléculaires et agnostiques des tumeurs, à l'équipe de Merus. Du côté commercial, par prudence, nous avons concentré nos dépenses projetées et prévoyons que notre flux de trésorerie financera nos activités jusqu'au second semestre 2022, ce qui nous place dans une position financière solide. Nous sommes impatients de fournir une mise à jour clinique approfondie sur le zénocutuzumab (Zeno) pour le traitement des cancers avec fusion du gène neuréguline 1 (NRG1) d'ici la fin de l'année. »

Programmes cliniques

Zénocutuzumab (MCLA-128 : HER3 x HER2 Biclonics®)

Cancers NRG1+ : essai eNRGy de phase 1/2 sur la bonne voie pour une mise à jour en fin d'année

Merus continue de recruter des patients pour l'essai eNRGy de phase 1/2 afin d'évaluer l'innocuité et l'activité antitumorale de la monothérapie au zénocutuzumab (Zeno) dans les tumeurs solides à fusion positive du gène NRG1 (NRG1+). Les réponses cliniques initiales rapportées à la fin 2019 soutiennent que le potentiel que Zeno est particulièrement efficace chez les patients atteints de cancers NRG1+, une population de patients dont le besoin est largement insatisfait. Zeno a reçu la désignation de Médicament orphelin par la FDA des États-Unis pour le cancer du pancréas plus tôt cette année.

Plus de 25 sites cliniques mondiaux pour l'essai eNRGy sont désormais ouverts, et d'autres sites d'essais cliniques sont en train d'être ajoutés à l'échelle mondiale. À ce jour, Merus a observé un impact modéré à élevé sur le recrutement et les activités des essais cliniques suite aux problèmes liés à la pandémie de COVID-19. La stratégie globale de recrutement des patients de Merus inclut des accords avec Caris Life Sciences (Caris), Foundation Medicine Inc. et Tempus Labs Inc. afin d'identifier les patients atteints de cancers NRG1+ et de déterminer l'adéquation de leur recrutement dans l'essai eNRGy et le programme Early Access (PEA) de Merus. En juillet 2020, Merus a annoncé dans un autre communiqué une collaboration avec Caris visant à identifier les patients atteints de cancers NRG1+ en vue d'une participation potentielle à l'essai eNRGy et au PEA. Cet accord avec Caris se concentre sur le dépistage du cancer du pancréas. Caris a accepté de fournir des tests moléculaires d'ADN et d'ARN des tumeurs au sein de cette population de patients qui pourraient autrement ne pas bénéficier de tests de diagnostic moléculaire en raison de l'absence actuelle d'options de traitement personnalisé et moléculaire pour ce type de cancer.

Les détails de l'essai eNRGy, y compris les sites d'essai actuels, sont disponibles à l'adresse www.ClinicalTrials.gov et sur le site Web de Merus consacré à l'essai à l'adresse www.nrg1.com , ou en composant le 1-833-NRG-1234.

MCLA-117 (CLEC12A x CD3 Biclonics®) : leucémie aiguë myéloïde (LAM)

Données intermédiaires de phase 1 sur le MCLA-117 présentées lors de la réunion virtuelle de l'ASCO

Le MCLA-117 est un activateur de lymphocytes T à anticorps bispécifiques (Biclonics®) de premier ordre conçu pour activer le CD3 sur les lymphocytes T et pour lier et tuer les blastes de la LAM au moyen de l'antigène CLEC12A. Il est actuellement évalué dans une étude multicentrique ouverte de phase 1 à augmentation des doses chez des patients atteints de LAM.

En mai, Merus a annoncé que le MCLA-117 a démontré une activité clinique en termes d'activation des lymphocytes T, de syndrome de libération de cytokines léger à modéré et de réduction du nombre de blastes chez certains patients et dans certaines cohortes de doses. Cependant, Merus ne prévoit pas de poursuivre le recrutement dans les cohortes à expansion des doses dans l'essai. Les informations issues de cet essai sont utilisées pour informer et maximiser le développement de notre plateforme d'activateurs de lymphocytes T CD3, qui comprend un panel de plus de 175 liants du fragment de liaison à l'antigène (Fab) du lymphocyte T CD3 nouveau et diversifié à travers une large variété d'affinités et de caractéristiques.

