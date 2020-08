Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce avoir obtenu un financement de 6,8 M€ dans le cadre de l’appel à projet PSCP-COVID (Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité), afin de soutenir les activités de recherche et de développement de la Société dans la COVID‑19. Cet appel à projets est opéré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI).

Le PSPC-COVID est un dispositif mis en place par le Gouvernement dès le début de l’épisode pandémique. Il a pour objectif de soutenir le développement de solutions thérapeutiques à visée préventive ou curative contre la COVID-19. Cet appel à projets a notamment vocation à financer des travaux de R&D comprenant des essais cliniques de Phase I ou de Phase II réalisés avec des partenaires académiques français.

Ce financement permettra à la Société de couvrir le développement de ses activités en cours dans la COVID-19 qui ont débuté en mars 2020. Les programmes financés comprennent l’étude de recherche translationnelle EXPLORE COVID-19 et les deux essais cliniques de Phase II FORCE et ImmunONCOVID-20.

Dans le cadre de cet accord avec Bpifrance, le financement sera reçu en quatre tranches successives. La première tranche de 1,7 M€ a été versée à la signature, et les trois tranches restantes seront versées en fonction de l’atteinte de certaines étapes cliniques, notamment liées à l’essai de Phase II FORCE.

Chaque tranche est structurée de la façon suivante : 20% sous forme de subvention non‑remboursable et 80% sous forme d’avance remboursable uniquement en cas de succès technique et commercial.

« Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés pour recevoir ce financement du gouvernement français qui soutient les efforts visant à améliorer le pronostic des patients COVID-19, » commente Laure‑Hélène Mercier, Directrice Financière d’Innate Pharma. « Grâce à cette initiative du gouvernement, nous sommes en mesure de jouer notre rôle, en partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Marseille - AP-HM et le Centre Léon Bérard, dans un domaine où les besoins médicaux sont majeurs, tout en pouvant assumer, sur le plan financier, ces recherches à haut risque et dans un contexte où la dynamique de la pandémie en France continue d'évoluer. »

À propos des activités R&D d’Innate Pharma dans la COVID-19[*]

Innate et plusieurs hôpitaux et centres académiques français conduisent en partenariat trois programmes de recherche et développement :

EXPLORE COVID-19 : Cette étude translationnelle exploratoire, en collaboration avec l’Hôpital de la Timone, l'Hôpital Nord et l'Hôpital Laveran, ainsi que le laboratoire d'immunoprofiling de Marseille Immunopôle / AP-HM à l'Hôpital de la Timone, a analysé les cellules immunitaires des patients présentant un COVID-19 à différents stades de la maladie et a montré une activation de la voie C5a/C5aR1 chez les patients qui progressent vers un COVID-19 sévère. Les résultats de l’étude ont été publiés dans Nature le 29 juillet 2020.

FORCE (FOR COVID-19 Elimination) : Sur la base des résultats d’EXPLORE COVID-19, la Société a lancé l’essai clinique FORCE, sponsorisé par les Hôpitaux Universitaires de Marseille – AP-HM. L’objectif principal de cet essai de Phase II est d’améliorer la proportion de patients atteints d’une pneumonie sévère due au COVID-19 qui n’ont plus besoin d’être hospitalisés, et de réduire le besoin et la durée de ventilation mécanique chez les patients atteints d’une pneumonie compliquée par un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) due au COVID-19.

ImmunONCOVID-20 : Cette étude contrôlée, randomisée, sponsorisée par le Centre Léon Bérard de Lyon, explore monalizumab, un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement « first-in-class » et avdoralimab, parmi d'autres bras de traitement, afin d'étudier leur efficacité potentielle contre le COVID-19 chez les patients atteints de cancer et présentant des symptômes légers et souffrant de pneumonie, respectivement.

Visitez le site internet de la Société pour plus d’informations sur les actions d’Innate dans la COVID-19.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca aux États-Unis, en Europe et en Suisse, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes. Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur le Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com .

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

Euronext : IPH Nasdaq : IPHA

9695002Y8420ZB8HJE29

A propos de Bpifrance :

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr/presse.bpifrance.fr

Suivez Bpifrance sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos du Programme d’investissements d’avenir :

Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois. Une partie de ce programme d’investissements d’avenir, dotée de 10 milliards d’euros, s’inscrit dans le Grand Plan d’Investissement (GPI) de 57 milliards d’euros nouvellement engagé par le Gouvernement en 2017 et mené tout au long du quinquennat, afin d’accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la France : la neutralité carbone, l’accès à l’emploi, la compétitivité par l’innovation et l’État numérique.

Plus d’information sur : https://www.gouvernement.fr/le-secretariat-general-pour-l-investissement

Twitter : @SGPI_avenir

Avertissement sur l’information prospective et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement et l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes de santé ainsi que les activités, la situation financière et les résultats de la Société. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le rapport annuel sur « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.

*Ce projet a été soutenu par l'État, au titre du Programme d’investissements d’avenir, opéré par Bpifrance