MCLA-158 (Lgr5 x EGFR Biclonics®) : tumeurs solides

L'essai de phase 1 se poursuit : mise à jour attendue d'ici la fin de l'année

Le MCLA-158 est actuellement évalué dans une étude multicentrique ouverte de phase 1 avec augmentation des doses, y compris une phase d'augmentation de la dose de sécurité, chez des patients atteints de tumeurs solides. L'essai est en cours et le MCLA-158 a démontré un profil d'innocuité favorable sans que ne soit observée de toxicité limitant la dose à ce jour. Merus prévoit de fournir une mise à jour clinique sur l'essai de phase 1 d'ici la fin de l'année.

MCLA-145 (CD137 x PD-L1 Biclonics®) : tumeurs solides

L'essai de phase 1 progresse comme prévu

Le MCLA-145 est actuellement évalué dans une étude multicentrique ouverte de phase 1 avec augmentation des doses, y compris une phase d'augmentation de la dose de sécurité, chez des patients atteints de tumeurs solides. Le MCLA-145 est le premier médicament-candidat développé conjointement dans le cadre de l'accord mondial de collaboration et de licence de Merus avec Incyte Corporation, qui permet le développement et la commercialisation d'un maximum de 11 anticorps bispécifiques et monospécifiques de notre plateforme Biclonics®. Merus conserve tous les droits pour développer et commercialiser le MCLA-145 s'il est approuvé aux États-Unis et Incyte est responsable de son développement et de sa commercialisation hors des États-Unis.

MCLA-129 (EGFR x c-MET Biclonics®) : tumeurs solides

Études d'habilitation des nouveaux médicaments expérimentaux (IND) en cours

Merus mène actuellement des études d'habilitation d'IND du MCLA-129 pour le traitement de diverses tumeurs solides en collaboration avec Betta Pharmaceuticals (Betta). Merus a présenté des données précliniques à la fin 2019 démontrant que le MCLA-129 inhibait la croissance des lignées cellulaires du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résistantes à la tyrosine kinase et des tumeurs CPNPC dans les modèles de xérogreffes. Betta détient des droits exclusifs pour développer le MCLA-129 en Chine, tandis que Merus dispose de tous les droits hors de Chine.

Activités de l'entreprise

Le Dr Andrew Joe a été nommé au poste de directeur médical

En juillet, Merus a nommé le Dr Andrew Joe au poste de directeur médical. Le Dr Joe supervise toutes les stratégies et activités cliniques et réglementaires de Merus. Il apporte plus de 20 ans d'expérience dans le développement clinique de médicaments et la recherche translationnelle au sein de l'industrie et de la médecine universitaire. Le Dr Joe a récemment dirigé le programme d'immuno-oncologie chez Sanofi, qui comprenait le co-développement de LIBTAYO® (cemiplimab-rwlc) avec Regeneron pour les cancers de la peau, du poumon et d'autres formes. Auparavant chez Merck Sharp & Dohme Corp., il a dirigé l'équipe de développement des nouvelles indications de KEYTRUDA® (pembrolizumab) en obtenant la première homologation d'un médicament agnostique à la tumeur/à l'histologie dans un cancer à forte instabilité des microsatellites (MSI-H), et la première homologation d'un médicament d'immuno-oncologie dans un cancer gynécologique avec tumeur maligne (cancer du col de l'utérus). Le Dr Joe a également joué un rôle clé chez Novartis pour l'homologation mondiale de Zykadia® (ceritinib) dans le cancer du poumon ALK-positif et chez Roche pour l'homologation mondiale de ZELBORAF® (vemurafenib) dans le mélanome métastatique porteur de la mutation du gène BRAF. Le Dr Joe est professeur adjoint de médecine au Columbia University Irving Medical Center. Il a obtenu une licence de chimie et biologie au Massachusetts Institute of Technology et un Master à la Mount Sinai School of Medicine.

Flux de trésorerie prolongé de deux trimestres jusqu'au second semestre de 2022

Selon le plan d'exploitation actuel de la Société, Merus s'attend à ce que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables soient suffisants pour financer ses activités jusqu'au second semestre de 2022. Cela représente une extension prévue du flux de trésorerie d'environ deux trimestres, et se base sur les décisions du programme, y compris le renoncement à planifier le recrutement de la cohorte à expansion des doses précédemment prévue dans le programme MCLA-117, la réduction des frais généraux et administratifs et des frais de déplacement, en partie en raison de la pandémie de COVID-19, et la baisse des dépenses prévues en personnel et autres dépenses pour l'ensemble des programmes et des fonctions.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2020

Étant devenue émetteur aux États-Unis au 1er janvier 2020, la Société est tenue de présenter ses états financiers conformément aux Principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis et libellés en dollars américains (USD) à compter de cette date. Les états financiers ci-dessous ont été préparés conformément aux PCGR des États-Unis. Il ne faut pas s'attendre à ce que les états financiers correspondent aux chiffres que la Société a présentés antérieurement conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Comparaison des trois mois clos au 30 juin 2020 et 2019

Le chiffre d'affaires issu de la collaboration pour les trois mois clos au 30 juin 2020 a diminué de 0,4 million de dollars par rapport aux trois mois clos au 30 juin 2019, principalement en raison d'une diminution du produit des remboursements d'Incyte de 0,2 million de dollars et d'une diminution de 0,2 million de dollars du produit de remboursement dans le cadre d'autres accords de collaboration. L'évolution des taux de change n'a pas eu d'impact significatif sur le chiffre d'affaires de la collaboration.

Les frais de recherche et développement pour les trois mois clos au 30 juin 2020 ont augmenté de 2,9 millions de dollars par rapport aux trois mois clos au 30 juin 2019, principalement en raison d'une augmentation des effectifs et d'une augmentation des coûts liés à la recherche et au développement précliniques plus élevés liés aux programmes de la Société, en particulier une augmentation des coûts relatifs au zénocutuzumab. Sur une base comparative, la rémunération à base d'actions incluse dans les coûts de recherche et développement pour les trois mois clos au 30 juin 2020 a diminué de 1,0 million de dollars par rapport aux trois mois clos au 30 juin 2019, principalement en raison de la modification et de la perte des droits détenus par les cadres sortants.

Les frais généraux et administratifs pour les trois mois clos au 30 juin 2020 ont diminué de 0,2 million de dollars par rapport aux trois mois clos au 30 juin 2019, principalement en raison de la baisse des frais de consultation, compensée par des augmentations de la rémunération à base d'actions, des frais d'enregistrement de propriété intellectuelle et d'autres éléments.

Les autres pertes nettes pour les trois mois clos au 30 juin 2020 ont atteint 2,2 millions de dollars, comparativement à 0,7 million de dollars pour les trois mois clos au 30 juin 2019. Les autres recettes (pertes) nettes comprennent les intérêts gagnés sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société détenus en compte, la désactualisation des revenus de placement et les pertes de change nettes sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables libellés en devises de la Société.

Comparaison des six mois clos au 30 juin 2020 et 2019

Le chiffre d'affaires issu de la collaboration pour les six mois clos au 30 juin 2020 a diminué de 3,0 millions de dollars par rapport au semestre clos au 30 juin 2019 principalement en raison d'une diminution du produit des remboursements d'Incyte de 1,3 million de dollars et de l'amortissement des paiements initiaux de 0,2 million de dollars en raison des effets des taux de change, et d'une baisse des revenus d'étape d'Ono de 1,1 million de dollars en plus des autres diminutions s'élevant à 0,3 million de dollars.

Les frais de recherche et développement pour les six mois clos au 30 juin 2020 ont augmenté de 8,1 millions de dollars par rapport aux six mois clos au 30 juin 2019, principalement en raison d'une augmentation des effectifs et d'une augmentation des coûts liés à la recherche et au développement précliniques plus élevés liés aux programmes de la Société, en particulier une augmentation des coûts du zénocutuzumab compensée par une diminution des coûts du MCLA 145. Sur une base comparative, la rémunération à base d'actions incluse dans les coûts de recherche et développement pour les six mois clos au 30 juin 2020 a diminué de 0,8 million de dollars par rapport aux six mois clos au 30 juin 2019, principalement en raison de la modification et de la perte des droits détenus par les cadres sortants.

Les charges générales et administratives pour les six mois clos au 30 juin 2020 ont augmenté de 1,9 million de dollars par rapport aux six mois clos au 30 juin 2019 principalement en raison d'une augmentation des effectifs, de la rémunération à base d'actions, des installations et des frais professionnels, compensés par des baisses des frais de consultation.

Les autres revenus nets pour les six mois clos au 30 juin 2020 ont atteint 0,9 million de dollars, comparativement à 2,2 millions de dollars pour les six mois clos au 30 juin 2019. Les autres recettes (pertes) nettes comprennent les intérêts gagnés sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie de la Société détenus en compte, la désactualisation des revenus de placement et les gains de change nets sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables libellés en devises de la Société.

La Société a terminé le deuxième trimestre avec une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables s'élevant à 197,4 millions de dollars, comparativement à 241,8 millions de dollars au 31 décembre 2019. Cette diminution est principalement attribuable à l'utilisation de liquidités pour les activités d'exploitation et aux effets des variations de taux de change.



Perspectives financières

Selon le plan d'exploitation actuel de la Société, celle-ci s'attend à ce que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses investissements soient suffisants pour financer ses activités jusqu'au second semestre de 2022.

MERUS N.V.

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(UNAUDITED)

(Amounts in thousands, except per share data) June 30,

2020 December 31,

2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 152,088 $ 197,612 Marketable securities 45,278 42,153 Accounts receivable 142 941 Accounts receivable (related party) 1,809 1,711 Prepaid expenses and other current assets 12,087 4,951 Total current assets 211,404 247,368 Marketable securities — 2,009 Property and equipment, net 3,617 3,715 Operating lease right-of-use assets 4,531 5,215 Intangible assets, net 2,731 2,876 Deferred tax assets 210 288 Other assets 1,168 1,905 Total assets $ 223,661 $ 263,376 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 2,362 $ 3,029 Accrued expenses 15,931 13,536 Current portion of lease obligation 1,451 1,380 Current portion of deferred revenue 727 941 Current portion of deferred revenue (related party) 17,844 17,901 Total current liabilities 38,315 36,787 Lease obligation 3,119 3,872 Deferred revenue, net of current portion 457 780 Deferred revenue, net of current portion (related party) 81,474 90,637 Total liabilities 123,365 132,076 Stockholders’ equity: Common shares, €0.09 par value; 45,000,000 shares authorized;

29,047,344 and 28,882,217 shares issued and outstanding as at

June 30, 2020 and December 31, 2019, respectively $ 2,935 $ 2,918 Additional paid-in capital 445,754 441,395 Accumulated other comprehensive (loss) income 680 1,586 Accumulated deficit (349,073 ) (314,599 ) Total stockholders’ equity 100,296 131,300 Total liabilities and stockholders’ equity $ 223,661 $ 263,376





MERUS N.V.

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS

(UNAUDITED)

(Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, 2020 2019 2020 2019 Collaboration revenue $ 184 $ 336 $ 512 $ 1,938 Collaboration revenue (related party) 5,872 6,144 11,845 13,371 Grant revenue — (123 ) — (123 ) Total revenue 6,056 6,357 12,357 15,186 Operating expenses: Research and development 13,709 10,768 30,696 22,567 General and administrative 8,043 8,214 16,925 14,955 Total operating expenses 21,752 18,982 47,621 37,522 Operating loss (15,696 ) (12,625 ) (35,264 ) (22,336 ) Other income (loss), net: Interest income, net 99 535 379 1,165 Foreign exchange gains (losses) (2,346 ) (1,214 ) 539 1,006 Other income (loss), net (2,247 ) (679 ) 918 2,171 Net loss before income taxes (17,943 ) (13,304 ) (34,346 ) (20,165 ) Tax expense 31 71 128 293 Net loss $ (17,974 ) $ (13,375 ) $ (34,474 ) $ (20,458 ) Other comprehensive income (loss): Currency translation adjustment 2,201 1,098 (906 ) (802 ) Comprehensive loss $ (15,773 ) $ (12,277 ) $ (35,380 ) $ (21,260 ) Net loss per share attributable to common stockholders:

Basic and diluted $ (0.54 ) $ (0.52 ) $ (1.22 ) $ (0.91 ) Weighted-average common shares outstanding:

Basic and diluted 29,034 23,388 28,990 23,380

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites Web de Merus : www.merus.nl et https://twitter.com/MerusNV .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 30 juin 2020 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 6 août 2020, et nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

LIBTAYO® est une marque déposée de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. KEYTRUDA® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp. Zykadia® est une marque déposée de Novartis AG. ZELBORAF® est une marque déposée de Genentech Inc.





